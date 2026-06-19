Kia EV2 Black-Line: Neue Topversion ab 40.890 Euro bestellbar

Das rund vier Meter lange Elekttro-SUV Kia EV2 wird um die neue Topversion Black-Line erweitert. Die Ausführung zeichnet sich durch schwarze Designelemente außen und ein komplett schwarz gehaltenes Interieur mit Lederausstattung in hochwertiger Nachbildung aus. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein elektrisch einstellbarer Fahrersitz, ein Harman/Kardon-Premium-Soundsystem, ein 230-Volt-Anschluss sowie ein großformatiges Panoramadisplay mit dem Infotainment- und Navigationssystem ccNC. Der ab September an Kunden gehende EV2 Black-Line kostet 40.890 Euro.

Kia gibt für den EV2 Black-Line mit serienmäßiger 61-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 418 Kilometern pro Ladung an. Zum Angebot gehören eine siebenjährige Herstellergarantie, eine achtjährige Batteriegarantie beziehungsweise 160.000 Kilometer sowie eine zweijährige Premium-Mobilitätsgarantie.

Optisch hebt sich die Black-Line durch hochglänzend schwarze Elemente an Stoßfängern und Fahrzeugseiten, schwarze Außenspiegel sowie schwarze Kia-Logos hervor. Die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen besitzen ein geometrisches Design. Optional wird eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach für ausgewählte Außenfarben angeboten. Insgesamt stehen sieben Außenfarben zur Wahl.

Der Innenraum kombiniert ein modernes Design mit funktionalen Details. Zur Ausstattung der Black-Line zählen unter anderem ein schwarzer Dachhimmel, Alu-Pedale und ein Sportlenkrad. Optional sind eine Ambientebeleuchtung sowie ein Glasdach mit elektrischem Schiebedach erhältlich. Neben der serienmäßigen fünfsitzigen Ausführung wird auch eine viersitzige Variante mit verschiebbaren Einzelsitzen in der zweiten Reihe angeboten. Das Gepäckraumvolumen reicht von 362 bis 403 Litern, zusätzlich steht ein 15-Liter-Frunk zur Verfügung.

Das dreigeteilte Panoramadisplay umfasst das Connected Car Navigation Cockpit, ein digitales Kombiinstrument und einen Touchscreen zur Klimasteuerung. Das Infotainmentsystem arbeitet mit den Online-Diensten Kia Connect zusammen und unterstützt Funktionen wie Online-Navigation, EV-Routenplanung, In-Car-Payment, Streaming-Dienste, WiFi-Hotspot sowie Fahrzeugfernsteuerung per App. Over-the-Air-Updates sind Teil des Basispakets Kia Connect Standard, das sieben Jahre kostenlos genutzt werden kann. Android Auto und Apple CarPlay lassen sich kabellos integrieren.

In der Version mit 61-kWh-Akkupack und 19-Zoll-Rädern leistet das Modell 99,5 kW (135 PS) Leistung, beschleunigt in 9,7 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 161 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zudem ist das kompakte elektrische SUV für Anhänger mit einer gebremsten und ungebremsten Anhängelast von jeweils 750 Kilogramm zugelassen.

Zur Serienausstattung der Black-Line gehört das intelligente Rekuperationssystem Plus. Es nutzt Navigations- und Routeninformationen, um Bremskraft- und Geschwindigkeitsanpassungen frühzeitig vorzunehmen. Grundlage des EV2 ist die Elektroplattform E-GMP in ihrer 400-Volt-Version. Die 61-kWh-Batterie kann per Gleichstrom (DC) in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Optional unterstützt das Modell als erstes Kia-Fahrzeug neben 11-kW- auch 22-kW-Wechselstrom-Laden (AC).

Der EV2 Black-Line verfügt serienmäßig über die V2L-Funktion zum Betrieb externer 230-Volt-Geräte sowie über eine V2X-Hardware-Vorbereitung für weitere Ladetechnologien. Zur Serienausstattung zählen außerdem unter anderem Wärmepumpe, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn und automatisch ausfahrende Türgriffe.

Auch bei den Assistenzsystemen ist die Black-Line umfangreich ausgestattet. Serienmäßig an Bord sind unter anderem Autobahnassistent 2.0, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Frontkollisionswarner, aktiver Totwinkelassistent, Spurhalte- und Spurfolgeassistent sowie weitere Sicherheits- und Komfortsysteme. Optional werden zusätzliche Assistenzfunktionen wie Rundumsichtkamera, Monitoranzeige des Totwinkels und ein fernbedienbarer Parkassistent angeboten.

Neben der Black-Line wird der EV2 in den Ausstattungslinien Light, Air, Earth und GT-Line angeboten. Die Versionen Air und Earth sind auch mit einer 42,2-kWh-Batterie erhältlich, während der EV2 Light ausschließlich mit diesem Akkupack angeboten wird. Dessen Reichweite beträgt bis zu 317 Kilometer. Die Preise für den EV2 beginnen bei 26.600 Euro.