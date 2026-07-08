Kia EV4 im Modelljahr 2027 auch mit Allrad und 22-kW-AC-Laden

Der Ende 2025 eingeführte Kia EV4 geht ins Modelljahr 2027 und kann nun auch mit Allradantrieb sowie mit einem 22-kW-Bordladegerät bestellt werden. Die neue AWD-Version ist mit 195 kW/265 PS die Topmotorisierung des Elektroautos. Sie verfügt serienmäßig über die große 81,4-kWh-Batterie und 19-Zoll-Räder, ist für die Ausstattungslinien Earth und GT-Line erhältlich und erreicht bis zu 560 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm, in der GT-Line bis zu 550 Kilometer.

Die AWD-Variante kombiniert ein 125-kW-Fronttriebwerk mit einem 70-kW-Heckmotor und kommt auf 385 Nm Gesamtdrehmoment. Sie beschleunigt in 6,5 Sekunden auf 100 km/h. Zum Vergleich: Der Fronttriebler mit großer Batterie und 19-Zoll-Rädern passiert die 100-km/h-Marke nach 7,7 Sekunden. Alle EV4-Varianten erreichen eine Spitze von 170 km/h, und der Allradler bietet eine gebremste Anhängelast von 1,5 Tonnen.

Der EV4 Earth kostet als Allradler ab 48.730 Euro, der EV4 GT-Line mit AWD ab 51.940 Euro. Der Aufpreis gegenüber der 2WD-Variante beträgt 2500 Euro, beim Earth sind es wegen zusätzlicher 19-Zoll-Räder 3.190 Euro.

Die Grundpreise der frontgetriebenen Versionen bleiben zum Modelljahr 2027 unverändert. Die Basisversion Air mit 58,3-kWh-Akkupack kostet ab 37.590 Euro und bietet bis zu 440 Kilometer Reichweite. Enthalten sind stets die „7-Jahre-Kia-Herstellergarantie“ und acht Jahre Batteriegarantie oder 160.000 Kilometer.

Beide Akkupakete lassen sich an einer geeigneten Gleichstromstation (DC) in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent laden. Mit dem optionalen 22-kW-On-Board-Charger ab Earth verkürzt sich die Wechselstrom-Ladezeit (AC) der großen Batterie von 10 auf 100 Prozent auf 3:55 Stunden, bei 11 kW sind es 7:15 Stunden.

Weitere Neuerungen des neuen Modelljahres sind eine zusätzliche induktive Ladestation für zwei Smartphones nebeneinander, optional für die GT-Line, sowie eine stärkere USB-C-Ladebuchse vorn mit 100 Watt. Diese ist in der GT-Line serienmäßig und für Earth optional erhältlich. Die Auslieferungen des neuen Modelljahrgangs sollen diesen Monat beginnen. Details zum EV4 Fastback und zur angekündigten GT-Variante will Kia rechtzeitig zum jeweiligen Bestellstart bekannt geben.