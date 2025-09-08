Marke VW bringt vier elektrische Kleinwagen bis 2027

VW gibt im Rahmen der Messe IAA Mobility in München mit dem ID. Cross Concept einen seriennahen Ausblick auf ein elektrisches Kompakt-SUV. Das Elektroauto debütiert nach dem ID.2 all, dem ID. GTI Concept (basiert auf dem ID. 2all) und dem ID. Every1 als vierte elektrische Kleinwagen-Studie.
Die Serienversionen dieser neuen VW-Modelle sollen ab 2026 auf den Markt kommen. In der ersten Hälfte 2026 soll die Weltpremiere des neuen ID. Polo – die Serienversion des ID. 2all – stattfinden. Kurz danach will VW den ID. Polo GTI präsentieren. Noch leicht getarnt sind beide Modelle auf der IAA zu sehen. „Zwei legendäre VW-Bezeichnungen – Polo und GTI – werden damit in die Welt der E-Mobilität übertragen“, so der Hersteller. Im Sommer 2026 soll dann die Weltpremiere des finalen ID. Cross folgen.
Mit einem Einstiegspreis um 25.000 Euro soll diese VW-Modellfamilie die E-Mobilität ab 2026 erschwinglicher machen. Die Serienversion des ID. Every1, der in München noch als Studie gezeigt wird, werde ein Highlight des Jahres 2027 sein, verspricht der Autobauer. Mit diesem, möglicherweise ID. up! heißenden Elektroauto soll der Einstiegspreis der VW-Stromer auf 20.000 Euro sinken.
Die neuen ID.-Modelle gehören zu einer markenübergreifenden Produktoffensive der Brand Group Core des deutschen Autokonzerns, zu der Seat und Cupra, Škoda, VW sowie VW Nutzfahrzeuge gehören. In deren Rahmen bringen die Konzernmarken Modelle im Einstiegssegment der E-Mobilität auf den Markt. „Die Brand Group Core nutzt dabei gezielt Synergie- und Skaleneffekte, um in Europa technisch und preislich besonders attraktive Elektroautos anzubieten zu können“, heißt es.
Mit den neuen Modellen verabschiedet sich die Kernmarke VW von den bisherigen Nummern in den Modellnamen ihrer E-Autos. Statt ID.3, ID.4 oder ID.5 sollen sie künftig wieder wie bisher die Verbrenner heißen, beginnend mit ID. Polo und ID. Cross als Batterie-Version des Verbrenners T-Cross. Damit hätten die Autos „endlich wieder richtige Namen“, sagte Markenchef Schäfer.
„Die Volkswagen Group liefert. Auf der IAA Mobility zeigen wir begeisternde Produkte und bieten beste automobile Technologien. Vom erschwinglichen vollelektrischen Kleinwagen bis zum Luxussportwagen mit modernstem Performance-Hybrid-Antrieb“, so Konzernchef Oliver Blume. „Unsere starken Marken setzen in allen Segmenten Highlights auf den relevanten Technologiefeldern: Batterie, Laden, KI, autonomes Fahren, Software und Plattformen. Für unsere Kunden entfalten wir unsere volle Innovationskraft und erhöhen das Tempo auf dem Weg zum globalen Technologietreiber der Automobilindustrie. Mit klarem Fokus auf die E-Mobilität.“
Der Anspruch der Volkswagen Group sei es, „die besten Automobiltechnologien für alle zugänglich zu machen“. Mit einem breit aufgestellten Portfolio über alle Fahrzeugsegmente hinweg, von Motorrädern über erschwingliche vollelektrische Kleinwagen sowie Bestsellern im Volumen-, Premium- und Luxus-Bereich bis hin zu leichten und schweren Nutzfahrzeugen, könne der Konzern wie kein anderer Hersteller moderne Technologien intelligent skalieren und dadurch für mehr Kunden erreichbar machen.
Auch die Volkswagen-Marken Škoda und Cupra geben bei der IAA mit dem Epiq Showcar und dem Raval Ausblicke auf ihr zukünftigen Einsteiger-Elektroautos:
Volkswagen Group introduces four new small, affordable EVs: VW ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq and VW ID. Cross pic.twitter.com/rXLin03A3Z
— Steve Fowler (@SteveFowler) September 7, 2025
Kommentare
Mary Schmitt meint
Gnade Gott der Konkurrenz! Was setzt Toyota dem entgegen? Nichts. Was setzt Stellantis dem entgegen? Nichts! Was setzt Hyundai dem entgegen? Eckige Fahrzeuge für 40k. Was machen die Chinesen? Den europäischen Markt verstörend finden. Was machen die anderen Japaner? Nichts. Wo ist Tesla? Fährt mit Lichtgeschwindigkeit in den Abgrund.
ID.alist meint
So rosig ist es nicht.
Aber wenn die Preise stimmen, dann könnte die Volkswagen Gruppe damit viel Erfolg haben in Europa.
libertador meint
Von Hyundai/Kia sollen dem Vernehmen nach auch nächstes Jahr Fahrzeuge in dem Segment starten. Von Renault gibt es schon den R5 und R4, die ähnlich positioniert sind.
Nichts bei der Konkurrenz sehe ich nicht, aber VW könnte sich damit schon gut positionieren.
Fred Feuerstein meint
Stimmt, der Massenabsatz findet über Kleinwagen statt…Moment, das stimmt ja gar nicht…Aber was man positiv benennen muss: Die Preise gehen runter und so wird die Emobilität mehr Kunden zugänglich gemacht.
Mary Schmitt meint
Doch, das Segment ist groß. Es wird kleiner dargestellt, weil die SUV-Varianten nicht dazu gezählt werden. Insofern ist so eine Statistik unerheblich. ID.Cross und Skoda Elroq mögen zählen als was sie wollen, werden in der Top 10 der BEV auftauchen.
Kirky meint
Toyota verkauft halt weiter Verbrenner und bleibt damit Nr. 1. VW hat das Motoren bauen verlernt und macht jetzt halt in elektro. So ist für jeden Kunden was dabei.
E.Korsar meint
Was setzt Stellantis dem entgegen?
Zum Beispiel e-Corsa und e-208 mit locker 30% Rabatt. (Gibt es schon seit 2020 zu kaufen.)
Leapmotor T03 für um die 18000€ in Vollausstattung. Direkt zum mitnehmen.
Tatsächlich existierende Fahrzeuge. Keine Ankündigungen.
Mary Schmitt meint
Aber sind die in den Top 10 der Zulassungen? Nein! Werden wir von den VW Neuheiten Fahrzeuge in den Top 10 sehen? Ganz sicher, ja. Das ist der Punkt.
Kirky meint
Leapmotor😂 ein billigst gefertigter Kleinstwagen mit 200 km Reichweite für 18.000😂 Guck mal in die Zulassungszahlen, der verkauft sich ja wie geschnitten Brot :)
Thorsten 0711 meint
Hey, ich habe in Stuttgart schon einen auf der Heilbronner Straße gesehen 😅👍
Der ist so mini, ich dachte spontan an ein Spielzeugauto 🤭
Thomas Claus meint
Dazu gibt es von citroen den ec3 für 25k schon jetzt und das mit 44 kWh Akku.