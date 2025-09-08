Marke VW bringt vier elektrische Kleinwagen bis 2027

VW gibt im Rahmen der Messe IAA Mobility in München mit dem ID. Cross Concept einen seriennahen Ausblick auf ein elektrisches Kompakt-SUV. Das Elektroauto debütiert nach dem ID.2 all, dem ID. GTI Concept (basiert auf dem ID. 2all) und dem ID. Every1 als vierte elektrische Kleinwagen-Studie.

Die Serienversionen dieser neuen VW-Modelle sollen ab 2026 auf den Markt kommen. In der ersten Hälfte 2026 soll die Weltpremiere des neuen ID. Polo – die Serienversion des ID. 2all – stattfinden. Kurz danach will VW den ID. Polo GTI präsentieren. Noch leicht getarnt sind beide Modelle auf der IAA zu sehen. „Zwei legendäre VW-Bezeichnungen – Polo und GTI – werden damit in die Welt der E-Mobilität übertragen“, so der Hersteller. Im Sommer 2026 soll dann die Weltpremiere des finalen ID. Cross folgen.

Mit einem Einstiegspreis um 25.000 Euro soll diese VW-Modellfamilie die E-Mobilität ab 2026 erschwinglicher machen. Die Serienversion des ID. Every1, der in München noch als Studie gezeigt wird, werde ein Highlight des Jahres 2027 sein, verspricht der Autobauer. Mit diesem, möglicherweise ID. up! heißenden Elektroauto soll der Einstiegspreis der VW-Stromer auf 20.000 Euro sinken.

Die neuen ID.-Modelle gehören zu einer markenübergreifenden Produktoffensive der Brand Group Core des deutschen Autokonzerns, zu der Seat und Cupra, Škoda, VW sowie VW Nutzfahrzeuge gehören. In deren Rahmen bringen die Konzernmarken Modelle im Einstiegssegment der E-Mobilität auf den Markt. „Die Brand Group Core nutzt dabei gezielt Synergie- und Skaleneffekte, um in Europa technisch und preislich besonders attraktive Elektroautos anzubieten zu können“, heißt es.

Mit den neuen Modellen verabschiedet sich die Kernmarke VW von den bisherigen Nummern in den Modellnamen ihrer E-Autos. Statt ID.3, ID.4 oder ID.5 sollen sie künftig wieder wie bisher die Verbrenner heißen, beginnend mit ID. Polo und ID. Cross als Batterie-Version des Verbrenners T-Cross. Damit hätten die Autos „endlich wieder richtige Namen“, sagte Markenchef Schäfer.

„Die Volkswagen Group liefert. Auf der IAA Mobility zeigen wir begeisternde Produkte und bieten beste automobile Technologien. Vom erschwinglichen vollelektrischen Kleinwagen bis zum Luxussportwagen mit modernstem Performance-Hybrid-Antrieb“, so Konzernchef Oliver Blume. „Unsere starken Marken setzen in allen Segmenten Highlights auf den relevanten Technologiefeldern: Batterie, Laden, KI, autonomes Fahren, Software und Plattformen. Für unsere Kunden entfalten wir unsere volle Innovationskraft und erhöhen das Tempo auf dem Weg zum globalen Technologietreiber der Automobilindustrie. Mit klarem Fokus auf die E-Mobilität.“

Der Anspruch der Volkswagen Group sei es, „die besten Automobiltechnologien für alle zugänglich zu machen“. Mit einem breit aufgestellten Portfolio über alle Fahrzeugsegmente hinweg, von Motorrädern über erschwingliche vollelektrische Kleinwagen sowie Bestsellern im Volumen-, Premium- und Luxus-Bereich bis hin zu leichten und schweren Nutzfahrzeugen, könne der Konzern wie kein anderer Hersteller moderne Technologien intelligent skalieren und dadurch für mehr Kunden erreichbar machen.

Auch die Volkswagen-Marken Škoda und Cupra geben bei der IAA mit dem Epiq Showcar und dem Raval Ausblicke auf ihr zukünftigen Einsteiger-Elektroautos: