Ford stellt neue Elektroauto-Plattform und neues Fertigungssystem vor

Ford setzt nach der Einführung einer Reihe eher kostspieliger großer Elektroautos nun verstärkt auf erschwingliche Stromer. Dazu hat der US-Traditionshersteller eine Plattform und das Produktionssystem dafür neu entwickelt. Ziel ist eine Familie „von hochwertigen, softwaredefinierten E-Autos zu entwickeln, die weltweit Millionen von Menschen zugänglich sein sollen“.

Herzstück der Strategie sind die „Ford Universal EV Platform“ und das „Ford Universal EV Production System“. Das erste Modell wird ein mittelgroßer, viertüriger Elektro-Pick-up, der ab 2027 im Werk in Louisville sowohl für den US- als auch den Exportmarkt entsteht. Konzernchef Jim Farley: „Wir haben einen radikalen Ansatz für eine sehr schwierige Herausforderung gewählt: Erschwingliche Fahrzeuge zu entwickeln, die unsere Kunden in jeder Hinsicht begeistern – Design, Innovation, Flexibilität, Platzangebot, Fahrspaß und Betriebskosten – und das mit amerikanischen Arbeitskräften.“

Die neue Plattform

Die neue Plattform reduziert den Angaben nach die Anzahl der Teile um 20 Prozent, nutzt 25 Prozent weniger Befestigungselemente und benötigt 40 Prozent weniger Arbeitsstationen in der Fertigung. Zudem ist die Montagezeit um 15 Prozent kürzer. Damit werden laut Ford für die Kunden bessere Gesamtbetriebskosten über fünf Jahre erzielt als bei einem drei Jahre alten gebrauchten Tesla Model Y.

Ford verweist auf den Kabelbaum des neuen mittelgroßen Pick-ups, der mehr als 1,3 Kilometer kürzer und 10 Kilogramm leichter sei als der in E-SUV der ersten Generation. Die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) ermöglichen ebenfalls Platz- und Gewichtseinsparungen, zudem niedrigere Kosten und eine längere Lebensdauer. Das Akkupaket ist eine strukturelle Unterbaugruppe, die auch als Fahrzeugboden dient. Der niedrige Schwerpunkt soll das Fahrverhalten verbessern, für eine leise Kabine sorgen und viel Platz im Innenraum ermöglichen.

Der neue elektrische Ford-Pick-up soll mehr Platz für Passagiere bieten als ein aktueller Toyota RAV4, die zusätzlichen Staumöglichkeiten vorne im „Frunk“ und die Ladefläche noch nicht mitgerechnet. Die Ladefläche ist abschließbar und soll Dachträger oder Anhängerkupplungen für Sportgeräte überflüssig machen. Neben Raum und Praktikabilität steht der Fahrspaß im Fokus: Dank tiefem Schwerpunkt, sofortigem Drehmoment und ausgeklügelter Fahrwerksabstimmung soll der E-Pick-up agil sein und so schnell wie ein Sportwagen beschleunigen, dabei aber mehr Abtrieb bieten.

Detaillierte Spezifikationen wie Preis, Reichweite oder Ladezeiten sowie den Zeitplan für die Einführung des neuen Elektro-Pick-ups will Ford zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die dafür entwickelte Plattform sei als Grundlage für eine neue Generation von E-Fahrzeugen konzipiert und flexibel genug, um Lkw, Pkw „und alles, was dazwischen liegt“ zu ermöglichen, heißt es.

„Fahrzeuge, die auf dieser Plattform aufgebaut sind, werden für die Durchschnittsfamilie erschwinglich sein – aber auch hocheffizient, individuell anpassbar und fahrspaßig. Und sie werden nicht auf das Nötigste reduziert sein“, verspricht das Ford-Management. „Stattdessen werden diese Fahrzeuge mit innovativen Funktionen und neuer Software ausgestattet sein, die sie von der Masse abheben – und die Menschen dazu bringen, sie zu fahren. Und was noch besser ist: Sie werden im Laufe der Zeit durch ‚Over-the-Air‘-Updates verbessert, die immer wieder neue Funktionen hinzufügen, sofern verfügbar.“

Das neue Produktionssystem

Auch in der Produktion setzt der Konzern auf neue Wege: Anstelle einer klassischen Montagelinie wurde ein sogenannter „assembly tree“ (Montagebaum) entwickelt. Drei große Unterbaugruppen – Vorderteil, Hinterteil sowie Batterieeinheit mit Sitzen, Konsolen und Teppichböden – werden separat vormontiert und später zusammengefügt. Große Aluminium-Einzelgussteile ersetzen dabei viele kleine Komponenten.

„Die Teile wandern in einem Bausatz den Montagebaum hinunter zu den Arbeitern. In diesem Kit sind alle für die Arbeit erforderlichen Befestigungselemente, Scanner und Elektrowerkzeuge enthalten – und zwar in der richtigen Ausrichtung für den Einsatz“, erklärt Ford. „Das Ford Universal EV Production System verbessert die Ergonomie für die Mitarbeiter erheblich, indem es das Verdrehen, Greifen und Bücken reduziert, so dass sie sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.“

Durch die nahtlose Integration von Plattform und Produktionssystem kann das neue Fahrzeug Ford zufolge bis zu 40 Prozent schneller gefertigt werden als bisherige Modelle im Werk Louisville. Ein Teil dieser Zeitersparnis fließt jedoch zugunsten von Qualität und Kosten in die Automatisierung und Insourcing zurück. Letztlich soll sich eine Beschleunigung um 15 Prozent ergeben.

„Wir haben unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt und die Fabrik von Grund auf neu aufgebaut“, sagt Bryce Currie, Ford Vice President, Americas Manufacturing. „Wir leben und atmen die kontinuierliche Verbesserung, aber manchmal braucht man einen dramatischen Sprung nach vorn. Wir erwarten, dass ergonomische Durchbrüche und die Reduzierung der Komplexität – durch die Eliminierung von Teilen, Steckern und Kabeln – zu erheblichen Qualitäts- und Kostengewinnen führen werden.“