Cupra Tavascan Black Edition: Neue Variante mit dunklen Designakzenten angekündigt

Das Elektroauto Cupra Tavascan wird künftig auch als Black Edition angeboten. Die Variante des rund 4,6 Meter langen SUV-Coupés interpretiert das Design des Modells mit dunklen Designelementen neu und soll dem Fahrzeug einen noch kraftvolleren Auftritt verleihen. Die Produktion der Black Edition startet in diesem Sommer.

Äußerlich zeichnet sich die Black Edition durch die Außenlackierung „Midnight Black“ aus, bleibt jedoch weiterhin in der gesamten Farbpalette verfügbar. Hinzu kommen schwarze Kühlergrilleinsätze im Frontstoßfänger, schwarze Außenspiegel sowie dunkle Verkleidungen im unteren Karosseriebereich. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch 21 Zoll große Sport-Leichtmetallfelgen in mattem Schwarz.

Auch im Innenraum dominieren dunkle Gestaltungselemente. Fusion-Metal-Akzente entlang der Armaturenbrettkante und der Türverkleidungen prägen das Ambiente. Schwarze Slush- und PVC-Oberflächen sowie die „Black Soul“-Schalensitze mit nachhaltigem Dinamica-Bezug gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die Tavascan Black Edition wird ausschließlich in Verbindung mit dem „Adrenaline Pack“ angeboten. Dieses Paket bündelt Komfort-, Technologie- und Leistungsmerkmale, die bereits innerhalb der aktuellen Modellpalette verfügbar sind. Dazu zählen elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory- und Heizfunktion, eine Ambientebeleuchtung, ein Premium-Soundsystem von Sennheiser, die adaptive Fahrwerksregelung Dynamic Chassis Control (DCC), ein Panorama-Glasdach und Fahrer-Informationssysteme.

Cupra bietet den Tavascan in Ausführungen mit 140 kW (190 PS), 210 kW (286 PS) und 250 kW (340 PS) an. Die Batteriekapazität beträgt 58 oder 77 kWh, damit sind offiziell von 441 bis 557 Kilometer Reichweite möglich. Der Preis der Option Black Edition wird noch nicht verraten, regulär kostet die Baureihe mindestens 49.900 Euro.