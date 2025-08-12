BYD bestätigt: Luxusmarke Yangwang kommt nach Europa

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD plant, seine High-End-Marke Yangwang offiziell in Europa einzuführen – mehr als zwei Jahre nach dem Start der Marke in China.

Yangwang steht im Portfolio des Unternehmens über der Kernmarke BYD sowie der einst das Volumensegment, inzwischen aber den Premiummarkt bedienenden Marke Denza. Die Fahrzeuge sind technisch hochgerüstete, leistungsstarke Spitzenmodelle, die es mit Luxusmarken wie Bentley, Porsche und Ferrari aufnehmen sollen.

Yangwang wurde 2023 mit dem U8 vorgestellt, einem großen Luxus-SUV mit Range-Extender-Technologie und einer Leistung von über 736 kW (1.000 PS). Der U8 beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, kann sich auf der Stelle um 360 Grad drehen und sogar auf dem Wasser „schwimmen“. Kurz darauf folgte der U9, ein Elektro-Supersportwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h. Seine vollhydraulische Fahrwerksteuerung ermöglicht spektakuläre Manöver wie „Sprünge“ auf der Stelle oder das Fahren auf drei Rädern.

Beide Modelle sind seit etwa zwei Jahren in China erhältlich. Obwohl BYD sie bereits beim Goodwood Festival of Speed im vergangenen Jahr in Großbritannien präsentierte, wurden Pläne für den europäischen Markt bislang nicht offiziell bestätigt.

Nun erklärte BYD-Vizepräsidentin Stella Li gegenüber Autocar: „Unser Plan ist, Yangwang nach Europa zu bringen.“ Dies soll nach dem bevorstehenden Start von Denza erfolgen. Li nannte konkret den U8 und U9 als vorgesehene Modelle für Europa und erwähnte zudem weitere Fahrzeuge, darunter den U7 Super-Saloon. Diese Limousine soll mit 919 kW (1.250 PS) in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Ob Yangwang preislich mit etablierten Konkurrenten wie Bentley oder Ferrari mithalten oder diese unterbieten will, ist noch unklar. Die seit 2024 geltenden Strafzölle der EU auf in China gebaute Elektroautos könnten die Preise deutlich erhöhen.