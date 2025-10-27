Ministerpräsidenten fordern Flexibilität beim EU-Verbrenner-Aus ab 2035

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich in Mainz zu einer Konferenz getroffen, bei der sie über mehrere Themen berieten und verschiedene Beschlüsse fassten. Ein zentrales Anliegen war die Forderung nach einer Lockerung des auf EU-Ebene geplanten Verbots für Neuwagen mit fossil betriebenen Verbrennungsmotoren ab 2035. Nach Ansicht der Länderchefs ist das Ziel der CO₂-Neutralität zwar richtig, doch müsse der Weg dorthin flexibler gestaltet werden.
Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD), betonte, 2035 bleibe „das Zieldatum“, und Elektromobilität sowie CO₂-Neutralität seien weiterhin das Ziel. Zugleich mahnte er jedoch: „Wir sagen auch, wir brauchen Flexibilität.“ Schweitzer machte deutlich, dass es trotz des klaren Bekenntnisses zur E-Mobilität Ausnahmen über das Jahr 2035 hinaus geben müsse, sofern klimafreundliche Technologien weiterentwickelt würden.
In dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz heißt es laut der Tagesschau, ein „starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035 ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Umsetzbarkeit“ würde die industrielle Kompetenz, die Wettbewerbsfähigkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz der Elektromobilität gefährden. Die Länderchefs plädieren deshalb für einen technologieoffenen Ansatz, der auch alternative, klimafreundliche Kraftstoffe und Antriebskonzepte einschließt.
„Die Zukunft ist elektrisch“
Schweitzer betonte in Mainz: „Die Zukunft ist elektrisch“, fügte aber hinzu, dass unter bestimmten Bedingungen auch „ein Übergang für Verbrenner über 2035 hinaus möglich“ sein müsse. Er verwies dabei auf die Chancen durch die Entwicklung effizienter Verbrennungsmotoren und klimafreundlicher Treibstoffe. Möglich sei, „dass nach 2035 sogenannte hocheffiziente Verbrenner auf dem deutschen Markt bewegt werden dürfen.“
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte deutliche Zweifel an der Umsetzbarkeit eines vollständigen Umstiegs auf Elektromobilität innerhalb von zehn Jahren. „Es ist unmöglich, bis zum Jahr 2035 voll elektrisch zu fahren“, sagte er. Die aktuelle EU-Regelung sieht vor, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen – das bedeutet in der Praxis ein Aus für den klassischen Verbrennungsmotor.
Im Beschlusspapier bezeichnen die Ministerpräsidenten die Elektromobilität in ihrem Beschlusspapier als „zentrale Zukunftstechnologie“, so die Tagesschau. „Gleichzeitig halten sie alternative klimafreundliche Antriebskonzepte, klimafreundliche Kraftstoffe und ergänzende Übergangstechnologien wie hocheffiziente Verbrenner, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge mit Range Extender – einem Verbrennungsmotor als Stromgenerator – für erforderlich, um Beschäftigung und Wertschöpfung in Deutschland zu sichern und ein Erreichen der Klimaziele ohne Bruch in der Industrie zu gewährleisten.“
Kommentare
Elvenpath meint
Das ist so etwas, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung: Wenn man den Menschen erzählt, dass ab 2035 doch noch neue Verbrenner zugelassen werden dürfen, wird der Schwenk zur Elektromobilität nicht vollzogen, was bis 2035 eigentlich völlig problemlos funktionieren würde.
Das sind noch fast 10 Jahre. Wenn die Rahmenbedingungen, so wie jetzt klar sind, wird die technologische Entwicklung dafür sorgen, dass 2035 niemand ernsthaft Verbrenner vermissen wird. Man sieht zum Beispiel anhand von VW, die wirklich hervorragende Arbeit leisten, dass die deutsche Industrie in der Lage ist, auch im Bereich E-Mobilität zu den führenden Nationen zu gehören.
Das soll jetzt torpediert werden, was völlig sinnlos ist, da die Probleme der Autoindustrie nicht an der 2035er Deadline liegen. Das wird dazu führen, dass die deutsche Autoindustrie eben nicht mehr genügend in die E-Mobilität investiert und Deutschland dann wieder der Anschluss in eine Zukunftstechnologie verliert, wie schon öfters geschehen.
In meinen Augen handeln die Minister einfach nur hochgradig unintelligent und kontraproduktiv. Für eine kurzfristige Hilfe, deren Wirkung sehr fraglich ist, wird mittel- und langfristig die Zukunft der deutschen Autoindustrie gefährdet.
MrBlueEyes meint
Wenn man einfach den ETS2 bis 2035 auch voll wirken lassen würde, so wie es die CDU ja eigentlich „will“, oder zumindest den Leuten bisher als DAS Regulierungsmittel zum Klimaschutz eingeredet hat, dann kostet der Liter Sprit 3€ oder mehr im Jahre 2035 und das Thema erledigt sich von alleine…
Aber wir alle wissen, dass die „konservativen“, also übersetzt grenzdebil rückständigen Parteien alles tun werden, um selbst den ETS2 zu torpedieren oder irgendwelche fossilen Subventionen erlassen würden… es ist ein Trauerspiel…
Thomas Claus meint
Ich weiß nicht von welchen Subventionen sie reden. Eventuell wird man Strafsteuern reduzieren aber nicht mehr. Subventionen gehen massiv in die günstigsten erneuerbaren Energien. Also Sonne und Wind.
Mäx meint
Musst du ein trauriges Leben haben…denk dir einfach einen neuen Namen aus und hör auf den von anderen zu nehmen.
Elvenpath meint
Wir subventionieren fossile Brennstoffe, in dem die Schäden, die dadurch entstehen nicht den Verursachern in Rechnung gestellt werden, sondern von der Allgemeinheit bezahlt werden.
hu.ms meint
Eigentlich ganz einfach:
Nach dem verursacherprinzip werden ab einem bestimmten zeitpunkt bei fossil betriebenen neu zugelassenen verbrennern einfach beim TÜV die fossil zurückgelegten KM ausgelesen, ans FA weitergemeldet und dort erstellt die KI den steuerbescheid einschl. lastschrifteinzug. So 20ct. pro km.
Ginge natürlich auch mit entsprechender co2-abgabe auf fossile treibstoffe.
Aber damit trifft man ja alle – auch den altbestand – was sicher zu gelbwesten und blauen wahlsiegen fürhren würde.
Ben meint
Da es sich ja sicherlich nicht um eine willkürliche Sanktionsmaßnahme handelt, hast du die 20 Cent bestimmt aufgrund fundierter Daten errechnet. Bitte teil deine Berechnung doch, ich komme nämlich nur auf 2 Cent.
Sonst entsteht schnell der Eindruck, es handelt sich um eine Steuerungsmaßnahme die du dir aus Abneigung auf jene Autos wünscht, die du „Stinker“ nennst.
Danke!
hu.ms meint
Richtig – ist eine steuerungsmassnahme um die emissionen zu reduzieren !
Ist doch die emissionsabhängige kfz-steuer jetzt auch schon. Und die höhere steuer auf fossile treibstoffe im 100 km-vergleich zu strom.
hu.ms meint
Weiter muss ja für die fossilen treibstoffe dann dadurch der geleiche preis wie für e-fuels erreicht werden ! Technologieoffen versteht sich !
Gerry meint
Ich versteh das Problem nicht, es kann doch jeder ab 2035 mit efuels fahren wenn er will.