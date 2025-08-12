Ferrari: „Wir haben nie über ein zweites oder drittes Elektroauto gesprochen“

Ferrari bringt sein geplantes zweites Elektroauto später, hieß es kürzlich von der Nachrichtenagentur Reuters. Die Vorstellung sei von 2026 auf 2028 verlegt worden, der Grund sei die mangelnde Nachfrage nach batteriebetriebenen Hochleistungsfahrzeugen. Laut den Italienern stimmt das so nicht.

Feststeht, dass der Sportwagenhersteller in diesem Jahr technische Details seines ersten vollelektrischen Modells vorstellen wird. Anfang 2026 soll es einen Ausblick auf den Innenraum geben, bevor dann im nächsten Jahr das vollständige Fahrzeug präsentiert wird.

Dass derweil das zweite geplante E-Modell mutmaßlich verschoben wurde und nicht vor 2028 auf den Markt kommt, dementiert CEO Benedetto Vigna. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen Q2 2025 stellte er laut InsideEVs klar: „Wir haben nie über ein zweites oder drittes Elektroauto gesprochen.“ Mehr sagte er nicht dazu. Einen offiziellen Termin für ein zweites E-Auto im Programm gab es demnach nicht. Intern könnte der Zeitplan dafür aber – wie von Insidern berichtet – durchaus geändert worden sein.

Hinsichtlich des Erfolgs des bis nächstes Jahr startenden ersten Elektro-Ferrari zeigt sich der Firmenchef „sehr zuversichtlich“. Es gebe bei diesem Wagen „keine einzige Stunde Verzögerung“. Vigna erklärte weiter, er habe vor einigen Wochen einen Prototypen auf einer Teststrecke gefahren: „Ich kann sagen, wie begeistert wir vom kommenden Modell sind.“

Bisherige Testfahrzeuge nutzen die Karosserie eines Maserati Levante. Das könnte darauf hindeuten, dass Ferrari keinen elektrischen Sportwagen bringt, sondern ein SUV oder einen Gran Turismo. Berichten zufolge wird es sich um sein sehr exklusives Fahrzeug handeln und der Einstiegspreis bei über 500.000 Euro liegen.

Der angebliche, bisher nicht offiziell bestätigte zweite Vollstromer des italienischen Herstellers soll Berichten zufolge in einer deutlich größeren Stückzahl von etwa 5.000 bis 6.000 Einheiten über einen Zeitraum von fünf Jahren gebaut werden.

Bis 2030 möchte Ferrari einen Anteil von 40 Prozent Elektrofahrzeugen an den Gesamtverkäufen erreichen. Weitere 40 Prozent sollen Modelle mit Hybridantrieb ausmachen, der bereits sei etwa sechs Jahren im Angebot ist. Die restlichen 20 Prozent sollen reine Verbrenner bleiben.