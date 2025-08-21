VW: Portugal unterstützt ID.1-Produktion mit 30 Millionen Euro

Volkswagen und die portugiesische Regierung haben eine Vereinbarung zur Produktion der Serienversion des ID. Every1 im Werk Palmela unterzeichnet. Der vermutlich unter dem Namen ID.1 startende Elektro-Kleinwagen soll ab „Mitte 2027“ in Portugal gefertigt werden.
Bereits im März hatte VW-Markenchef Thomas Schäfer die Entscheidung nach der Premiere des Showcars bestätigt. Für den Standort Palmela gaben den Angaben nach letztlich die Produktionskosten den Ausschlag.
Die portugiesische Regierung unterstützt das Projekt mit einer Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro. Diese Summe wird offiziell weder von Volkswagen noch von der Regierung genannt, sondern lediglich von der Zeitung Observador berichtet.
Neben dem 3.880 Millimeter langen ID.1 soll laut dem Portal Electrive auch das überarbeitete Verbrenner-Kompakt-SUV T-Roc von dieser finanziellen Unterstützung profitieren, dessen Marktstart noch für dieses Jahr geplant ist. Interne Planungen deuten darauf hin, dass der Produktionsstart des ID.1 im September 2027 erfolgen könnte.
Die Unterzeichnung der Fördervereinbarung fand im Rahmen einer Veranstaltung im Werk Palmela statt. Anlass war die Einweihung einer neuen Großdruckpresse sowie der Baubeginn einer modernen Lackiererei. Zahlreiche Vertreter der portugiesischen Regierung nahmen daran teil, unter ihnen auch Wirtschaftsminister Manuel Castro Almeida. Er bewertete die Entscheidung von Volkswagen, sein neues Elektroauto in Portugal zu bauen, als „strategisches Zeichen des Vertrauens in unser Land“.
Auch Thomas Hegel Gunther, Leiter des Werks in Palmela, betonte die Bedeutung der Vereinbarung: „Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft und formalisieren unser Engagement für das Projekt ID. Every1, das neue Elektromodell der Marke Volkswagen, das in Palmela produziert wird.“
Der Volkswagen-Standort Palmela ist südlich von Lissabon nahe der Stadt Setúbal gelegen. Aktuell wird dort der T-Roc gefertigt. Mit dem Produktionsbeginn des ID.1 sollen beide Modelle künftig parallel vom Band laufen.
Das Volumen der ID.1-Produktion soll früheren Berichten zufolge bei rund 100.000 Einheiten pro Jahr liegen. Für den genannten Grundpreis von 20.000 Euro müssen die Kosten möglichst niedrig gehalten werden. Anders als beim etwas größeren ID.2, der mit dem Cupra Raval sowie dem VW ID.2X und dem Skoda Epiq Ableger in Nordspanien erhält, soll es vom ID.1 keine Konzern-Schwestermodelle geben.
IDFan meint
Schöner Name, ID.1. VW erweitert die Elektromobilität in die Kleinwagenklasse. Der Zeitpunkt ist günstig, weil erst jetzt die CO2-Ziele den Nichtwilligen-Käufer erreichen. Außerdem ist man jetzt in einem auch von Politik und Lobby verunsicherten Markt erst jetzt in einer Auslieferungszahl angekommen, wo die Skaleneffekte Spaß machen.
Jetzt sind die MEB-Modelle von Ford und Mahindra am Markt und man hat damit zusammen mit den großartigen Konzernfahrzeugen auf MEB-Basis die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um die erfolgreichste Plattform der Elektromobilität in bisher kaum erschlossene Preissegmente zu erweitern.
Ben meint
In einemanderen Artikel hast du von angeblicher Marktdominanz von VW gesprochen, warum braucht man dann 30Mio. staatl. Subventionen wenn man den Markt dominiert ?
Future meint
Die Subventionen nimmt VW immer gerne mit. Das ist ja auch okay, und der Staat muss sein Geld auch loswerden.
Andererseits wird in Deutschland gern herumgemeckert, wenn die chinesische Regierung ihre eigenen Elektroautos auch subventioniert.
Geld muss eben ausgegeben werden.
Kirky meint
Es wird keinen ID 1 geben, dass hat VW oft genug betont, da die Fahrzeugklasse Kleinstwagen nichtehelichen gefragt ist und man mit dem EUp nur Verluste eingefahren hat.
Umsonst hat Mercedes nicht Smart abgestoßen und baut keine Kleinstwagen mehr.
IDFan meint
Was ist den mit dir los? Der Wagen ist Fakt. Und 100.000 Einheiten sind ja nicht nichts. Das ist zehnmal so viel wie Tesla dieses Jahr in Deutschland zulassen konnte. Es ist aber beim ID.1 von den Stückzahlen weniger als in der Preisklasse darüber. Auch das ist lange bekannt.
Es gibt zwar einige Schreihälse hier, die immer nach dem günstigsten Elektroauto rufen und davon den Durchbruch der Elektromobilität abhängig machen wie auch von Ladesäulen am Straßenrand, die Münzen und Rabattmarken akzeptieren und den Hausstromtarif berechnen.
Aber der echte Neuwagenkäufer pfeift darauf und wählt am Liebsten Fahrzeuge mit einem Preis nördlich von 25k.
Future meint
Die Ankündigungen von VW muss man nicht so ernst nehmen. Die wollten schon vor Jahren mehr Elektroautos bauen als Tesla. Daraus ist ja auch nichts mehr geworden.
Bei der VW-Einheitszelle müssen wir auch mal abwarten. Aber die Subventionen der spanischen Regierung hat sich VW dafür ja auch schon gesichert.
IDFan meint
Das sind immer böswillige Unterstellungen von Tesla-Fans gewesen. Es gab niemanden, der als VW Chef in offizieller Ankündigung gesagt hat, 2022 oder 23 oder 24 überholen wir Tesla. Geht ja auch gar nicht, man ist ein Riese und Tesla ein Zwerg. Ein laut schreiender Zwerg, der mal 20 Millionen Autos pro Jahr absetzen wollte. Tesla wollte also VW überholen.
Das ist gescheitert wie überhaupt alles bei Tesla gescheitert ist. Jetzt ist es zwangsläufig, dass VW Tesla selbst bei den BEV überholt. Nicht, weil sie wollen oder Tesla Konkurrenz wäre. Sind sie nicht. Es scheint eher unvermeidlich, weil man die eigene BEV-Quote erhöht. Denn VW ist stabil und Tesla rast in den Abgrund.
Future meint
Es wird Zeit, dass VW endlich mal Tesla überholt. VW weigert sich aber und verkauft lieber die dreckigen Verbrenner. Das ist das große Problem. Es bleibt nur zu hoffen, dass VW in diesem Jahr endlich deutlich weniger Verbrenner verkauft bekommt. Das kann man dann abfeiern.
M. meint
Die BEV-Absatzzahlen bei VW steigen, während sie bei Tesla seit 2024 rückläufig sind.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dein geheuchelter Wunsch in Erfüllung geht. Auch wenn es länger dauert als gedacht, ist es näher dran als die Vorstellung von Musk, mal 20 mio. p.a. zu bauen, oder?
Gerry meint
Na hoffentlich kommt VW bald in die Gänge. ID1 und ID2 müssten längst am Markt sein, ein Riesenversäumnis des VW-Managements.
hu.ms meint
Wie man an der zahl der bisher verkauften BEV im klein- und kleinstwagen-segment A und B sieht, kommen diese modelle nicht zu spät.
Wie hat man doch den eC3 für 23K gelobt – die verkaufszahlen zeigen was anderes.
Je kleiner das auto, desto größer der prozentuale preisabstand zu stinkern und vermutlich auch die marge pro auto.
Gerry meint
Wer nichts anbietet wir auch nichts verkaufen 😉. Ziemlich sicher wird VW von der hohen Nachfrage nach ID1 und ID2 „überrascht“ sein. 😂
Der ID1 gehört übrigens mit 3,88 Länge mM nach nicht mehr zum Kleinstwagensegment. 😉
Ein zusätzlicher Effekt, mit ID1 und ID2 muss VW den ID3 nicht mehr verramschen um die Elektroquote einzuhalten. 😉
Freuen wir uns einfach auf die neuen VW-Modelle (auch wenn viel zu spät).👍
Stefan meint
Ich würde eher den Hyundai Inster als Vergleich heranziehen, unter den TopTen der BEV im Juli.
IDFan meint
Zu spät würde so einen Auto kommen, wenn alle Anderen den Markt der BEV-Kleinwagen unter sich aufgeteilt hätten. Das ist nicht der Fall. Es ist das Segment mit der geringsten Elektrifizierungsquote und was bisher am Markt ist, ist kaum convincing.
Tesla hat gar kein Angebot, obwohl sie laut geschrien haben, das wäre das nächste große Dingen. China läuft nicht, die Japaner schlafen und Stellantis bringt keine Stückzahlen wie Renault. Sie haben nicht in Produktionskapazitäten investiert und waren nicht konsequent und/oder solvent genug, um eine einheitliche Plattform aufzusetzen.
Wenn VW jetzt die Bühne betritt, ist man nicht nur genau im eigenen Zeitplan, sondern trifft im Markt auf „a gmahte Wiesn“, wie man in Bayern sagt.
Aztasu meint
Lol, dieses Jahr ist das erste Jahr wo es E-Kleinwagen in größeren Stückzahlen gibt. Ursprünglich sollte der Cupra Raval Ende 2025 komme der ID.2 auch wobei es damals auch dazu Fragezeichen gab. Nun wird es Anfang 2026, ein einziges Jahr nach der Konkurrenz. Von „müssen“ kann echt gar keine Rede sein. Volkswagen ist gut dabei und managed den Wechsel auf E-Autos tatsächlich recht gut
NeutralMatters meint
Die Markteinführung braucht auch noch das Ramp-Up, d.h. es wird nicht gleich zum Zeitpunkt „0“ die volle Serienmenge geben, daher ist das Jahr Abstand nicht zu vernachlässigen.
A- und B-Segment BEV haben sie mit der Abkündigung des eUp schwer vernachlässigt.
brainDotExe meint
Wieso hätten sie längst am Markt sein müssen?
Welcher Konkurrent bietet denn Modelle erfolgreich an?
Neuerungen kommen in der Automobilindustrie nach dem Top Down Prinzip.
Da sind Kleinwagen und vor allem Kleinstwagen der letzte Schritt, erst einmal wird alles darüber angeboten.
hu.ms meint
Geld kommt locker durch die steuern der dort arbeitenden MA wieder rein.
M. meint
Die sind in 2 Wochen Produktion verdient.
Mäx meint
Regiert da etwa auch die grüne Mafia oder was?!