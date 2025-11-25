BMW-Chef Zipse: EU-Verbrenner-Verbot ab 2035 „ein gefährlicher Irrweg“

Der jüngste iX3 fährt auf BMWs Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“, die von der Marke als technologischer Meilenstein bei Stromern beworben wird. Konzernchef Oliver Zipse sprach mit der AutoBild über das E-SUV und die Elektromobilität allgemein sowie den Autostandort Europa und die Aussichten für Deutschland.

Danach gefragt, ob BMW nun „konsequent den Elektro-Weg“ gehe, es neben dem iX3 und der Neuen Klasse aber auch künftig Platz für klassische Verbrenner gebe, sagte der Manager: „Zweimal ja! Für uns ist das nämlich kein Widerspruch“. BMW setze konsequent auf vollelektrische Fahrzeuge, „denn dort liegt das größte Wachstumspotenzial“. Schon heute könnten die Kunden aus über 15 elektrischen Modellen wählen – und es würden noch mehr.

„Parallel dazu bieten wir weiterhin Fahrzeuge mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren ebenso wie Plug-in-Hybride an. Die Kunden haben bei BMW also auch in Zukunft die volle Auswahl“, so Zipse. Alle Modelle bekämen unabhängig der Antriebsart den aktuellsten Stand der Technik ins Auto. Mit dem Start der Neuen Klasse bringe der Premiumhersteller seine neue Design-Sprache und neuen Technologie-Baukästen innerhalb kurzer Zeit in quasi jedes Modell. Dazu gehörten beispielsweise das Anzeige-Bedien-Konzept „BMW Panoramic iDrive“ oder das automatisierte Fahren.

Der neue iX3 sei auch etwa für einen Familienvater auf dem Land gut geeignet, warb Zipse. Das Elektroauto biete mehr als 800 Kilometer Reichweite, über 370 Kilometer ließen sich innerhalb von zehn Minuten nachladen – das seien Werte, die man sonst von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gewohnt ist. Und dank der bidirektionalen Ladefähigkeit könne man den iX3 in das heimische Energiesystem mit Photovoltaikanlage und Wallbox einbinden, quasi als flexiblen Energiespeicher. „Wen das nicht überzeugt, der wird bei BMW trotzdem fündig: Den X3 gibt es nämlich auch als Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und als hochemotionales BMW-M-Modell.“

Zipse weiter gegen EU-„Verbrenner-Aus“ im Jahr 2035

Das geplante EU-Verbot für neue fossil betriebene Benzin- und Dieselautos ab 2035 hat der BMW-Chef im Sommer als „naiv“ bezeichnet. In dem Interview bekräftigte er dies: „Dass der Markt nach 2035 noch genauso groß ist wie davor und dass CO2-Reduzierung nur über vollelektrische Fahrzeuge funktioniert – diese Annahmen sind einfach falsch. Deshalb ist das pauschale Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 ein gefährlicher Irrweg.“

Es gebe viele weitere Gründe, warum sich bislang keine andere Weltregion ein vergleichbares Ziel auferlegt hat, sagte Zipse. Der Umstieg der Kunden verlaufe viel langsamer als prognostiziert. Der Aufbau der Ladeinfrastruktur gehe nur schleppend voran. Die Stromkosten seien zu hoch – „ganz zu schweigen davon, dass wesentliche Teile der Wertschöpfungskette für Elektromobilität außerhalb Europas stattfinden“. Wenn die EU nicht umdenkt, riskiere sie die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit einer der wichtigsten Industrien Europas.

Aus Industrie und Politik wurden zuletzt die Stimmen lauter, dass die EU das „Verbrenner-Aus“ noch einmal kippt oder zumindest abschwächt. „Aus unserer Sicht ist das alternativlos“, erklärte Zipse. Technologieneutralität sei der Schlüssel, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksamen Klimaschutz optimal miteinander zu verbinden. Entscheidend sei, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas Verantwortung übernimmt und geschlossen Position bezieht: „gegen ein marktfernes Verbot und für Technologieneutralität“. Andere EU-Staaten hätten sich hier schon klar positioniert.

Autos seien ein hochkomplexes Produkt mit sehr vielen beteiligten Unternehmen, die eng vernetzt sind. Deshalb wären alle von einer Abwärtsspirale betroffen: „Der Markt schrumpft, die Produktion nimmt ab – das würde am Ende auch Arbeitsplätze kosten“, warnte der BMW-Boss. „Dabei gibt es an kaum einem anderen Ort auf der Welt so viel automobile Kompetenz, Wissen und Leidenschaft wie in Deutschland. Wollen wir all diese Stärken wirklich aufs Spiel setzen?“

Damit Deutschland als Wirtschafts- und Autostandort nicht an Boden verliert, sind laut Zipse drei Dinge entscheidend. Ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum statt zu immer stärkerer Regulierung sowie ein deutlich reduzierter Strompreis als „entscheidender Wachstums-Booster“, der auch der Elektromobilität einen Schub geben würde. Und drittens: Deutschland habe so viele Stärken, auf die man sich wieder mehr besinnen sollte. „Deshalb: weniger Bedenken, mehr Mut und Entschlossenheit, die Dinge einfach anzupacken“, so der Manager.