Die innovationsstärksten globalen Automobilhersteller 2025

Das Center of Automotive Management (CAM) hat sein jährliches Ranking der innovationsstärksten Automobilhersteller veröffentlicht. Die neuesten Innovationsdaten der globalen Automobilhersteller zeigen Anzeichen für Trendbrüche.

Die Automobilhersteller aus China bleiben demnach zwar „enorm innovationsstark“, können jedoch erstmals seit 2017 ihren Anteil an der globalen Innovationsstärke nicht mehr erhöhen. Gleichzeitig erscheint der seit Jahren anhaltende Abwärtstrend der deutschen Hersteller gestoppt und kehrt sich wieder um. Verantwortlich für die Trendumkehr ist vor allem die Volkswagen Group, die Rang 1 als innovationsstärkster Automobilkonzern belegt und mit dem AutomotiveINNOVATIONS Award ausgezeichnet wird. Erstmals kommen jedoch mit BYD, SAIC und Geely drei chinesische Hersteller auf die Plätze zwei bis vier im Gesamtranking.

Verschiebung der Innovationsstärke und Konsolidierungstendenzen in der chinesischen Automobilindustrie

Die Automobilbranche befindet sich angesichts des tiefgreifenden Wandels in einer Phase grundlegender Transformation, wobei sich seit 2018 eine umbruchartige Verschiebung der Innovationsstärke in Richtung der chinesischen Automobilhersteller zeigte, die ihren Anteil von 27 % (2018) auf 47 % im Jahr 2023 steigerte. In der Folge erhöhten sich die Marktanteile der chinesischen Hersteller auf dem wichtigsten globalen Automobilmarkt China von 35,7 % im Jahr 2020 auf 60,5 % im Jahr 2024, unter anderem zu Lasten der Marktanteile der deutschen und japanischen Hersteller.

Das Jahr 2024 markiert jedoch bei der Innovationsstärke der chinesischen Hersteller eine neuerliche Trendumkehr: Einerseits geht der Anteil der chinesischen Hersteller an der globalen Innovationsstärke erstmals auf einem hohen Niveau im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 46,5 % zurück. Andererseits zeigen sich Konsolidierungstendenzen bei der Innovationsstärke: Fünf chinesische Hersteller befinden sich jetzt in den Top 10 der innovationsstärksten Automobilgruppen, darunter BYD und SAIC auf den Plätzen 2 und 3 sowie Geely auf Rang 4. Betrachtet man den Zeitraum seit 2021 entfällt auf 6 von 20 chinesische Hersteller-Gruppen der Stichprobe rund 75 % der Innovationsstärke, neben den Top-3 BYD, SAIC und Geely auch Nio, GreatWall und Xpeng.

Studienleiter Stefan Bratzel: „Die zunehmende Konzentration der Innovationskraft auf wenige Automobilhersteller ist ein Vorbote einer Marktbereinigung der Vielzahl der chinesischen Automobilhersteller. Die hohe Innovationsgeschwindigkeit in Verbindung mit dem ruinösen Preiskampf und hohen Überkapazitäten in China können auf Dauer nur wenige chinesische Hersteller mitgehen. Es ist davon auszugehen, dass sich in den nächsten 2-3 Jahren die Zahl der unabhängigen chinesischen Hersteller, u.a. durch Fusionen, deutlich reduziert.“

Die deutschen Automobilhersteller stemmen sich im zurückliegenden Untersuchungszeitraum gegen die Übermacht der chinesischen Hersteller und können erstmals wieder ihren Anteil an der Innovationsstärke von 22,8 % im Vorjahr auf 24,3 % steigern, wenngleich der Abstand zur Vor-Corona-Zeit noch groß ist. Eine wichtige Bedeutung hat dabei die Volkswagen Group, die sich nach Platz 6 im Vorjahr wieder an die Spitze der innovativsten Konzerne zurückarbeiten konnte.

Die US-Hersteller können ihre Innovationsstärke insgesamt leicht steigern – maßgeblich getragen durch deutliche Verbesserungen bei General Motors und Ford. Elektroautobauer Tesla hingegen bleibt hinter den Erwartungen zurück und erreicht erneut nicht das Innovationsniveau früherer Jahre, das für eine Platzierung unter den Top 10 ausreichen würde. Aktuell belegt Tesla Rang 15 (Vorjahr: 13), während General Motors und Ford die Plätze 6 bzw. 12 einnehmen.

Die japanischen Hersteller bleiben innovationsschwach: Nach mehreren Jahren leichter Verbesserung kommen sie nur auf einen Innovationsanteil von 5,1 %. Toyota gelangt nach Rang 4 im Vorjahr mit nur 6 Innovationen nur auf Rang 29, während Honda und Nissan auf Rang 18 und 22 landen. Der koreanische Hyundai-Konzern kommt auf Rang 10 (Vorjahr: Rang 9).

Insgesamt ging die Anzahl der Innovationen der Stichprobe aus 30 Automobilherstellergruppen und über 100 Automobilmarken im Vergleich zu 2023 und 2022 zurück, sie liegen jedoch deutlich über den Corona-Jahren 2020/2021.

Konzern-Ranking der innovativsten Automobilhersteller: VW vor BYD und SAIC

Die Volkswagen Group sichert sich nach Rang 6 im Vorjahr im aktuellen Ranking den Award als innovationsstärkster Automobilkonzern auf Basis von 109 Neuerungen, darunter 30 Weltneuheiten. Mit einem Indexwert von 205,4 Punkten belegt der Wolfsburger Hersteller deutlich den ersten Platz – vor den chinesischen Herstellern BYD (111,7 Punkte) und SAIC (69) sowie Geely (62,1). Mercedes-Benz gelangt, wie im Vorjahr, mit 57 Punkten auf Rang 5, unter anderem da sich die Serieneinführung des Innovationsträgers CLA verzögert hat. BMW kommt als innovationsstärkster Konzern des Vorjahres in diesem Jahr mit 23,8 Punkten nur auf Rang 19. Allerdings zeigen Studien und Vorserienneuerungen bereits, dass durch die Einführung der Elektroauto-Plattform „Neuen Klasse“ im Herbst einer Vielzahl an (Serien-)Innovationen zu erwarten sind.

Volkswagen überzeugt laut dem CAM mit einer breit aufgestellten Innovationsleistung auf hohem technologischem Niveau. Hervorzuheben seien unter anderem Weltneuheiten wie die neue Motorvariante des ID.3 GTX mit 79 kWh-Batterie (netto) und einer Reichweite von 604 Kilometern nach WLTP-Norm (höchste Reichweite im Segment), eine auf 185 kW gesteigerte Ladeleistung (höchste Ladeleistung im Segment) sowie der besonders niedrige Verbrauch des Golf 8 eHybrid mit 0,9–0,3 l/100 km. Auch im Bereich Infotainment und Connectivity setze VW Maßstäbe – etwa mit einem Over-the-Air-Update beim ID.3, das es erstmals erlaubt, die Motorleistung im Nachhinein von 150 auf 170 kW zu erhöhen und damit auch die Beschleunigung deutlich zu verbessern.

Die chinesischen Hersteller BYD, SAIC, Geely und Nio überzeugen dem CAM zufolge mit besonders starken Innovationsleistungen in den Technologiefeldern Elektromobilität (reine E-Autos), Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Interfaces. In diesen Bereichen entfallen 28 von insgesamt 70 Serien-Weltneuheiten auf chinesische Hersteller. Im Elektroauto-Segment setzten insbesondere Nio, LiAuto und BYD neue Maßstäbe, so die Analysten – etwa mit Segmentrekorden bei Ladeleistung und Reichweite, wie der LiAuto Mega im Van-Segment oder Nio mit der Einführung einer Semi-Festkörper-Batterie.

Auch bei automatisierten Fahrfunktionen zeigen sich die chinesischen Hersteller führend: BYD, GAC, Nio, SAIC und LiAuto bieten Level-2+-Systeme nicht nur für Autobahn- und Stausituationen, sondern zunehmend auch im urbanen Raum.

Im Bereich Plug-in-Hybride dominieren chinesische Hersteller mit insgesamt 20 Serieninnovationen, bei 48 Innovationen in diesem Technologiefeld im Jahr 2024. Hervorzuheben sind etwa der Great Wall Wey Lanshan mit der höchsten rein elektrischen Reichweite in seinem Segment sowie der Tank 500 mit der höchsten Ladeleistung, sowohl segmentbezogen als auch insgesamt. Im „Utility“-Segment setzt BYD mit dem Plug-in-Hybrid-Pick-up Shark neue Maßstäbe durch mehrere Weltneuheiten.

Aus deutscher Sicht sticht insbesondere der deutliche Innovationszuwachs der Volkswagen Group hervor: Mit einem Anstieg um 85,9 Indexpunkte erreicht der Konzern einen Wert von 205,4 Punkten – ein Plus von 139 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Dass Volkswagen in diesem Jahr besonders stark abschneidet, ist Ausdruck einer deutlich gestiegenen Innovationsleistung in den Technologiefeldern BEV, PHEV und Interface“, erklärt Studienleiter Stefan Bratzel. „Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass chinesische Hersteller weiter an Dynamik gewinnen und zunehmend in die Top 10 vordringen – ein Trend, der sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnet.“

Bratzel: „Die globale Automobilbranche befindet sich mitten in einem darwinistischen Verdrängungsprozess, in dem maßgebliche chinesische Automobilhersteller eine wichtige Rolle spielen. Die Innovationsdynamiken im Ländervergleich signalisieren, dass die deutschen Automobilhersteller gewillt sind, den Kampf gegen die neuen Wettbewerber aufzunehmen. Die positiven Signale dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten 3-5 Jahren noch weitergehende Anstrengungen notwendig sind, um die Transformation erfolgreich zu bestehen.“

Audi bei den Premiummarken vorn

Während sich Audi in den 2010er-Jahren mit Mercedes und BMW einen Wettkampf um die Krone des innovationsstärksten Premiumautoherstellers geliefert hat, brachte das Ingolstädter Unternehmen seit 2020 nur geringe Innovationsleistungen hervor. Im aktuellen Jahr meldet sich Audi im Ranking der Premiummarken zurück und kann sich nach acht Jahren erstmals wieder an die Spitze katapultieren vor Mercedes und dem chinesischen Hersteller Nio. „Der Fokus von Audi liegt derzeit klar auf den Technologiefeldern Interface, BEV und Connectivity. 85 Prozent der Innovationsstärke entfallen auf diese Bereiche“, so Bratzel. „Gleichzeitig zeigt sich, wie gezielt chinesische Marken zunehmend auch im Premiumsegment Wettbewerbsdruck aufbauen: Mit Nio, IM, Avatr, Yangwang und Zeekr stammen fünf der zehn innovativsten Premiummarken aus China – drei davon belegen Plätze in den Top 5.“

VW als innovativste Volumenmarke ausgezeichnet

Bei den Volumenherstellern setzt sich die Marke Volkswagen an die Spitze – gefolgt von den chinesischen Herstellern BYD und LiAuto auf den Plätzen zwei und drei. ‚Ein zentraler Erfolgsfaktor von Volkswagen liegt in der Fähigkeit, innovative Technologien frühzeitig flächendeckend im Volumensegment zu implementieren – und damit Maßstäbe im wettbewerbsintensiven Umfeld zu setzen‘, resümiert Bratzel.

Das innovationsstärkste Modell ist der LiAuto Mega

Zum ersten Mal kann in der CAM-Auswertung mit LiAuto eine chinesische Marke die wichtige Kategorie des innovationsstärksten Modells für sich entscheiden und löst nach über drei Jahren Mercedes ab. „Der LiAuto Mega hat mit seinen 13 Innovationen maßgeblich zum guten Abschneiden der gesamten Marke LiAuto beigetragen, mehr als die Hälfte der Innovations-Indexpunkte der gesamten Marke entfallen aktuell auf diese Baureihe“, analysiert Bratzel.

Den Status des elektrischen großen Vans Mega als besonders komfortables Modell unterstreichen laut dem Experten viele Interieur- und Innovationen für das Wohlbefinden, wie auch Weltneuheiten im Bereich der Ladeleistung und Reichweite im Van-Segment. Auf Rang zwei der innovationsstärksten Modelle folgt ein kleines SUV, der Kia EV3. Hierfür genügen Kia nur neun Innovationen, vor allem Weltneuheiten im Bereich der Reichweite und V2X-Technologien. Den dritten Podiumsplatz kann Audi mit dem neuen Elektro-SUV Q6 e-tron belegen.