VW: So wird die Entwicklung des ID.1 auf 36 Monate verkürzt

Mit dem für 2027 angekündigten ID.1 will VW ein modernes Elektroauto zum erschwinglichen Preis von 20.000 Euro anbieten. Die Studie ID.1 Every1 (Artikelbild) gibt einen Ausblick auf das Modell. Das Projekt steht laut einem Bericht auch exemplarisch für eine neue Art, Fahrzeuge zu entwickeln.

„Statt wie bisher rund 50 Monate vergehen zwischen Projektstart und Serienanlauf nur noch 36 Monate – vom Beginn der Entwicklung bis zum Start of Production Mitte 2027“, berichtet die Automobilwoche. Möglich mache das „eine neue Mentalität, eine andere Werkzeug-Landschaft – und ein klarer Fokus auf Geschwindigkeit und Effizienz“. Thomas Kamla, seit 2024 Technologiechef für den ID.1, sprach mit dem Branchenportal über die neue Herangehensweise.

„Wir haben erstmal die Säge geschärft, bevor wir in den Wald gegangen sind“, so Kamla. „Wo Hochleistung generiert wird, suchen Menschen als Erstes nach der richtigen Arbeits- oder Trainingsumgebung – das ist bei der iPhone-Entwicklung so, das ist im Sport so und jetzt auch bei uns.“

Das richtige „Werkzeug“, vom Schraubendreher bis zur Datenverarbeitung, sei dabei nicht nur eine Kostenposition, sondern eine Wertquelle. „Wir müssen uns von der alten Sichtweise verabschieden, dass Werkzeuge nur Geld kosten. Sie schaffen Wert – zum Beispiel durch konsistente Datenhaltung, durchgängige Entwicklungsdaten und eine Umgebung, in der Teams wirklich agil arbeiten können.“ Ziel sei ein vollständig datenbasiertes Entwicklungsumfeld.

Entscheidend ist laut dem Manager auch das Arbeitsmodell. VW trainiere am Standort Wolfsburg inzwischen agile Methoden. „Agil heißt bei uns nicht: bunte Post-its und Mate-Tee trinken. Es geht um Taktung, Synchronisation und Vorhersehbarkeit“, erklärte der Manager. Zudem liefen statt sequentieller Entwicklungsstufen beim ID.1 Prozesse parallel. Konzept, Design und technische Entwicklung griffen nahtlos ineinander. Umso wichtiger sei es, dass jeder weiß, was der andere gerade tut.

Weniger physische Prototypen, mehr Simulationen

VW setzt außerdem beim ID.1 verstärkt auf virtuelle Prüfstände und Simulationen. „Unser Ziel ist, die Zahl der physischen Prototypen zu halbieren – im Idealfall auf null“, so Kamla. Für die weiter erforderlichen Hardwaretests würden inzwischen häufig sogenannte Aggregateträger genutzt – in diesem Fall beispielsweise Testfahrzeuge des früher kommenden ID.2, mit denen gezielt auch einzelne Komponenten für den ID.1 erprobt werden können.

Die Entwicklung finde größtenteils in Wolfsburg statt, nicht bei Dienstleistern, berichtete Kamla. „Wir wollten bewusst ein Inhouse-Projekt – mit Projekt-Haus-Denken. Alle ziehen an einem Strang, helfen sich gegenseitig. So entstehen Motivation und Hochleistung.“ Helfen würden dabei einige Kollegen aus dem früheren VW-up!-Team mit ihrem Know-how in Sachen Kleinwagen.

„Entwicklungs-Chef Kai Grünitz, Marken-CEO Thomas Schäfer und der gesamte Konzernvorstand standen hinter dem Projekt. Ohne diese Rückendeckung wäre der ID.1 nicht möglich gewesen“, betonte Kamla. Für die Realisierung sei die kurze Entwicklungszeit entscheidend, da VW beim ID.1 unter enormen Kostendruck stehe, die Serienversion für rund 20.000 Euro anzubieten.

China als Vorbild

Die beschleunigte Entwicklungszeit ist auch der immer stärkeren Konkurrenz aus China bei Elektroautos geschuldet. „Die starke Lokalisierung, eine klare Zielgruppenorientierung und schnelle Entscheidungen, beispielsweise im Designprozess, führen in China zu dem enormen Tempo“, erläuterte Kamla. In Deutschland würden Entscheidungen oft Monate dauern, in China gehe es sehr schnell voran.

Bei der beschleunigten Markteinführung des ID.1 hilft, dass er als Plattform-Basis wie der für Ende 2025 erwartete ID.2 die jüngste Ausbaustufe von VWs Modularem Elektrobaukasten – den MEB 21K – nutzt. Für den Kleinwagen werden eine neue Hinterachse, kürzere Baulänge, kleinere Räder, eine kompaktere Batterie und ein neuer Antrieb verwendet. „Wir haben hier nicht einfach nur ein bestehendes Fahrzeug adaptiert, sondern eine komplette Plattform mit neuem Hut geschaffen – das ist ein echtes neues Auto“, unterstrich Kamla.

Die 36 Monate sollen zukünftig bei allen neuen VW-Projekten das Ziel sein, das „neue Normal“, schreibt die Automobilwoche. Perspektivisch könnte sich die Entwicklungszeit noch weiter verkürzen. Chinesische Hersteller seien inzwischen bei 24 Monaten angelangt. Um hier nachzuziehen, setzt VW laut Kamla auch auf „generative Konstruktionsprozesse, AI-unterstützte Karosserieauslegung, Anforderungs- und Datamanagement“, die Planungen hierzu liefen auf Hochtouren