Fastned: Erster Autobahn-Ladepark im Deutschlandnetz in Betrieb

Fastned hat seinen ersten Schnellladestandort im Rahmen des „Deutschlandnetzes“ direkt an einer Autobahn eröffnet. Am Rastplatz Neufelder Heide-Süd an der A40 stehen drei überdachte Schnellladesäulen mit je bis zu 400 kW Ladeleistung bereit.

Der Standort bietet insgesamt sechs Ladepunkte mit einer Leistung von mindestens 200 kW pro Punkt. Es handelt sich um Hypercharger des Typs HYC400 von Alpitronic. Das Dachdesign weicht von bisherigen Fastned-Stationen ab, soll aber durch die Folierung der Ladesäulen an den bekannten Stil erinnern.

Fastned erhielt im Februar 2024 den Zuschlag für eines von sechs Losen im Deutschlandnetz, das 34 Standorte an unbewirtschafteten Autobahnrastplätzen umfasst. Insgesamt wurden vier Betreiber mit dem Aufbau von rund 1.000 Schnellladepunkten an 200 Rastanlagen beauftragt.

„Mit dem neuen Ladepark am Rastplatz Neufelder Heide bringen wir erstmals Fastned-Schnellladesäulen an die deutschen Autobahnen – darauf sind wir sehr stolz. Gleichzeitig freuen wir uns, in den kommenden Monaten im Rahmen des Deutschlandnetzes an 33 weiteren Standorten Fastned-Schnellladestationen zu realisieren“, sagt Linda Boll, Country Director von Fastned Deutschland.

„Mit der Eröffnung dieses Ladeparks setzen wir die flächendeckende Verdichtung von Ladepunkten entlang der Autobahnen fort. Insgesamt bauen wir an den Autobahnen 1.000 Schnellladepunkte an 200 Standorten auf“, ergänzt Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH.

Derzeit sind laut dem Portal Electrive weitere Fastned-Schnellladeparks in Bau: unter anderem am Rastplatz Löwenburg und Fuchsgrund an der A2, am Vareler Wald an der A29 sowie am Jalmer Moor und in Jalm an der A7.