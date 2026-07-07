EnBW startet Sommer-Preisaktion für das Laden an eigenen Ladestationen

Die EnBW führt vom 8. Juli bis 30. September 2026 eine Preisaktion an eigenen Ladestationen durch. Kunden des Energiekonzerns profitieren in der Sommerzeit bundesweit von günstigeren Preisen. In allen „EnBW mobility+“-Ladetarifen reduziert das Unternehmen die Kilowattstundenpreise an seinen Ladestationen um 5 Cent.

Für den Zeitraum von drei Monaten im Sommer können Kunden nun teilweise um mehr als 14 Prozent günstiger an EnBW-Ladestationen laden. Strom-, Gas- oder Wärmekunden können im Ladetarif L von EnBW mobility+ so beispielsweise für 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) anstatt 35 Cent pro kWh laden. Im Vorteilstarif L liegt der Preis pro kWh im Aktionszeitraum noch weiter unter dem typischen Haushaltsstrompreis in der Grund- und Ersatzversorgung. Im Ladetarif S ohne monatliche Grundgebühr laden Kunden im Aktionszeitraum zu festen 51 Cent pro kWh anstatt 56 Cent pro kWh.

Unverändert bleiben die variablen Preise an Ladepunkten anderer Betreiber, die Ad-Hoc-Preise sowie die Blockiergebühr.

„Die EnBW verfolgt eine vorausschauende Preisgestaltung mit möglichst stabilen Tarifen. Diese ist darauf ausgelegt, große und kurzfristige Preissprünge für Kund*innen zu vermeiden“, so das Unternehmen. In den letzten Wochen hat die EnBW betont, dass Preiserhöhungen in ihrem Ladeangebot derzeit nicht geplant sind.

„Wir bieten unseren Kund*innen Planbarkeit und Stabilität bei den Ladepreisen – auch in volatilen Zeiten“, wirbt Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility bei der EnBW. „Wir möchten aber auch Entlastungen nach Möglichkeit an unsere Kund*innen weitergeben. Jetzt können wir unseren Beitrag leisten und E-Auto-Fahrer*innen extra entlasten, egal, ob sie auf dem Weg in den Urlaub oder im Alltag unterwegs sind.“

Die EnBW betreibt eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetz Deutschlands und will dieses weiter ausbauen. Das „HyperNetz“ bietet Fahrern von Elektroautos den Angaben nach Zugang zu mehr als 900.000 Ladepunkten in Europa.