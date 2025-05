Marktforschung von Auto Motor und Sport zeigt: Tesla-Imagewerte brechen ein

Tesla galt lange als aufstrebender Star im Automobilsektor, dessen Imagewerte bei der jährlichen „Best Cars“-Wahl von Auto Motor und Sport beeindruckende Höhen erreichten. Zuletzt verlor der US-Elektroautobauer jedoch drastisch an Beliebtheit.

Die Marktforschung des Automagazins, die den Angaben nach auf den Bewertungen von rund 100.000 Teilnehmern basiert, analysiert seit Jahrzehnten die besten Fahrzeuge sowie das Markenimage in Kategorien wie Design, Qualität, Technik und Wiederverkaufswert. Besonders die Rückmeldungen der Tesla-Fahrer waren in den Anfangsjahren sehr positiv: 84 Prozent von ihnen gaben Ende 2021 an, die Marke zu mögen – nur Alfa-Romeo-Fans waren ihrer Marke gegenüber noch loyaler (94 %).

Doch der Trend zeigte zuletzt steil nach unten: Innerhalb von drei Jahren sank die Zustimmung der Tesla-Fahrer von 84 auf 67 Prozent. Damit verzeichnet die US-Marke einen Rückgang von 17 Prozentpunkten – ein Einbruch, der in diesem Ausmaß bisher bei keiner anderen Marke von Auto Motor und Sport beobachtet wurde. Besonders hart traf es das Design- und Styling-Image: Hier sackte die Bewertung um 30 Prozent ab. Auch beim Wiederverkaufswert verlor Tesla massiv an Ansehen: 48 Prozent weniger Zustimmung, was auf die unbeständige Preispolitik des Unternehmens zurückgeführt wird.

Diese Werte sind laut Auto-Motor-und-Sport-Redakteur Alexander Bloch umso bemerkenswerter, da die Umfrage Ende 2024 stattfand – also vor einigen umstrittenen Entscheidungen und Ereignissen, die Tesla und Elon Musk Anfang 2025 weiter in die Kritik brachten. Die Umfrageergebnisse zeichnen somit ein Bild, das bereits vor den jüngsten Entwicklungen stark angeschlagen war. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Negativtrends im kommenden Jahr weiterentwickeln.

Musk irritiert seit einiger Zeit mit seinem verstärkten politischen Engagement. Er hat die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump unterstützt und will mit ihm den Staat drastisch umbauen. Das kommt vor allem bei Tesla-Sympathisanten nicht gut an, die politisch den Demokraten zuzuschreiben sind. Auch im Ausland hat sich der Serienunternehmer und reichste Mensch der Welt in die Politik eingemischt. So sorgte Musk in Deutschland mit seinem Lob der AFD für Missstimmung.

Der Rückgang der Verkaufszahlen bei Tesla dürfte nicht nur laut der Auswertung von Auto Motor und Sport auch auf den CEO zurückgehen. Andere Auswertungen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Es gibt aber weitere maßgebliche Gründe. So dürfte die Nachfrage in einigen wichtigen Märkten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und höherer Zinsen nachgelassen haben. Lieferkettenprobleme und verstärkter Wettbewerb durch andere Elektroautohersteller führten zu einem weiteren Rückgang der Absatzzahlen. Hinzu kommt der Modellwechsel beim Besteller der Marke, dem Mittelklasse-SUV Model Y.