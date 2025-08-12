Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Verbot in der EU

Mercedes-Chef Ola Källenius weist trotz eines Gewinnrückgangs von 56 Prozent im ersten Halbjahr Spekulationen über eine Krise seines Konzerns entschieden zurück. „Wir zählen nach wie vor zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt“, betont er gegenüber dem Handelsblatt. Statt kurzfristiger Maßnahmen setzt er auf langfristige Investitionen und betont die größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte mit vielen neuen Modellen zwischen 2025 und 2028, insbesondere Elektroautos.
Mit der Offensive will Mercedes vor allem im sogenannten Top-End-Segment wachsen. Der Anteil der Oberklassemodelle wie S-Klasse, AMG oder Maybach am Gesamtabsatz ist bereits von 11 Prozent im Jahr 2019 auf über 14 Prozent gestiegen. Auch im Einstiegssegment bleibt Mercedes präsent und stellt neue Modelle wie das Kompakt-SUV GLA sowie eine verlängerte Produktion der A-Klasse in Aussicht. Ziel sei es, auch jüngere Kundengruppen zu erreichen.
Källenius betont die aktuellen Herausforderungen in der Branche. Er spricht von einer „extrem hohen“ Komplexität des Umfelds und verweist auf die Bestrebungen der USA, die Welthandelsordnung neu zu definieren, einen harten Wettbewerb in China und die langsamer als erwartete Transformation zur Elektromobilität. Deshalb investiere Mercedes weiter in mehrere Antriebstechnologien parallel.
Rückblickend gesteht der CEO ein, dass frühere Elektro-Modelle zwar hohe Reichweiten bieten, aber bei Designentscheidungen wie digitalen Bedienelementen oder dem Verzicht auf traditionelle Merkmale wie den Kühlergrill zu weit gegangen wurde. In den neuen E-Autos bringt Mercedes nun klassische Elemente zurück, darunter haptische Tasten und ein ikonisch gestalteter Frontgrill.
Trotz rückläufiger E-Auto-Verkäufe im ersten Halbjahr lehnt Källenius aggressive Preissenkungen zur Absatzsteigerung ab. Stattdessen wolle man die Modellpalette schrittweise ausbauen, ohne die Preisstabilität zu gefährden. Wichtige Neuheiten wie die nächsten Generationen von CLA und GLC mit Elektroantrieb sowie elektrische Varianten von C- und E-Klasse sollen helfen, den E-Anteil signifikant zu steigern. Auch wenn E-Autos aktuell geringere Margen als Verbrenner erzielen, habe Mercedes die variablen Kosten der nächsten Antriebsgeneration bereits deutlich gesenkt.
Als Präsident des europäischen Autoindustrieverbands Acea kritisiert Källenius das ab 2035 geplante „Verbot“ von Verbrennern in der EU. Er fordert stattdessen technologische Offenheit und einen realistischen Übergang zur Klimaneutralität. „Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand“, warnt er. Anstelle fester Ausstiegsdaten schlägt Källenius „einen marktorientierten Pfad mit Anreizen“ und Investitionen in Ladeinfrastruktur vor.
Kommentare
Micha meint
Der nächste CEO, der sich in den „Wir sch****n auf das Klima und wollen weiter Kohle mit fossiler Energie machen“-Chor einreiht. Nur dass das natürlich immer schön in unschuldige Worthülsen wie „Technologieoffenheit“ und „Marktorientierung“ gekleidet wird.
Ben meint
Na gut Herr Källenius, dann schaffen wir das nicht vorhandene Verbrennerverbot für Firmen die nach dem deutschen Hauptmotto „Haben wir schon immer so gemacht !“ produzieren ab und als Ausgleich dafür dass die deutschen OEM die besten Verbrenner der Welt bauen führen wir ab 2035 die chin. Abgasnormen ein die nochmal den Stück strenger ist als Euro 7 und dazu noch das chin. Model das Fahrzeuge bis 2,5t maximal 3,3l/100km verbrauchen dürfen, sollte ja kein Problem sein für die Technologieführer im Verbrennerberreich…ich hoffe Herr Källenius kann dies lesen auf seinem neuen 25er Model seines Nokia Handys wärend er den Film aus seine Kodak Kamera zum entwickeln bringt.
CJuser meint
Die Frage ist ja eher, wie lange er noch seinen Posten bei Mercedes hat…
Yoyo meint
Du kannst davon ausgehen, dass die Suche nach dem Nachfolger schon läuft…
eHannes meint
Mit seinem Interview im Handelsblatt versucht er a. sein eigener Nachfolger zu werden b. mit den Wölfen zu heulen, die in Brüssel die CO2-Maßnahmen behindern wollen, d.h. sich der „community“ anzubiedern.
Justin Case meint
Die Menschen, die vor dem sogenannten (weil faktisch nicht vorhandenen) „Verbrennerverbot“ warnen, sollten wenigstens medial richtig bezeichnet werden. Sie warnen nicht vor einem „Verbrennerverbot“, sondern davor, dass es nicht mehr ohne Weiteres möglich sein soll, mit dann neuen PKW fossile Kraftstoffe ohne Kompensation zu verbrennen.
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels eine perverse Position.
volsor meint
Wann lernt der Mercedes-Chef Ola Källenius ( natürlich BMW,Audi und Co) endlich das es nie ein Verbrenner Verbot gab und gegeben hat?
Klar können sie weiter Verbrenner Verkaufen wenn sie Klimaneutral betrieben werden können.
Peter meint
Er weiß das. Sein ganzer Beraterstab weiß das. Auch die internen Controller und BWLer wissen das.
Aber Mercedes kann derzeit die BEV-Nachfrage nicht vollumfänglich und adäquat bedienen. Deswegen müssen die Kunden vorerst „auf Teufel komm raus“ am ICE festgehalten werden, die nebenbei auch noch mehr Gewinn bringen.
MrBlueEyes meint
„Verbot für Verbrenner als NEUwagen mit fossilen Brennstoffen“ wäre korrekt… wir alle hier wissen das… Herr Källenius anscheinend nicht oder will die Leute (surprise) für d.umm verkaufen…
Mit den 2035 nicht vorhandenen eFuels darf jeder noch gerne dementsprechenden Neuwagen kaufen… :)
Und im Jahr 2034/35 noch gekaufte „fossile Verbrenner“ fahren locker 15 bis 20 Jahre… die EU will bis 2045 klimaneutral sein…. das vergessen gerne viele… sprich ab da müsste es theoretisch ein komplettes Fossil-Verbrenner-Verbot auch für Bestandsfahrzeuge geben…
Und wenn die Europäer in Sachen BEV und dazugehörige Rohstoffsicherung und Beschaffung nicht langsam mal in die Puschen kommen, wird das noch ganz böse enden… (Stichwort China)
jm2c
volsor meint
Vollkommen richtig.
Danke für die lange Version.
Benzinbenjamin meint
Dein Smiley sagt alles :)
Die Leute wissen sehr genau, dass E-Fuels nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden. Es handelt sich um ein faktisches Zulassungsverbot für neue Verbrenner. Dieses Wording nutzen sämtliche Medien, auch eher linke wie die TAZ. Nur ihr paar Klima-Evangelisten denkt, ihr könntet den Leuten einreden es würde sich nichts ändern. Die Wähler wissen sehr genau, was ihnen in 10 Jahren genommen werden soll. Hoffen wir, die Politik reagiert bevor es Unruhen gibt.
Peter meint
Der relevante Punkt ist gar nicht das Klima. Sondern dass BEV global das Rennen machen werden und ICE-Produzenten daraus folgend schlicht untergehen werden. Wer zahlt dann die Renten für die verrenteten Verbrennerfans hierzulande?
E.Korsar meint
„Die Leute wissen sehr genau, dass E-Fuels nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden.“
Leider nein, je nach Studie befürworten 60% bis 74% der Bevölkerung Investitionen in E-Fuels für PKW.
„Es handelt sich um ein faktisches Zulassungsverbot für neue Verbrenner.“
Nein, du darfst ganz faktenbasiert weiterhin Verbrenner zulassen, wenn gewährleistet ist, dass sie mit E-Fuels fahren.
„Dieses Wording nutzen sämtliche Medien, auch eher linke wie die TAZ.“
Wenn sämtliche Schüler:innen meinen, dass 3 plus 3 in Summe 7 ergibt, ist das immer noch falsch.
„Nur ihr paar Klima-Evangelisten […]“
Über 99% der Wissenschaftler:innen und über 60% der Bevölkerung wissen, dass der menschengemachte Klimawandel existiert.
„Die Wähler wissen sehr genau, was ihnen in 10 Jahren genommen werden soll.“
Genommen wird nichts. Es dürfen nur nicht noch mehr obsolete Fossilien-Verbrenner angemeldet werden.
„Hoffen wir, die Politik reagiert bevor es Unruhen gibt.“
Unruhen? Wegen der Art des Antriebs von Autos? Wohl kaum.
MrBlueEyes meint
👍