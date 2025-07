BYD will „als europäischer Hersteller“ wahrgenommen werden

Der chinesische Stromerhersteller BYD baut seine Aktivitäten in Europa weiter aus. Bis Ende 2025 will der Konzern in 29 europäischen Ländern vertreten sein und über ein Vertriebsnetz mit mehr als 1.000 Niederlassungen verfügen. Neben einem Werk in Ungarn hat BYD den Bau einer neuen europäischen Zentrale in Budapest sowie seines ersten europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums beschlossen, das ebenfalls in Ungarn beheimatet sein wird.

Das Ziel ist, „Autos für Europa in Europa zu produzieren“, erklären die Chinesen in einer aktuellen Mitteilung. „BYD hat immer klar zum Ausdruck gebracht, dass wir nach Europa gekommen sind, um hier zu bleiben – und um hier zu produzieren“, so Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Unser Engagement für den europäischen Markt ist stark und geht weit über den reinen Verkauf von Autos hinaus, wie wir hier unter Beweis stellen. Wir verfolgen hier eine langfristige Vision mit dem Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre von den Verbrauchern als europäischer Hersteller wahrgenommen zu werden.“

BYD möchte zunächst in Ungarn sowie in der Türkei mit der Produktion von Elektroautos beginnen. Auf die beiden ersten Werke in Europa könnte ein dritter Standort in Deutschland folgen. Die Bundesrepublik ist laut einem Insider trotz der Kosten für Arbeit und Energie, einer niedrigen Produktivität und einer geringen Flexibilität erste Wahl. Eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen.

Während BYD im Heimatmarkt China Branchenführer ist, verkauft das Unternehmen in Europa bislang noch nicht allzu viele Autos. Vor allem auch in Deutschland hängt man den Zielen hinterher. Eine Umstellung beim Vertrieb soll nun mehr Wachstum bringen.

BYD baut seit 2022 nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride. Hierzulande lag der Fokus zunächst auf vollelektrischen Modellen, wegen der schwächelnden Nachfrage sollen nun verstärkt Teilzeitstromer mit Stecker exportiert werden. Für Wachstum soll aber insbesondere auch das kleine Elektroauto Dolphin Surf sorgen, das hier zum Start ab 19.990 Euro kostet. 2026 soll auch die Edelmarke Denza mit dem Z9 GT nach Deutschland kommen.