Lies kritisiert Söders Vorstoß zum „Verbrenner-Verbot“

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat seinen Unmut über die wiederholten Forderungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur Rücknahme des EU-„Verbrennerverbots“ ab 2035 geäußert. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche nannte der SPD-Politiker diese Diskussion „kontraproduktiv“.
„Dass diese Debatte immer wieder auftaucht, überrascht mich“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist kontraproduktiv und schadet der Automobilindustrie insgesamt, da es die aktuelle Verunsicherung und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung noch verstärkt.“
Söder hatte sich im ZDF-Sommerinterview erneut für Technologieoffenheit ausgesprochen und argumentiert, nur so ließen sich Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland langfristig sichern. Die Rücknahme des von der EU ab 2035 geplanten „Verbrennerverbots“ gehöre für ihn zu dieser Strategie.
Lies wies diese Argumentation als Teil einer „Scheindebatte“ zurück. Seiner Ansicht nach würden bewusst Begriffe eingesetzt, „um Ängste zu schüren“. Niemandem werde schließlich das Fahren eines Verbrenners verboten. Konkret plant die EU von 2035 an ein Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren, die fossile Kraftstoffe wie Benzin und Diesel nutzen. Es soll aber eine Ausnahme für mit synthetischen Kraftstoffen („E-Fuels“) betankte Fahrzeuge geben.
Als Mitglied des Volkswagen-Aufsichtsrats unterstrich Lies, dass die Klimaziele der EU ohne eine umfassende Elektrifizierung des Verkehrssektors nicht erreichbar seien. Dies mache eine strategische Ausrichtung auf Elektromobilität notwendig.
Statt alte Diskussionen erneut zu führen, plädierte Lies dafür, den Fokus auf die Attraktivität von E-Mobilität zu legen. „Anstatt also alte Debatten immer wieder aufzuwärmen, sollten wir uns Gedanken machen, wie sich die Elektromobilität so attraktiv machen lässt, dass sie für alle zur echten Alternative wird“, sagte er.
Kommentare
Elvenpath meint
Söder will gar keine Technologieoffenheit. Denn die haben wir ja: Auch Verbrenner dürften ab 2035 weiterhin verkauft werden, wenn man es schaffen würde, sie lokal emissionsfrei zu machen.
Nein, was Söder fordert, ist es, dafür offen zu sein, das Klima zu zerstören.
edwhar meint
Abgesehen vom verfehlten Thema, ist das Demokratieverständnis einiger Kommentator*Innen schon sehr beunruhigend.
Ältere ab 60! Jahre sollen von den Wahlen ausgeschlossen werden?! Oder auch nicht besser: Eine „Stimmengewichtung“ je nach Alter?!
Diese Vorschläge sind mehr als gruselig und widersprechen jedem Demokratieverständnis. Außerdem vergessen, die wohl eher jüngeren (< 60) Kommentator*Innen, dass auch sie älter werden und somit irgendwann Opfer ihrer eigenen Vorschläge werden. Oder wollen sie gar nicht alt werden?
Und um nicht gänzlich das Thema zu verfehlen: Wir können gern das Verbrenner-Neuzulassungsverbot aufheben, allein es wird wenig nutzen, wenn doch die Welt uns keine Verbrenner mehr abkauft.
Möglich wäre es natürlich, wenn die deutschen Verbrennerfans bereit sind Jahr für Jahr 70% der deutschen Autoproduktion selbst zu kaufen.
Viel Spaß dabei. Soviel wurden nämlich bisher jährlich ins Ausland exportiert.
Außerdem ist der Export jetzt schon eingebrochen und das Verbrenner Verbot ist noch nicht einmal in Kraft getreten.
Jürgen W. meint
Für die Beschaffung von Fahrzeugen im öffentlichen Bereich gilt das Saubere Fahrzeug Beschaffungsgesetz. Diese Vorschriften sind einzuhalten. Die Quoten sind zu dokumentieren.
Es sollte mich doch sehr wundern, wenn Herr Söder dieses Gesetz nicht kennt.
M. meint
Mich würde das nicht wundern.
Benzinbenjamin meint
Auch wenn er hier mal meiner Meinung ist, Söder ändert seine Meinungen so wie gerade der Wind steht. Atomkraft ja/nein/ja/nein, erst war er fürs Verbrenneraus dann dagegen, während Corona die strengsten Maßnahmen aller Bundeländer, aber auf der Wiesn 2022 als erster im Festzelt vor den Fotografen posieren.
Der Mann verkörpert alles, was in der Politik schieft läuft – kaum kippt die Stimmung bei den Wählern wird hinterhergerannt. Warum er trotzdem noch so populär ist, ist mir ein Rätsel.
Die Leute wählen nach Sympathie statt nach Inhalt.
Mäx meint
„Der Mann verkörpert alles, was in der Politik schieft läuft – kaum kippt die Stimmung bei den Wählern wird hinterhergerannt.“
Da muss ich dir mal zustimmen; das ist das eigentliche Problem der Politik und sogar von der Industrie.
Wie will man Investitionen tätigen, wenn es alle 4 Jahre eine 180° Wendung gibt.
Donald meint
„Die Wähler“ sind immer die anderen.
Halber Akku meint
Original Populismus gibt es bei der AfD. Söder versucht nun seit Jahren, in deren Fahrwasser mit einfachen Methoden und sich ständig wie ein Fähnlein im Wind drehend, zur AfD gewechselte konservative Wähler zurückzugewinnen. Wie man in den Umfragen und Wahlergebnissen erkennt, bewirkt dies offenbar genau das Gegenteil.
Ben meint
Söder ist das beste Beispiel dafür warum alte Menschen ab 60 von den Wählen ausgeschlossen werden müssen, Politik betrifft immer die Zukunft aber die derzeitige Hauptwählergruppe, im Schnitt über 60, will keine Zukunft sondern lebt nach dem deutschen Hauptleitsatz „Haben wir schon immer so gemacht !!!“
Wo da hinführt sieht man ab besten in Japan oder Spanien und langsam auch schon in Deutschland.
A124 meint
Das ist absolut korrekt. In den 2030iger Jahren gehen ca 19 Mio in Rente und nur 12 Mio kommen neu und sozialversicherungswirksam in den Arbeitsmarkt. Die Ü60 Wählerschaft ist schon heute größer als alle andern Gruppen zusammen, insofern hat kein Politiker ein Interesse, irgendetwas progressives zu propagieren. Die, die in der letzten Regierung versucht haben, progressive Politik zu machen, wurden auf dem medialen Scheiterhaufen verbrannt, getrieben von den jetzt Regierenden. Wir werden es einfach verk*****.
E.Korsar meint
Oder wir schließen Leute aus, die in sechs Zeilen elf Fehler machen. So als Gegenvorschlag… /i
Benzinbenjamin meint
Kein guter Vorschlag, wie stark die A F D und F D P bei den Erstwählern waren hast du gecheckt? Das Thema E-Auto ist auch im Bekanntenkreis meiner Kinder nicht präsent. Auf dem Parkplatz des Gymnasiums steht ein (1) e-Rocks, sonst nur neuere oder ältere Verbrenner. Wenn’s ums erste eigene Auto geht, vergisst man schnell was man 2 Jahre zuvor bei F F F gebrüllt hat.
Gunnar meint
Liegt nicht vorrangig an den Kindern. Wenn die Eltern das schon schlecht vorleben, machen es die Kinder schlecht nach.
Future meint
Die wenigsten Kinder gehen doch zu F F F. Und es sind auch meisten die Mädchen. Allerdings spielt das Auto bei den Schülern nicht mehr die große Rolle wie früher einmal, jedenfalls wenn man in der Stadt wohnt.
Mäx meint
Du bist so nah dran.
Stichpunkte: Social Media, Alter, Nutzungsweise
Benzinbenjamin meint
Oder: für 4000€ bekommt man einen echt passablen Verbrenner mit neuer HU. Alternativ kann auch das doppelte für eine Zoe zahlen, monatlich Batteriemiete bezahlen und wenn man im Sommer mit den Freunden einen Roadtrip nach Schweden macht 8 mal zum Laden anhalten. Eins von beidem wird’s wohl sein.
Benzinbenjamin meint
Was für gebrauchte elektroautos mit neuem TÜV gibt’s denn so für 3000€?
Gunnar meint
Mutiger Gedankengang. Vielleicht aber zu progressiv. Man könnte es auch etwas abschwächen, in dem die Stimme mehr zählt, je jünger man ist.
Unter 25: Faktor 2, und dann mit jedem Jahrzehnt um 0,2 Prozentpunkte abschmelzen, sodass bei 65+ die Stimme mit 1,0 gewertet wird.
E.Korsar meint
In Deutschland ist das Wahlrecht durch mehrere Grundprinzipien geschützt, die in Artikel 38 des Grundgesetzes verankert sind. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die Gleichheit der Wahl. Das bedeutet, dass jede abgegebene Stimme den gleichen Zählwert haben muss. Eine Gewichtung der Stimmen nach Alter, Bildung, Einkommen oder anderen Merkmalen würde gegen dieses Grundprinzip verstoßen und wäre somit verfassungswidrig.
Future meint
In Japan und Spanien leben die ältesten Menschen, weil dort Bewegung und gute Ernährung ein Kulturgut sind. Deutschland ist dagegen Hochkonsumland – für die WHO sogar auf Platz 1 in Westeuropa. Das wirkt sich natürlich auch auf das Wahlverhalten aus.
Future meint
Sehr angenehm sachlich. Man merkt sofort, dass Lies aus Norddeutschland kommt.
Söder hat sich sicherlich vor dem Interview noch kurz mit Zipse abgestimmt, was er sagen soll, damit das an den Stammtischen auch gut ankommt.
Gunnar meint
„Anstatt also alte Debatten immer wieder aufzuwärmen, sollten wir uns Gedanken machen, wie sich die Elektromobilität so attraktiv machen lässt, dass sie für alle zur echten Alternative wird“
Das Ladekartenwirrwarr muss abgeschafft werden. Es sollte nur noch AdHoc mit EC/Kreditkarte ohne irgendwelche Apps möglich sein.
Andi EE meint
So wie in Norwegen den Verbrenner strafen, man kann ja nicht endlos Geld für BEV-Subventionen ausgeben. Ergo muss das bestraft werden, was schadet = Verbrenner. Man kann das problemlos kostenneutral umsetzen.
Aber das Problem ist und bleibt die veraltete Verbrenner Industrie (VW und Co. Wo er z.B. einsetzt) die geschützt werden muss, wenn dem nicht so wäre, hätten wir schon längst vernünftige Regeln. Der Herr Lies ist genauso ein Problem wie der Söder. Lies will all diese Arbeitsplätze und die Löhne durch die Gewerkschaften retten, unter diesen Voraussetzungen kann es nur abartig teuer werden, den elektrischen Weg durchzusetzen.
Ben meint
„Das Ladekartenwirrwarr“ ist das jetzt hier mit uns zusammen im Raum oder existiert es nur im Kopf vom Michael Schmitt wärend ich diesen Sommer mit exakt einem Ladestromanbieter durch ganz Deutschland gefahren bin für 0,39€/kWh und mein EV6 ist sogar so modern das man nichtmal die Karte oder App nutzen muss, außer zum einrichten, man steckt einfach an und das laden startet automatisch, genau wie bei Tesla oder Ionity…aber hey wenigstens hat der Michi nen Thema uber das er sich aufregen kann und Videos machen kann, Komediegold pur.
Wenn dieser angebliche „Ladekartenwirrwarr“ wirklich existieren würde und nicht nur ein leeres blaubraunes Stammtischargument ist, warum hat seine Pedition weniger Unterschriften als sein Kanal Abonennten, müsste sich so eine Pedition nicht wie ein Lauffeuer verbreiten und mindestens so viele Unterschriften haben wie es E-Autofahrer gibt.
Fakt ist, Laden ist einfacher als tanken, jeder der in seinem Leben jemals z.B. einen Amazon, Netflix usw. Accound erstellt hat, kann ein Ladetarif abschließen und Problemlos laden, alle anderen sind Patrolheads die Gründe gegen E-Autros suchen, letzte Woche erst in der Frühschicht in Mosel gabs von 2 Patrolheads genau dieses blaubraune Stammtischargument, ich habs ihnen dan erklärt und die Antwort war, „Ach so einfach ist das doch, ich dachte man braucht in jedem Bundesland mindestens 2 verschiedenen Karten“ danke dafür Michael Schmitt du hast mit deinem persönlichen Streit mit EnBW den Stammtischkriegern neue Strohmanargument geliefert.
btw. nur mit EnBW in 3 Wochen Sommerurlaub durch ganz Deutschland gefahren, Grundgebühr war nach der ersten Urlaubswoche wieder drin, über den gesamten Urlaub kanpp 150€ günstiger als mit meinem früheren Diesel(6l/100km).
M. meint
Dafür.
Das reicht aber nicht. Es geht ja nicht nur um das Thema „Laden“, es geht auch um den Erhalt der Industrie. Die Zusammenhänge raffen die meisten zwar nicht, aber dass Stellen abgebaut werden, das sehen sie schon.
An der Stelle muss dafür gesorgt werden, dass sich die Industrie (bei aller „Technologieoffenheit“) auf die Technologien beschränken kann, die erfolgversprechend sind. Und das kann man nur global betrachten.
Provinzpolitiker wie Söder sollten da einfach mal den Rand halten.
Jeff Healey meint
Bester Beitrag 💯
Der Herr S. hat nichts, aber absolut nichts konstruktives oder zukunftsgerichtetes in seinen Aussagen vorzuweisen.
Das ist auf Dauer absolut destruktiv und gefährlich für den Standort Deutschland.
Gunnar meint
Schön zu wissen, dass es auch Politiker gibt, die diesen Quatsch von Söder nicht einfach unkommentiert im Raum stehen lassen. Und Herr Lies hat definitiv Recht.
Von Technologieoffenheit kann man faseln, wenn aus wissenschaftlicher, technischer, industrieller und ökonomischer Sicht die Richtung noch nicht klar ist. Für PKWs ist die Richtung aber schon seit mindestens 10 Jahren klar. Wer daran rüttelt, offenbart nur seine ausgeprägte Inkompetenz und Falschinformiertheit auf diesem Gebiet.
Mäx meint
Das ist halt populistisches Geschwafel, wie immer von Söder.
Was meint er denn mit Technologieoffenheit?
Ist es einfach ein weiter so wie bisher?
Das wäre wohl Blödsinn, weil man damit wohl kaum das über gelagerte Ziel der CO2 Reduzierung nicht erreicht.
Also kann er doch nur meinen, dass eFuels aus Erneuerbaren, Wasserstoff und batterieelektrisch gleichermaßen erlaubt sind.
Und jetzt soll er mir mal erzählen wo das nicht der Fall ist.
Er muss seiner geliebten Industrie eben mal verklickern, dass die in eFuels und Wasserstoff machen sollen, damit das endlich mal günstiger wird und damit massenkompatibel.
Man könnte da natürlich massiv subventionieren um den Preis von 10€ auf 2€ zu senken.
Ja das wäre dann wohl technologieoffen im Sinne der CxU.
Andi EE meint
Nur weil diese Leute „Technologieoffenheit“ sagen, muss es nicht heißen, dass sie es so meinen. Man kann ja nicht sagen, die Konzerne brauchen stark aufgeweichte oder sogar gestrichene CO2-Regeln, damit sie überleben können. Du musst ja noch den Anschein erwecken, dass diese Firmen technologisch bestehen können. Du kannst nicht sagen, „Wir kriegen das mit dem P/L und BEV nicht gebacken, wir müssen Verbrenner verkaufen.“ Immer neue Modelle auflegen, bringt doch nichts, wenn sich das P/L nicht verbessert. Im Heimmarkt mag das noch mit der Perma-Beschallung der Medien, funktionieren. Aber in den grossen Märkten China und USA floppen diese BEVs alle.
Mit dieser Ehrlichkeit die eigentlich geboten wäre, verkauft man keine Fahrzeuge. Lieber den lieben langen Tag lügen / mit der Quersubventionierung die Konkurrenzfähigkeit nach aussen demonstrieren. Natürlich wären die nicht mehr konkurrenzfähig, wenn man jetzt konsequent die Regeln umgesetzt hätte. Der SPD-Mann ist unehrlich, nur weil man sich das grüne Mäntelchen anzieht, ist es doch nicht umgesetzt. Die BEV-Quoten sind trotz wunderbaren Ansagen, immer noch auf extrem tiefem Niveau.
Rene meint
„ausgeprägte Inkompetenz und Falschinformiertheit“ – nein, Herr Söder weiß genau, was er sagen muss um „seine“ Stammwählerschaft bei Laune zu halten.
Donald meint
Alles andere macht bei Wahlen auch keinen Sinn. Sonst wirst du einfach nicht gewählt…..
Dieses System, wem willst du es zum Vorwurf machen?
Gunnar meint
Herr Söder hat leider eine sehr kurzfristige Denke nur bis zur nächsten Wahl. Wer nur seine Stammwählerschaft bei Laune halten will und nicht daran interessiert ist, dass unsere Wirtschaft bzw. einer der wichtigsten Wirtschaftszweige langfristig besteht, ist eindeutig inkompetent. Denn langfristig wird auch seine heutige Stammwählerschaft dadurch immer kleiner und ihm den Rücken kehren.
Wer von Technologieoffenheit redet, richtet unsere Autoindustrie langfristig zu Grunde.