Bundesnetzagentur droht Zwangsgelder gegen zwei Netzbetreiber an

Wegen verzögerter Umsetzung der Vorgaben für Netzentgeltreduzierungen hat die Bundesnetzagentur zwei Netzbetreibern Zwangsgelder angedroht. Diese setzen die Vorgaben aus der Festlegung zu Netzentgelten für steuerbare Anschlüsse und Verbrauchseinrichtungen (NSAVER) nicht oder nur unzureichend um. Konkrete Namen nannte die Behörde nicht.

Die Elektrifizierung des Wärme- sowie des Verkehrssektors ist ein wesentlicher Pfeiler der Energiewende. Der Hochlauf insbesondere von Wärmepumpen und E-Fahrzeugen stellt die Verteilernetze vor große Herausforderungen. Ladeeinrichtungen für E-Autos, Wärmepumpen und Batteriespeicher bedeuten teilweise höhere Belastungen in der Niederspannung, bei denen zudem mit einem zeitgleichen Stromverbrauch zu rechnen ist. Netzbetreiber haben jedoch vielfach die Möglichkeit Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen oder Batteriespeicher anzusteuern, ohne dass dies einen Komfortverlust für die zweckgemäße Verwendung bedeutet.

„Die Bundesnetzagentur macht verbindliche Vorgaben für steuerbare Verbrauchseinrichtungen. Damit werden die Niederspannungsnetze vor Überlastung geschützt und Flexibilitäten in der Niederspannung aktiviert. Wir stellen fest, dass Unternehmen insbesondere das zeitvariable Netzentgelt nicht oder nur unzureichend umsetzen. Dies ist nicht mehr akzeptabel“, erklärt Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller.

Die Behörde hat Beschwerden von Marktteilnehmern und Verbraucherseite über verschiedene Unternehmen erhalten. Besonders betroffen ist die Regelung zum zeitvariablen Netzentgelt, Modul 3 der Festlegung. Die Module 1 und 2 sind seit dem 01.01.2024, Modul 3 seit dem 01.04.2025 anzubieten und abzurechnen.

Die ersten beiden betroffenen Netzbetreiber erhalten bis zum 30. September 2026 eine Frist, die Defizite zu beseitigen. Wenn sie dies nicht tun, wird das Zwangsgeld durch die Bundesnetzagentur festgesetzt. Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen gegenüber weiteren Netzbetreibern sollen sukzessive nach Sachverhaltsaufklärung folgen.

Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen erhalten seit dem 1. Januar 2024 eine Netzentgeltreduzierung, wenn sie Steuerbarkeit bereitstellen. Modul 3 sieht seit dem 1. April 2025 ein zeitvariables Netzentgelt mit drei Tarifstufen vor. Es soll Verbrauchern einen Anreiz geben, ihren Verbrauch in lastschwächere Zeiten zu verlagern, insbesondere beim Laden von Elektroautos. „Damit sparen Verbraucherinnen und Verbraucher Netzentgelte und entlasten das Netz“, unterstreicht die Bundesnetzagentur.