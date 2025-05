Mercedes verschmelzt Elektroauto- & Verbrenner-Design, Fokus auf „Respekt“

Die eigenständige Designsprache der Mercedes-Modelle der Elektroauto-Familie „EQ“ kommt nicht so an, wie man es sich erhofft hatte. Daher werden die Stuttgarter in Zukunft ihre Verbrenner und Stromer wieder mit ähnlicher Optik anbieten. Dabei soll auch das Selbstbewusstsein der Marke und ihrer Kunden stärker in den Fokus rücken.

Designchef Gorden Wagener sagte dem Portal Autocar auf der Automesse in Shanghai, dass „das Schlimmste an neuen Designtrends ist, keine Identität zu haben“. Mercedes wolle vermeiden, dass seine Autos „in das Meer der Gleichheit“ fallen. Das sei besonders im Premiumsegment wichtig, wo Autos mehr als reine Transportmittel seien.

Ein Mercedes dürfe nicht „wie ein Kühlschrank sein – etwas, das man braucht“, denn „Luxus ist etwas, das man will, nicht etwas, das man braucht“, so Wagener. „Wir bauen keine Gerätschaften auf Rädern.“ Deshalb werde Mercedes in Zukunft beim Design seiner Fahrzeuge „mehr Wert auf Respekt legen“, „denn das ist es, was die Menschen von uns erwarten, wenn sie einen Mercedes kaufen“. Die Kunden hätten etwas aus sich gemacht und Erfolg im Leben, dafür verdienten sie etwas Respekt.

„Liebe“ & „Respekt“

Einen Vorgeschmack darauf, wie Mercedes dies erreichen will, gab in Shanghai die Elektro-Luxus-Van-Studie Vision V (Artikelbild), die Wagener als „verdammt sexy“ und „sehr nah an der Produktion“ bezeichnete. „Wenn man sich die Front anschaut, sieht man, dass dieses Auto eine Menge Status und Respekt bietet“, sagte er. „Und das ist ein Aspekt der Marke: Einer ist Liebe, einer ist Respekt.“

Der neue Design-Ansatz von Mercedes soll in Zukunft sowohl für Verbrennungsmotoren als auch für Elektroautos gelten. Die Marke wird die Fahrzeuge nicht mehr je nach Antriebsart stark unterschiedlich gestalten. Der EQE und die E-Klasse sollen einander angenähert werden, und die Luxuslimousine EQS soll ein elektrisches Derivat der nächsten S-Klasse ersetzen. Der neue CLA und der kommende GLC werden laut Autocar ebenfalls nahezu identisch sein, unabhängig von der Antriebsart.

„Wir werden auf jeden Fall davon weggehen“, sagte Wagener über die bisherige Strategie mit unterschiedlichen Designsprachen für Elektroautos und Verbrenner. „Es macht keinen Sinn, nur weil es ein anderes Getriebe ist.“

Das Unternehmen habe zunächst ein spezielles Design entwickelt, weil es etwas Besonderes war und die Leute zeigen wollten, dass sie ein Elektroauto fahren, und um es ein bisschen anders, aerodynamischer und futuristischer zu machen. Aber jetzt sei, „das nicht mehr so wichtig. Was zählt, ist die Marke: Mercedes. Also werden wir den Fokus darauf legen, den Schwerpunkt auf Respekt und die Identität der Front, um Mercedes hervorzuheben“. Für ihn als Designer sei es egal, „ob es ein Elektro- oder ein Verbrennungsmotor ist; es ist ein Mercedes“, so Wagener.