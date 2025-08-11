Studie: Globale Stromnachfrage wächst trotz Gegenwinds bis 2026 weiter kräftig

Die weltweite Stromnachfrage steigt laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) weiterhin rasant – trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit einem Wachstum von 3,3 beziehungsweise 3,7 Prozent gerechnet, mehr als doppelt so schnell wie das allgemeine Wachstum der Energienachfrage. Haupttreiber sind Industrie, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge.

Obwohl das prognostizierte Wachstum langsamer ist als der starke Anstieg von 4,4 Prozent im Jahr 2024, liegt es weiterhin deutlich über dem Durchschnitt von 2,6 Prozent zwischen 2015 und 2023. Die zunehmende Elektrifizierung vieler Bereiche führt dazu, dass der Stromverbrauch einen immer größeren Anteil am weltweiten Energiebedarf einnimmt.

Erneuerbare Energien sollen bereits 2025 – spätestens 2026 – Kohle als weltweit wichtigste Stromquelle ablösen. Parallel dazu wird auch die Atomkraft weiter ausgebaut. Gründe hierfür sind unter anderem die Wiederinbetriebnahme von Reaktoren in Japan, eine robuste Erzeugungsleistung in den USA und Frankreich sowie neue Kraftwerke vor allem in Asien. Auch Gaskraftwerke gewinnen weiter an Bedeutung, da sie Kohle und Öl zunehmend verdrängen.

Infolge dieser Erwartung geht die IEA von einer Stabilisierung der CO₂-Emissionen aus der Stromerzeugung im Jahr 2025 sowie einen leichten Rückgang im Jahr 2026 aus, allerdings abhängig von Wetter- und Wirtschaftsbedingungen.

„Das Wachstum der weltweiten Stromnachfrage dürfte bis 2026 robust bleiben, trotz eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds“, so IEA-Direktor Keisuke Sadamori. „Der starke Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kernenergie führt in vielen Regionen zu einer stetigen Umgestaltung der Strommärkte. Dies muss jedoch mit größeren Investitionen in Netze, Speicher und andere Flexibilitätsquellen einhergehen, damit die Stromsysteme die wachsende Nachfrage sicher und erschwinglich decken können.“

Wachstumstreiber und regionale Entwicklungen

Den größten Anteil am Nachfragewachstum haben die Schwellenländer Asiens. Allein China und Indien sollen für 60 Prozent des weltweiten Anstiegs in den Jahren 2025 und 2026 verantwortlich sein. In China soll die Stromnachfrage von 5 auf 5,7 Prozent steigen, in Indien sogar von 4 auf 6,6 Prozent. In den USA sorgen vor allem Rechenzentren für ein anhaltendes Wachstum von über 2 Prozent jährlich. Der Stromverbrauch in der EU soll in diesem Jahr mit etwa 1 Prozent langsamer wachsen, obwohl für 2026 eine leichte Beschleunigung erwartet wird.

Zwischen Januar und Juni 2025 stiegen die Großhandelspreise für Strom in der EU und den USA um 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – vor allem wegen höherer Gaspreise auf einem angespannten Weltmarkt. Trotz eines Rückgangs gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2023 lagen die Preise immer noch über dem Niveau von 2019. Gleichzeitig häufen sich in manchen Märkten negative Strompreise, was auf einen wachsenden Bedarf an Flexibilität im Stromsystem hinweist.

„Die Strompreise sind in den verschiedenen Regionen immer noch sehr unterschiedlich, was sich auf die Industrie auswirkt“, erklären die Analysten. „Die durchschnittlichen Strompreise für energieintensive Industrien in der Europäischen Union sind immer noch doppelt so hoch wie in den Vereinigten Staaten und deutlich höher als in China. Diese Kostenunterschiede stellen weiterhin eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrien in der Europäischen Union dar.“