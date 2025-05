VinFast dementiert Rückzug aus Europa und bekräftigt Expansionspläne

Elektroautobauer VinFast stellt den Vertrieb hierzulande auf ein Händlermodell um. Das vietnamesische Unternehmen dementiert vor diesem Hintergrund Gerüchte, die einen Rückzug aus Europa kolportieren. Vielmehr wolle man die eigene Position in Europa ausbauen, teilt die zum vietnamesischen Mischkonzern Vingroup gehörende Firma mit.

Kürzlich gab VinFast Händlerverträge mit Astrada Silva, seinem ersten autorisierten Händler in Frankreich, und mit der Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, seinem zweiten Partner dieser Art in Deutschland, bekannt. Diese Vereinbarungen stellten eine wichtige Entwicklung in der globalen Strategie dar, den Umsatz durch ein Händlermodell zu beschleunigen, heißt es nun. „Sie unterstreichen zudem die feste Entschlossenheit des Unternehmens, die Einführung von Elektrofahrzeugen in ganz Europa voranzutreiben.“

Die Schachtschneider Automobile GmbH & Co. KG soll drei autorisierte VinFast-Händler-Showrooms in Deutschland betreiben. Dies schließt sich an die Zusammenarbeit von VinFast mit dem Autohaus Hübsch an, in deren Rahmen bereits zwei Showrooms eröffnet wurden. Astrada Silva ist VinFasts erster offizieller Händler in Frankreich, mit Standort in Aix-en-Provence. Die Eröffnung ist für Juni 2025 geplant.

An allen VinFast-Händlerstandorten können europäische Interessierte das Design und die Funktionen der E-Autos der Marke entdecken und Probefahrten durchführen. „Über den Verkauf hinaus fungieren diese autorisierten Händler als zentrale Anlaufstellen für einen zuverlässigen Kundendienst und gewährleisten Fahrzeugwartung und -reparaturen nach höchsten Standards“, erklärt das Unternehmen. „Kunden profitieren zudem von einem umfassenden Garantieservice und der Verfügbarkeit von Originalteilen, die die Langlebigkeit und optimale Leistung ihrer VinFast-Fahrzeuge garantieren.“

„Langfristiges Engagement auf dem Kontinent“

VinFast konzentriert sich laut der jüngsten Mitteilung auf den weiteren Ausbau seines Händlernetzes in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Die Vietnamesen planen zudem eine Expansion in andere europäische Märkte. Gleichzeitig will das Unternehmen sein Portfolio an E-Autos erweitern und so „sein langfristiges Engagement für europäische Verbraucher und die Zukunft der Elektromobilität auf dem Kontinent unterstreichen“.

VinFast betont auch die inzwischen 22 Technikzentren, die strategisch über den europäischen Kontinent verteilt sind, darunter acht in Deutschland, zwölf in Frankreich und zwei in den Niederlanden. Um die Infrastruktur weiter zu stärken, gab das Unternehmen kürzlich eine Zusammenarbeit mit LKQ Netherlands für die Bereitstellung eines Kundendienst- und Wartungsnetzwerks speziell in den Niederlanden bekannt.

„Die strategisch positionierten Servicezentren bieten ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Garantiereparaturen, Wartung von Hochspannungssystemen, Reifenservice und allgemeine Fahrzeugwartung“, so VinFast. Jede Einrichtung sei für die spezifischen Anforderungen der Modelle VF 6 und VF 8 sowie aller zukünftigen E-Autos der Marke optimiert. Um etwaige Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren und den Kundenkomfort zu maximieren, würden Ersatzteile in hoher Frequenz, bis zu fünfmal täglich, geliefert.