Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Kia reagiert auf Konkurrenz aus China mit niedrigeren Preisen
Kia senkt seine Preise, um besser im Wettbewerb mit den auf den internationalen Markt drängenden Herstellern aus China bestehen zu können. Mehr »
XPeng bietet G9 mit Kundenvorteil von über 10.000 Euro an
XPeng bietet das Elektroauto G9 bis 30. Juni 2026 mit kostenlosem Premium Paket, 5000 Euro „Tech Prämie“ und 0,0-Prozent-Finanzierung an. Mehr »
VW ID. Polo feiert Weltpremiere, 24.995-Euro-Version ab Sommer 2026 bestellbar
VW präsentiert den neuen Kleinwagen ID. Polo und damit die vollelektrische Version eines der erfolgreichsten Modelle seiner Geschichte. Mehr »
BMW iX5 könnte Batterie mit fast 150 kWh Speicherkapazität erhalten
Eine Variante des neuen elektrischen X5 könnte eine besonders große Batterie erhalten, die Berichten zufolge 147,8 kWh Kapazität bietet. Mehr »
Stellantis setzt laut Bericht auf vier Kernmarken und regionale Portfoliostruktur
Stellantis will laut Insidern Investitionen auf Jeep, Ram, Peugeot und Fiat lenken. Andere Marken sollen regionale Rollen erhalten. Mehr »
Tesla präsentiert ersten seriengefertigten Elektro-Lkw
Tesla hat mit der Serienproduktion seines Elektro-Lkws Semi begonnen. Das Modell wird auch in Europa erwartet, es gibt aber keinen Zeitplan. Mehr »
Umfrage: Während den Ladepausen wird gegessen, eingekauft und getrödelt
Neue Befragungsdaten von Civey im Auftrag von DA Direkt legen nahe: Ladepausen verlängern den Rasthof-Aufenthalt und verleiten zum Snacken. Mehr »
Audi Q4 e-tron erhält mehr digitale Funktionen, mehr Reichweite und mehr Ladeleistung
Audi frischt sein kompaktes Elektroauto Q4 e tron mit mehr Reichweite, schnellerem Laden, neuem Innenraum und bidirektionalem Laden auf. Mehr »
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