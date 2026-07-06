Audi senkt Charging-Hub-Gebühren auf 39 Cent pro kWh als Sommeraktion

Audi führt an seinen deutschen „Charging Hubs“ eine Sommeraktion durch, bei der der Ad-hoc-Ladetarif reduziert wird. Vom 6. Juli bis zum 31. August kostet das Schnellladen 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die Zahlung kann über Girokarte, Kreditkarte (außer American Express) sowie Apple Pay oder Google Pay erfolgen.
Für die Nutzung ist keine Registrierung oder ein fester Ladetarif erforderlich, sofern die Authentifizierung direkt am Kartenterminal erfolgt. Nach einer Ladezeit von 45 Minuten fällt eine Standgebühr in Höhe von 0,10 Euro pro Minute an.
Audis Charging Hubs sind grundsätzlich für Elektroautos aller Marken zugänglich. Die Standorte bieten je nach Region Ladeleistungen von bis zu 400 kW und nutzen stationäre Pufferspeicher aus Second-Life-Batterien. An den Hubs in Nürnberg und München-Westkreuz gibt es zudem Lounges, die während der Aktion Probefahrten mit vollelektrischen Modellen sowie ein Gewinnspiel anbieten.
Audi betreibt aktuell acht Standorte in Deutschland, darunter Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Kiefersfelde, Nürnberg und zweimal München. Ein weiterer Hub befindet sich in Salzburg. Über die myAudi-App können Kunden des Premium-Autobauers zudem Ladepunkte reservieren.
Die jüngste Aktion folgt auf eine Preisreduzierung im Frühjahr um Ostern. Der reguläre Ad-hoc-Tarif liegt außerhalb solcher Aktionen derzeit bei 60 Cent pro kWh.
Kommentare
South meint
Prinzipiell ist jeder Anbieter gut, aber hey, nur ganze 10 Lademöglichkeiten und das nur in der BRD (gut und Salzburg kurz hinter der Grenze)? Danach wieder 60ct? Also das haut keinen vom Hocker…
Gernot meint
Bei nur 8 Audi Charging Hubs in ganz Deutschland ist das Kategorie „Sack Reis in China“.
Ich verstehe da auch das Management nicht. Eine eigene Architektur und Services für die Ladestationen zu entwerfen, das Zeug in das eigene Software-Ökosystem (Apps, Fahrzeuge, usw.) zu integrieren, Schnittstellen für Dienstleister zu schaffen: All das kostet viel Geld und ist garantiert horrend unrentabel, wenn man insgesamt nur 9 Standorte betreibt. Und es ist ja auch nicht so, dass man eigene Ladestationen betreiben muss, um etwas über das Ladeverhalten der Kunden zu lernen.
Entweder man macht es richtig und will ein HPC-Ladenetzbetreiber mit hunderten Standorten werden oder man lässt es ganz. So werden nur Millionen verbrannt und morgen wird dann wieder lamentiert, dass die Gewinne nicht hoch genug sind.
simon meint
Rein damit es schön ausschaut, wenn man einen Audifahrer ein Fahrzeug verkauft. Anstatt bei der Politik druck zu machen das man überall zu einem günstigen Preis mit der Kreditkarte zahlen kann. Das Tarifchaos kann man keinen erklären. Immerhin sind die Audi Stationen sehr nett gemacht.