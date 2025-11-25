BMW-Chef Zipse: EU-Verbrenner-Verbot ab 2035 „ein gefährlicher Irrweg“

Der jüngste iX3 fährt auf BMWs Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“, die von der Marke als technologischer Meilenstein bei Stromern beworben wird. Konzernchef Oliver Zipse sprach mit der AutoBild über das E-SUV und die Elektromobilität allgemein sowie den Autostandort Europa und die Aussichten für Deutschland.
Danach gefragt, ob BMW nun „konsequent den Elektro-Weg“ gehe, es neben dem iX3 und der Neuen Klasse aber auch künftig Platz für klassische Verbrenner gebe, sagte der Manager: „Zweimal ja! Für uns ist das nämlich kein Widerspruch“. BMW setze konsequent auf vollelektrische Fahrzeuge, „denn dort liegt das größte Wachstumspotenzial“. Schon heute könnten die Kunden aus über 15 elektrischen Modellen wählen – und es würden noch mehr.
„Parallel dazu bieten wir weiterhin Fahrzeuge mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren ebenso wie Plug-in-Hybride an. Die Kunden haben bei BMW also auch in Zukunft die volle Auswahl“, so Zipse. Alle Modelle bekämen unabhängig der Antriebsart den aktuellsten Stand der Technik ins Auto. Mit dem Start der Neuen Klasse bringe der Premiumhersteller seine neue Design-Sprache und neuen Technologie-Baukästen innerhalb kurzer Zeit in quasi jedes Modell. Dazu gehörten beispielsweise das Anzeige-Bedien-Konzept „BMW Panoramic iDrive“ oder das automatisierte Fahren.
Der neue iX3 sei auch etwa für einen Familienvater auf dem Land gut geeignet, warb Zipse. Das Elektroauto biete mehr als 800 Kilometer Reichweite, über 370 Kilometer ließen sich innerhalb von zehn Minuten nachladen – das seien Werte, die man sonst von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gewohnt ist. Und dank der bidirektionalen Ladefähigkeit könne man den iX3 in das heimische Energiesystem mit Photovoltaikanlage und Wallbox einbinden, quasi als flexiblen Energiespeicher. „Wen das nicht überzeugt, der wird bei BMW trotzdem fündig: Den X3 gibt es nämlich auch als Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und als hochemotionales BMW-M-Modell.“
Zipse weiter gegen EU-„Verbrenner-Aus“ im Jahr 2035
Das geplante EU-Verbot für neue fossil betriebene Benzin- und Dieselautos ab 2035 hat der BMW-Chef im Sommer als „naiv“ bezeichnet. In dem Interview bekräftigte er dies: „Dass der Markt nach 2035 noch genauso groß ist wie davor und dass CO2-Reduzierung nur über vollelektrische Fahrzeuge funktioniert – diese Annahmen sind einfach falsch. Deshalb ist das pauschale Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 ein gefährlicher Irrweg.“
Es gebe viele weitere Gründe, warum sich bislang keine andere Weltregion ein vergleichbares Ziel auferlegt hat, sagte Zipse. Der Umstieg der Kunden verlaufe viel langsamer als prognostiziert. Der Aufbau der Ladeinfrastruktur gehe nur schleppend voran. Die Stromkosten seien zu hoch – „ganz zu schweigen davon, dass wesentliche Teile der Wertschöpfungskette für Elektromobilität außerhalb Europas stattfinden“. Wenn die EU nicht umdenkt, riskiere sie die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit einer der wichtigsten Industrien Europas.
Aus Industrie und Politik wurden zuletzt die Stimmen lauter, dass die EU das „Verbrenner-Aus“ noch einmal kippt oder zumindest abschwächt. „Aus unserer Sicht ist das alternativlos“, erklärte Zipse. Technologieneutralität sei der Schlüssel, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirksamen Klimaschutz optimal miteinander zu verbinden. Entscheidend sei, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas Verantwortung übernimmt und geschlossen Position bezieht: „gegen ein marktfernes Verbot und für Technologieneutralität“. Andere EU-Staaten hätten sich hier schon klar positioniert.
Autos seien ein hochkomplexes Produkt mit sehr vielen beteiligten Unternehmen, die eng vernetzt sind. Deshalb wären alle von einer Abwärtsspirale betroffen: „Der Markt schrumpft, die Produktion nimmt ab – das würde am Ende auch Arbeitsplätze kosten“, warnte der BMW-Boss. „Dabei gibt es an kaum einem anderen Ort auf der Welt so viel automobile Kompetenz, Wissen und Leidenschaft wie in Deutschland. Wollen wir all diese Stärken wirklich aufs Spiel setzen?“
Damit Deutschland als Wirtschafts- und Autostandort nicht an Boden verliert, sind laut Zipse drei Dinge entscheidend. Ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum statt zu immer stärkerer Regulierung sowie ein deutlich reduzierter Strompreis als „entscheidender Wachstums-Booster“, der auch der Elektromobilität einen Schub geben würde. Und drittens: Deutschland habe so viele Stärken, auf die man sich wieder mehr besinnen sollte. „Deshalb: weniger Bedenken, mehr Mut und Entschlossenheit, die Dinge einfach anzupacken“, so der Manager.
Kommentare
South meint
Der E Automarkt wächst weltweit kontinuierlich im zweistelligen Prozentbereich, auch in Ländern, die keine Quoten oder ein Verbrennerzulassungsverbote haben. Denn, das Verbot spielt nicht die tragende Rolle. Es spielt auch keine Rolle was so en Type wie Zipse da regelmäßig unwahres, ja schlicht gelogenes, von sich gibt….
BMW ist nicht der Musterschüler, als der er momentan gesehen wird. Der iX3 hat nur nen großen Accu mit nem ordentlichem Preisschild. Die Marke hat genauso wie Mercedes auf teurere Preise gesetzt, gehofft, dass in das E Autozeithalter als Preisparität dem Kunden anzudrehen. Aber das zahlt der Markt nicht, das wird immer klarer. Es geht Zipse also nicht um Technologieoffenheit, jedes Kind weiß mittlerweile, dass weder H noch E Fuels kommen. Auch das produzieren von Verbrenner und Hybride ist ja keine Entscheidung, sondern Verzweiflung. Die alte Marge geht flöten und der Markt stellt sich tatsächlich um… deshalb geht ihm in Wahrheit die Düse….
Deine Mudder meint
Ob das Verbrenner-Aus kommen wird, hängt davon ab, wer in den wichtigsten EU-Ländern in 10 Jahren regiert, es ist nichtmal sicher, ob es die heutige EU bis dahin noch geben wird.
Ich glaube nicht, dass es kommen wird.
SEDE meint
Es gibt kein Verbrennerverbot. Das Fahrzeug darf nur nicht CO2 ausstossen. Mehr ist es nicht. Der KAT in den 90er hat auch nicht die Mobilität vernichtet.
Peter meint
Das ist komplett egal. Die Lobby wird die jetzige Regelung kippen. Und danach den CO2-Preis.
Deine Mudder meint
Jeder weiß was gemeint ist, Verbot von Neuzulassungen. Nichts von alledem wird kommen, 3/4 aller Haushalte heizen fossil, es wird vermutlich nichtmal genug Handwerker geben, das in den nächsten 20 Jahren zu ändern.Das Geld wird in vielen Fällen auch nicht da sein. Wenn Benzin- und Heizkosten explodieren, nur durch politische Willkür, werden die etablierten Parteien verschwinden, in Deutschland und Europa. 4er oder 5er Bündnisse die eigentlich völlig anderen Lagern angehören werden keine nennenswerten Reformen mehr erzielen können.
brainDotExe meint
Also ein faktisches Verbrennerberbot, oder glaubst du an die breite Verfügbarkeit vom E-Fuels für PKW?
Yogi meint
Aber is lustig, vor 5 Jahren waren efuels in allen Belangen „überlegen“ für Kolbenfritzis, nun plädieren sie 15 Jahre später nicht für eine drastische Steigerung der efuel Produktionskapazitäten, Seuerbefreiungen, Importbegünstigungen, Subventionen, sonstwas….. das technologieoffene Ziel der lokalen CO2 Neutralität wollen sie ganz kassieren.
Die haben die VDA Märchen nie selbst geglaubt.
Justin Case meint
richtig, das waren immer nur Blendgranaten
mipu meint
Wer auf der Bremse steht und mit Nebelgranaten um sich wirft, sollte sich nicht wundern, wenn hinter ihm laut gehupt wird oder andere mit erhobenem Mittelfinger überholen – und genau das passiert überall auf der Welt. Afrika, Indien, China: die großen Wachstumsmärkte gehen gen e-Mobilität, keiner will mehr die stinkenden, luftverpesstenden Kisten und abhängig sein vom Wohlwollen der OPEC.
Man schaue sich an, wo China überall E-Autos verkauft und anbietet, wo sie Märkte finden, wo neue Firmen entstehen oder sich auf neue Mobilität einlassen – und dieser CEO geilt sich an seinem „hochemotionalen M“ auf. Naja, hauptsache für die Shareholder noch ein paar Mio. Steuergelder für Wasserstoff-Forschung abgegriffen haben und fröhlich weiter auf Nebelgranaten wie „pauschales Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren“ setzen … die deutsche Politik sollte sich echte Gedanken um den Strukturwandel machen, denn lange wird es diese rückständige Industrie wohl nicht mehr geben.
Tom meint
Er sagt es doch selber, aber warum setzt er es dann nicht komplett um und äußert immerzu Bedenken:
„Deshalb: weniger Bedenken, mehr Mut und Entschlossenheit, die Dinge einfach anzupacken“
Gerry meint
Es könnte natürlich auch sein, dass Zipse der gefährliche Irre ist. 😉
Andi EE meint
Ein Irrer ist er nicht, aber ein Lügner.
Er ist ja nicht für Technologieoffenheit wegen der Technologie, er ist für den Verbrenner weil er im Gegensatz zum BEV, dami Geld verdient. Eigentlich sind es nur Politiker wie Kretschmann die das Problem mit der Marge ansprechen, der Rest tut so als gäbe es das Margenproblem nicht.
Dann dichtet man Storys rund um Technologieoffenheit und noch viel mehr genommen, das Politikversagen. Es gibt kein Politikversagen, die Hersteller versagen, sie kommen nicht mit. Deshalb muss das „Verbrennerverbot“ aufgehoben werden, sonst gibt es diese Konzerne bald nicht mehr.
brainDotExe meint
BMW verdient sowohl mit Verbrennern als auch mit BEVs Geld.
Mit dem iX3 hat man in Deutschland sogar Margenparität erreicht.
BMW selbst hat betont, dass BEVs die dominierende Antriebsart der Zukunft sein werden.
Er ist für Technologieoffenheit, weil BMW auch in Zukunft weiterhin prestigeträchtige Verbrenner anbieten will.
Futureman meint
Fast alle anderen Länder der Welt haben mindestens 2040 als Austiegsszenario. Und das Beispiel China zeigt mit ihrem Plan für den Ausbau der erneuerbaren Energien (5 Jahre früher erreicht als geplant), das es auch mal schneller gehen kann.
Dazu zeigt Australien, wie schnell es dank Wind und PV-Energie zu sehr kostengünstigen Stromtarifen kommen kann. Dort ist geplant, in der sonnigen Mittagszeit Strom kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche ist dank variablen Netzentgelten und Börsenstrompreisen in Deutschland auch fast möglich. Wer noch mehr als 5€/100km ausgibt, ist selber schuld.
volsor meint
„Das geplante EU-Verbot für neue fossil betriebene Benzin- und Dieselautos ab 2035 hat der BMW-Chef im Sommer als „naiv“ bezeichnet.“
Wer hier Naiv ist wird sich in der Zukunft zeigen.
Future meint
Zipse hat es wieder getan, so wie alle paar Wochen. Normalerweise ist die FAZ seine Hauspostille. Es wird Zeit, dass er in 2026 geht. Sobald er bei Airbus ist, wird man von ihm nichts mehr höhren.
Meine Vermutung: Das Elektroautogeschäft von BMW ist nicht profitabel genug, um zu überleben. Sonst würde Zipse mit den Zahlen aus dem Elektroautogeschäft herumprahlen.
Jörg2 meint
Ja, leider gibt es im öffentlichen Raum keine angegrenzten Zahlen Verbrenner/BEV. Alleinig(?) FORD tut dies.
Meiner Meinung nach hat FORD mit der bilanziellen Auslagerung des BEV-Geschäftes einen guten Weg eingeschlagen. Die Verluste, die hier auflaufen sind klar dargestellt. Gegner des BEV-Geschäftes können sagen: „Siehste! Genauso ist das! Wird nichts“. Kenner können sagen: „Genauso ist das am Anfang! Hohe Investitionen plus schneller Abschreibung und langsam anlaufendes Geschäft. Über die Zeit könnte das was werden.“.
Die Börse ist beruhigt. Die Aktionäre können das besser mittragen. Die Verbrenner-Dividende und Boni sind weniger in Gefahr. Im abgegrenzten BEV-Geschäftsfeld kann man die Kräfte bündeln, die dort wirklich etwas erreichen wollen.
brainDotExe meint
Ich bin zuversichtlich, dass sein Nachfolger der Kurs beibehalten wird. Weil das ist ja eine Konzernentscheidung, keine CEO Entscheidung.