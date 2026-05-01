Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Kia senkt seine Preise, um besser im Wettbewerb mit den auf den internationalen Markt drängenden Herstellern aus China bestehen zu können. Mehr »

XPeng bietet das Elektroauto G9 bis 30. Juni 2026 mit kostenlosem Premium Paket, 5000 Euro „Tech Prämie“ und 0,0-Prozent-Finanzierung an. Mehr »

VW präsentiert den neuen Kleinwagen ID. Polo und damit die vollelektrische Version eines der erfolgreichsten Modelle seiner Geschichte. Mehr »

Eine Variante des neuen elektrischen X5 könnte eine besonders große Batterie erhalten, die Berichten zufolge 147,8 kWh Kapazität bietet. Mehr »

Stellantis will laut Insidern Investitionen auf Jeep, Ram, Peugeot und Fiat lenken. Andere Marken sollen regionale Rollen erhalten. Mehr »

Tesla hat mit der Serienproduktion seines Elektro-Lkws Semi begonnen. Das Modell wird auch in Europa erwartet, es gibt aber keinen Zeitplan. Mehr »

Neue Befragungsdaten von Civey im Auftrag von DA Direkt legen nahe: Ladepausen verlängern den Rasthof-Aufenthalt und verleiten zum Snacken. Mehr »

Audi frischt sein kompaktes Elektroauto Q4 e tron mit mehr Reichweite, schnellerem Laden, neuem Innenraum und bidirektionalem Laden auf. Mehr »