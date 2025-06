Neuer Audi Q5 e-hybrid schafft bis zu 100 Kilometer elektrisch

Audi erweitert die neue Q5-Familie: Neben den Verbrennern mit Mildhybrid-Technologie kommen SUV und Sportback auch als erneuerte Plug-in-Hybridmodelle (PHEV) auf den Markt. Der neue Q5 SUV e-hybrid quattro sowie der Q5 Sportback e-hybrid quattro sind jeweils in den zwei Leistungsstufen 220 kW und 270 kW (299/367 PS) verfügbar. Angetrieben werden sie von einem 2.0-TFSI-Motor mit einer Leistung von 185 kW (252 PS) und einer E-Maschine.

In der 270 kW-Version beschleunigen SUV und Sportback in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Versionen mit 220 kW schaffen den Sprint auf Tempo 100 in 6,2 Sekunden. Alle Varianten erreichen 250 km/h. „Für ein sportliches und gleichzeitig komfortables Fahrerlebnis sorgt das elektrifizierte Doppelkupplungsgetriebe in Verbindung mit dem quattro ultra-Antrieb“, so Audi.

Eine Neuentwicklung ist die Hochvoltbatterie, deren Zellen im Q5 e-hybrid in zwei Ebenen übereinander angeordnet sind. Audi hat deren Kapazität mit 25,9 kWh (netto 20,7 kWh) gegenüber dem Vorgänger um rund 45 Prozent gesteigert. Damit sind bis zu 100 Kilometer elektrisches Fahren möglich. Die maximale AC-Ladeleistung beträgt 11 kW. Ist die Batterie komplett leer, dauert eine Ladung auf 100 Prozent 2,5 Stunden.

Zwei Betriebsmodi stehen zur Verfügung: „EV“ und „Hybrid“. Im EV-Modus fahren SUV und Sportback elektrisch. Beim Fahren im Hybrid-Modus hält das Hybridmanagement den Ladezustand bei Bedarf auf einem konstanten Wert, um elektrische Energie für einen späteren Einsatz aufzusparen. Über den automatischen Hybrid-Modus hinaus lässt sich nun erstmals mit einem digitalen Slider der Wunsch-Ladezustand individuell auswählen.

Deutlich gesteigert hat Audi die Rekuperationsleistung. Der Grad der Schubrekuperation lässt sich im EV-Modus über Paddles am Lenkrad in drei Stufen einstellen. Bei entsprechender Aktivierung rekuperiert das Fahrzeug selbsttätig. Parameter hierfür sind Streckendaten, die in der Navigation hinterlegt sind. Automatisch rekuperieren können Q5 SUV e-hybrid quattro und Q5 Sportback e-hybrid quattro auch ohne aktive Zielführung. Das Hybridmanagement der neuen Modelle ist laut dem Hersteller auf Effizienz, Flexibilität und maximalen Kundenkomfort ausgelegt und wählt automatisch die optimale Betriebsstrategie.

Beide e-hybrid-Modelle sollen vor allem durch ihre aufgewertete Serienausstattung punkten. Dazu gehören in der 220-kW-Leistungsvariante unter anderem das S-Sportfahrwerk und die 3-Zonen-Komfortklimaautomatik. Wer sich für die 270-kW-Leistungsvariante entscheidet, erhält serienmäßig die LED-Scheinwerfer plus mit den LED-Heckleuchten pro. Das ebenfalls serienmäßige Infotainmentsystem MMI experience plus ist mit dem Audi Application Store und Smartphone-Interface sowie Audi-Soundsystem ausgestattet. Zur Serie gehört das Paket Interieur S line mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination in Schwarz sowie 19 Zoll große 10-Arm-Aero-Leichtmetallräder und rot lackierte Bremssättel. Die komplett verstellbare Rückbank plus lässt sich sowohl in Längsrichtung verschieben als auch in der Neigung verändern.

Der Audi Q5 SUV e-hybrid quattro mit 220 kW Systemleistung ist in Deutschland ab 63.400 Euro erhältlich. Der Q5 Sportback e-hybrid quattro startet bei 65.900 Euro. Die SUV-Variante mit 270-kW-Systemleistung kostet ab 71.800 Euro. Für den Q5 Sportback e-hybrid quattro in der größeren Leistungsstufe beginnen die Preise bei 74.300 Euro. Die neuen PHEV-Modelle, die in Mexiko produziert werden, sind ab Mitte Juni 2025 in Europa bestellbar. Die Markteinführung ist im dritten Quartal geplant.