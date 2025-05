VW-Vertriebschef: „Unser Anspruch ist, dass wir auch Marktführer in der E-Mobilität sein wollen“

VW-Vertriebsvorstand Martin Sander hat mit dem Portal Auto & Wirtschaft über die weiter ehrgeizigen Pläne des Wolfsburger Herstellers im Bereich Elektromobilität gesprochen.

Das Unternehmen arbeitet derzeit intensiv an zwei wichtigen Volumen-Elektroautos. Auf das kleinste und günstigste Modell gibt es mit dem ID. Every1 einen Ausblick. Die Baureihe solle in hoher Stückzahl auf den Markt kommen und die Fabrik im portugiesischen Palmela gut auslasten, sagte Sander. Er nannte 2027 als Starttermin und bekräftigte: „Den angekündigten Einstiegspreis von 20.000 Euro streben wir auf jeden Fall an.“ Das erlaube die Entwicklung der Batteriepreise, man stelle zudem bei den Kosten „alles auf den Prüfstand“. Das gesamte Unternehmen profitiere davon, was es bei diesem Fahrzeug lernt.

Schon im nächsten Jahr soll ein Kleinwagen auf Basis des Konzepts ID. 2all in Spanien in die Serienproduktion gehen und ab 25.000 Euro angeboten werden. Bis dahin soll vor allem weiter der seit einigen Jahren verfügbare Kompaktwagen ID.3 Elektroauto-Kunden locken. Zum Ende des Jahrzehnts soll dann außerdem der neue Golf als Vollstromer für Wachstum auf dem Massenmarkt sorgen.

„Wir sind die zweitgrößte Pkw-Marke der Welt und mit Abstand Marktführer in Europa. Für uns ist klar: Die Zukunft wird batterieelektrisch sein, so wie es beispielsweise in Norwegen schon der Fall ist“, erklärte der Manager. „Unser Anspruch ist, dass wir auch Marktführer in der Elektromobilität sein wollen. Wir müssen als Marke führend im Bereich der E-Mobilität sein und haben einen ambitionierten Plan, wie wir das umsetzen wollen.“

Die EU hat ihre CO2-Emissionsvorgaben für die Autohersteller kürzlich gemildert. Es gibt zudem Forderungen, dass das „Verbrennerverbot“ ab 2035 aufgeweicht wird. Konkret sollen dann die lokalen CO2-Emissionen von Neuwagen auf Null sinken, was in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstofffahrzeuge bedeutet. Dazu der VW-Vertriebsvorstand: „Die aktuelle Gesetzgebung ist Grundlage unserer Unternehmensplanung. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird, weil Elektroautos das bessere Produkt sind.“

Insgesamt habe VW „eine gute Abfolge an neuen Elektromodellen: Vom Kleinwagen bis zum Kombi und dem ID. Buzz ist alles dabei“, so Sander. Letzterer spiele für die Marke „eine unglaublich wichtige Rolle“, auch weil es einen „Riesenhype“ in den USA gebe.

In China sei der Markt von Elektroautos derweil sehr preisumkämpft, selbst neue Modelle würden von Wettbewerbern teilweise mit hohen Rabatten auf den Markt gebracht. Man wolle sich aber keine Marktanteile erkaufen, sondern in langfristige strategische Ziele investieren. Ab 2026 werde VW seine Marktposition in der Volksrepublik mit einer neuen Generation China-spezifischer Elektroautos weiter stärken, mit denen man zusätzliche Marktpotenziale und neue Kundengruppen erschließe.