Deutsche Ladeinfrastruktur viel besser als ihr Ruf

Die Angst vor einer unzureichenden Ladeinfrastruktur ist laut Umfragen ein Hauptargument gegen den Kauf eines Elektroautos. Um diesem Vorurteil entgegenzuwirken, verfolgt die Bundesregierung das Ziel von einer Million öffentlich zugänglicher Ladepunkte bis 2030. Doch mit bislang nur rund 167.000 Ladepunkten scheint dieses Ziel in weiter Ferne. Davon entfallen etwa 128.000 auf Normalladesäulen (AC) und rund 39.000 auf Schnelllader (DC).

Trotz des langsamen Ausbaus ist das Infrastrukturproblem offenbar weniger dramatisch als angenommen. Eine Analyse des Unternehmens Elvah – seit 2023 Teil von E.ON – für die Automobilwoche zeigt, dass die durchschnittliche Auslastung der Ladepunkte zwischen Oktober 2024 und März 2025 lediglich bei 8,7 Prozent lag. „Stand heute gibt es in Deutschland genug Ladeinfrastruktur. Bis auf wenige Ausnahmen müssen die Menschen nur selten warten“, so Elvah-Geschäftsführer Sören Ziems.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bestätigt: Bundesweit sind durchschnittlich nur 17 Prozent der Ladepunkte gleichzeitig belegt.

Selbst in strukturschwachen Regionen ist die Lage besser als oft dargestellt. In Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland mit der geringsten Ladesäulen-Dichte, liegt die mittlere Entfernung zur nächsten Schnellladesäule bei nur 4,5 Kilometern. Die bundesweit größte von Elvah gemessene Distanz beträgt 35 Kilometer.

„Es ist längst ein Mythos, dass es nicht genug Ladeinfrastruktur gibt“, sagt auch Jeroen van Tilburg, CEO von Ionity. Zwar existierten noch Lücken, doch niemand müsse fürchten, mit leer gefahrenem Elektroauto liegen zu bleiben.

1 Million Ladepunkte bis 2030 „eine reine Symbolzahl“

Ein Grundproblem liegt offenbar im Ziel selbst: Die Vorgabe von einer Million Ladepunkten ist Elvah-Chef Ziems zufolge „eine reine Symbolzahl“ und berücksichtigt nicht die tatsächlichen Bedürfnisse. Die neue Bundesregierung zeigt sich dem Bericht zufolge ähnlich kritisch: „Zur Erfüllung der Ausbauziele ist es nicht ausreichend, lediglich die reine Anzahl von Ladepunkten zu zählen“, wird eine Sprecherin des Verkehrsministeriums zitiert. Entscheidend sei, dass Ladeinfrastruktur flächendeckend verfügbar ist und zu den Bedürfnissen der Menschen passt. „Insgesamt ist für den gegenwärtigen E-Pkw-Bestand der Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur mehr als erfüllt.“

Wirtschaftlich birgt die geringe Auslastung jedoch Risiken. Schnellladestationen kosten je nach Lage und Leistung Hunderttausende Euro, bleiben aber vielerorts ungenutzt. „Von einer sehr guten Auslastung kann man erst ab 30 Prozent sprechen“, so Ziems. Einige Anbieter geraten daher unter Druck – besonders, weil sich das Marktwachstum der E-Autos langsamer entwickelt als erwartet.

Marktkonsolidierungen scheinen unausweichlich. „Es gibt aktuell eher ein Überangebot an Ladeinfrastruktur am Markt“, sagt Ionity-Chef van Tilburg. Mehrere Betreiber könnten sich langfristig nicht halten. Marktführer in Deutschland ist derzeit der Energiekonzern EnBW mit 7.000 Ladepunkten und einem Anteil von 33 Prozent bei Schnellladungen. Dahinter folgen Aral Pulse und Ionity mit deutlich geringeren Marktanteilen.

Angesichts der Herausforderungen passen Unternehmen ihre Planungen an. Die EnBW etwa hat das ursprüngliche Ziel von 30.000 Ladepunkten bis 2030 auf 20.000 korrigiert. Produktmanager Marco Masur verweist dabei auf den verzögerten Hochlauf bei den E-Auto-Zulassungen. Gleichzeitig geht es darum, sich frühzeitig gut im Markt zu positionieren und durchzuhalten, bis sich Elektromobilität flächendeckend durchsetzt.

Letztlich hängt der Erfolg nicht nur von der Quantität, sondern auch von Standort und Nutzerfreundlichkeit ab. Innenstädtische Ladesäulen bei Einkaufszentren und Baumärkten sind laut Ziems oft gut ausgelastet. Doch selbst ein guter Standort genüge heute nicht mehr. „Die Anbieter müssen sich stärker um ihre Kunden bemühen und die Nachfrage aktiv steuern“, erklärt der Elvah-CEO – etwa mit besserem Komfort und flexiblen Preisen wie an Tankstellen.