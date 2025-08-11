Lies kritisiert Söders Vorstoß zum „Verbrenner-Verbot“

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat seinen Unmut über die wiederholten Forderungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur Rücknahme des EU-„Verbrennerverbots“ ab 2035 geäußert. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche nannte der SPD-Politiker diese Diskussion „kontraproduktiv“.

„Dass diese Debatte immer wieder auftaucht, überrascht mich“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist kontraproduktiv und schadet der Automobilindustrie insgesamt, da es die aktuelle Verunsicherung und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung noch verstärkt.“

Söder hatte sich im ZDF-Sommerinterview erneut für Technologieoffenheit ausgesprochen und argumentiert, nur so ließen sich Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland langfristig sichern. Die Rücknahme des von der EU ab 2035 geplanten „Verbrennerverbots“ gehöre für ihn zu dieser Strategie.

Lies wies diese Argumentation als Teil einer „Scheindebatte“ zurück. Seiner Ansicht nach würden bewusst Begriffe eingesetzt, „um Ängste zu schüren“. Niemandem werde schließlich das Fahren eines Verbrenners verboten. Konkret plant die EU von 2035 an ein Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren, die fossile Kraftstoffe wie Benzin und Diesel nutzen. Es soll aber eine Ausnahme für mit synthetischen Kraftstoffen („E-Fuels“) betankte Fahrzeuge geben.

Als Mitglied des Volkswagen-Aufsichtsrats unterstrich Lies, dass die Klimaziele der EU ohne eine umfassende Elektrifizierung des Verkehrssektors nicht erreichbar seien. Dies mache eine strategische Ausrichtung auf Elektromobilität notwendig.

Statt alte Diskussionen erneut zu führen, plädierte Lies dafür, den Fokus auf die Attraktivität von E-Mobilität zu legen. „Anstatt also alte Debatten immer wieder aufzuwärmen, sollten wir uns Gedanken machen, wie sich die Elektromobilität so attraktiv machen lässt, dass sie für alle zur echten Alternative wird“, sagte er.