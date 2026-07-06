Audi senkt Charging-Hub-Gebühren auf 39 Cent pro kWh als Sommeraktion

Audi führt an seinen deutschen „Charging Hubs“ eine Sommeraktion durch, bei der der Ad-hoc-Ladetarif reduziert wird. Vom 6. Juli bis zum 31. August kostet das Schnellladen 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die Zahlung kann über Girokarte, Kreditkarte (außer American Express) sowie Apple Pay oder Google Pay erfolgen.

Für die Nutzung ist keine Registrierung oder ein fester Ladetarif erforderlich, sofern die Authentifizierung direkt am Kartenterminal erfolgt. Nach einer Ladezeit von 45 Minuten fällt eine Standgebühr in Höhe von 0,10 Euro pro Minute an.

Audis Charging Hubs sind grundsätzlich für Elektroautos aller Marken zugänglich. Die Standorte bieten je nach Region Ladeleistungen von bis zu 400 kW und nutzen stationäre Pufferspeicher aus Second-Life-Batterien. An den Hubs in Nürnberg und München-Westkreuz gibt es zudem Lounges, die während der Aktion Probefahrten mit vollelektrischen Modellen sowie ein Gewinnspiel anbieten.

Audi betreibt aktuell acht Standorte in Deutschland, darunter Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Kiefersfelde, Nürnberg und zweimal München. Ein weiterer Hub befindet sich in Salzburg. Über die myAudi-App können Kunden des Premium-Autobauers zudem Ladepunkte reservieren.

Die jüngste Aktion folgt auf eine Preisreduzierung im Frühjahr um Ostern. Der reguläre Ad-hoc-Tarif liegt außerhalb solcher Aktionen derzeit bei 60 Cent pro kWh.