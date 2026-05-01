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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Kia reagiert auf Konkurrenz aus China mit niedrigeren Preisen

Kia-EV3 Kia senkt seine Preise, um besser im Wettbewerb mit den auf den internationalen Markt drängenden Herstellern aus China bestehen zu können. Mehr »

XPeng bietet G9 mit Kundenvorteil von über 10.000 Euro an

XPeng-G9 XPeng bietet das Elektroauto G9 bis 30. Juni 2026 mit kostenlosem Premium Paket, 5000 Euro „Tech Prämie“ und 0,0-Prozent-Finanzierung an. Mehr »

VW ID. Polo feiert Weltpremiere, 24.995-Euro-Version ab Sommer 2026 bestellbar

VW-ID.-Polo–2026-12 VW präsentiert den neuen Kleinwagen ID. Polo und damit die vollelektrische Version eines der erfolgreichsten Modelle seiner Geschichte. Mehr »

BMW iX5 könnte Batterie mit fast 150 kWh Speicherkapazität erhalten

bmw-x5-xdrive Eine Variante des neuen elektrischen X5 könnte eine besonders große Batterie erhalten, die Berichten zufolge 147,8 kWh Kapazität bietet. Mehr »

Stellantis setzt laut Bericht auf vier Kernmarken und regionale Portfoliostruktur

FIAT-Grande-Panda Stellantis will laut Insidern Investitionen auf Jeep, Ram, Peugeot und Fiat lenken. Andere Marken sollen regionale Rollen erhalten. Mehr »

Tesla präsentiert ersten seriengefertigten Elektro-Lkw

Tesla-Semi Tesla hat mit der Serienproduktion seines Elektro-Lkws Semi begonnen. Das Modell wird auch in Europa erwartet, es gibt aber keinen Zeitplan. Mehr »

Umfrage: Während den Ladepausen wird gegessen, eingekauft und getrödelt

IONITY-station-in-the-evening Neue Befragungsdaten von Civey im Auftrag von DA Direkt legen nahe: Ladepausen verlängern den Rasthof-Aufenthalt und verleiten zum Snacken. Mehr »

Audi Q4 e-tron erhält mehr digitale Funktionen, mehr Reichweite und mehr Ladeleistung

Audi-Q4-SUV-e-tron—Audi-Q4-Sportback-e-tron- Audi frischt sein kompaktes Elektroauto Q4 e tron mit mehr Reichweite, schnellerem Laden, neuem Innenraum und bidirektionalem Laden auf. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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