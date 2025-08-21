VW: Portugal unterstützt ID.1-Produktion mit 30 Millionen Euro

Volkswagen und die portugiesische Regierung haben eine Vereinbarung zur Produktion der Serienversion des ID. Every1 im Werk Palmela unterzeichnet. Der vermutlich unter dem Namen ID.1 startende Elektro-Kleinwagen soll ab „Mitte 2027“ in Portugal gefertigt werden.

Bereits im März hatte VW-Markenchef Thomas Schäfer die Entscheidung nach der Premiere des Showcars bestätigt. Für den Standort Palmela gaben den Angaben nach letztlich die Produktionskosten den Ausschlag.

Die portugiesische Regierung unterstützt das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro. Diese Summe wird offiziell weder von Volkswagen noch von der Regierung genannt, sondern lediglich von der Zeitung Observador berichtet.

Neben dem 3.880 Millimeter langen ID.1 soll laut dem Portal Electrive auch das überarbeitete Verbrenner-Kompakt-SUV T-Roc von dieser finanziellen Unterstützung profitieren, dessen Marktstart noch für dieses Jahr geplant ist. Interne Planungen deuten darauf hin, dass der Produktionsstart des ID.1 im September 2027 erfolgen könnte.

Die Unterzeichnung der Fördervereinbarung fand im Rahmen einer Veranstaltung im Werk Palmela statt. Anlass war die Einweihung einer neuen Großdruckpresse sowie der Baubeginn einer modernen Lackiererei. Zahlreiche Vertreter der portugiesischen Regierung nahmen daran teil, unter ihnen auch Wirtschaftsminister Manuel Castro Almeida. Er bewertete die Entscheidung von Volkswagen, sein neues Elektroauto in Portugal zu bauen, als „strategisches Zeichen des Vertrauens in unser Land“.

Auch Thomas Hegel Gunther, Leiter des Werks in Palmela, betonte die Bedeutung der Vereinbarung: „Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft und formalisieren unser Engagement für das Projekt ID. Every1, das neue Elektromodell der Marke Volkswagen, das in Palmela produziert wird.“

Der Volkswagen-Standort Palmela ist südlich von Lissabon nahe der Stadt Setúbal gelegen. Aktuell wird dort der T-Roc gefertigt. Mit dem Produktionsbeginn des ID.1 sollen beide Modelle künftig parallel vom Band laufen.

Das Volumen der ID.1-Produktion soll früheren Berichten zufolge bei rund 100.000 Einheiten pro Jahr liegen. Für den genannten Grundpreis von 20.000 Euro müssen die Kosten möglichst niedrig gehalten werden. Anders als beim etwas größeren ID.2, der mit dem Cupra Raval sowie dem VW ID.2X und dem Skoda Epiq Ableger in Nordspanien erhält, soll es vom ID.1 keine Konzern-Schwestermodelle geben.