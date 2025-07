Eliso installiert Schnelllader an Segmüller-Filialen

Der Ladeinfrastruktur-Spezialist Eliso startet in eine bundesweite Zusammenarbeit mit Segmüller. Schrittweise sollen alle Standorte des Möbelhauses mit Schnellladeinfrastruktur ausgestattet werden. Die ersten zwei Schnellladepunkte mit jeweils 200 kW Ladeleistung wurden am Segmüller Einrichtungshaus Mannheim in Betrieb genommen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Eliso sollen nach und nach die Filialstandorte von Segmüller mit Schnellladeinfrastruktur ausgestattet werden – ein Standort in Baden-Württemberg, drei in Bayern sowie zwei weitere in Nordrhein-Westfalen und Hessen. „Der Aufbau von Ladeinfrastruktur an den Segmüller-Standorten ist für uns ein bedeutender Schritt, um Ladeangebote stärker in den Alltag der Menschen zu integrieren und Elektromobilität damit attraktiver zu gestalten“, sagt Julian Fahr, Teamleiter der Projektentwicklung bei Eliso.

Der erste Standort in Baden-Württemberg ist bereits in Betrieb. Dort können Elektroautofahrer im Segmüller-Einrichtungshaus Mannheim einkaufen und gleichzeitig ihr Fahrzeug an zwei Schnellladepunkten laden. Durch das integrierte Kreditkartenterminal und die Möglichkeit zum ad-hoc Laden per Smartphone ist eine Nutzung ohne langfristige Vertragsbindung möglich. Die Kilowattstunde kostet 0,64 Euro, nach einer Stunde werden zusätzlich zehn Cent pro Minute fällig.

„Auch für Pendler stellt der neue Lade-Standort einen wichtigen Knotenpunkt dar, denn er ist zwischen der B38a und der A6, direkt am Autobahnkreuz Mannheim im Stadtteil Neuostheim gelegen, gut erreichbar“, so Fahr.

Mit der Partnerschaft baut Eliso nicht nur sein deutschlandweites Ladenetz weiter aus, sondern stärkt auch das Standortportfolio im Möbelhandel. Zuvor hat das Unternehmen bereits die Filialen von Möbel Rieger in Heilbronn und Wohnwelt Rheinfelden mit Ladeinfrastruktur ausgestattet.