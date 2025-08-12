Mercedes-Chef warnt vor Verbrenner-Verbot in der EU

Mercedes-Chef Ola Källenius weist trotz eines Gewinnrückgangs von 56 Prozent im ersten Halbjahr Spekulationen über eine Krise seines Konzerns entschieden zurück. „Wir zählen nach wie vor zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt“, betont er gegenüber dem Handelsblatt. Statt kurzfristiger Maßnahmen setzt er auf langfristige Investitionen und betont die größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte mit vielen neuen Modellen zwischen 2025 und 2028, insbesondere Elektroautos.

Mit der Offensive will Mercedes vor allem im sogenannten Top-End-Segment wachsen. Der Anteil der Oberklassemodelle wie S-Klasse, AMG oder Maybach am Gesamtabsatz ist bereits von 11 Prozent im Jahr 2019 auf über 14 Prozent gestiegen. Auch im Einstiegssegment bleibt Mercedes präsent und stellt neue Modelle wie das Kompakt-SUV GLA sowie eine verlängerte Produktion der A-Klasse in Aussicht. Ziel sei es, auch jüngere Kundengruppen zu erreichen.

Källenius betont die aktuellen Herausforderungen in der Branche. Er spricht von einer „extrem hohen“ Komplexität des Umfelds und verweist auf die Bestrebungen der USA, die Welthandelsordnung neu zu definieren, einen harten Wettbewerb in China und die langsamer als erwartete Transformation zur Elektromobilität. Deshalb investiere Mercedes weiter in mehrere Antriebstechnologien parallel.

Rückblickend gesteht der CEO ein, dass frühere Elektro-Modelle zwar hohe Reichweiten bieten, aber bei Designentscheidungen wie digitalen Bedienelementen oder dem Verzicht auf traditionelle Merkmale wie den Kühlergrill zu weit gegangen wurde. In den neuen E-Autos bringt Mercedes nun klassische Elemente zurück, darunter haptische Tasten und ein ikonisch gestalteter Frontgrill.

Trotz rückläufiger E-Auto-Verkäufe im ersten Halbjahr lehnt Källenius aggressive Preissenkungen zur Absatzsteigerung ab. Stattdessen wolle man die Modellpalette schrittweise ausbauen, ohne die Preisstabilität zu gefährden. Wichtige Neuheiten wie die nächsten Generationen von CLA und GLC mit Elektroantrieb sowie elektrische Varianten von C- und E-Klasse sollen helfen, den E-Anteil signifikant zu steigern. Auch wenn E-Autos aktuell geringere Margen als Verbrenner erzielen, habe Mercedes die variablen Kosten der nächsten Antriebsgeneration bereits deutlich gesenkt.

Als Präsident des europäischen Autoindustrieverbands Acea kritisiert Källenius das ab 2035 geplante „Verbot“ von Verbrennern in der EU. Er fordert stattdessen technologische Offenheit und einen realistischen Übergang zur Klimaneutralität. „Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand“, warnt er. Anstelle fester Ausstiegsdaten schlägt Källenius „einen marktorientierten Pfad mit Anreizen“ und Investitionen in Ladeinfrastruktur vor.