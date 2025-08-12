Tesla Semi soll 2026 in Volumenproduktion übergehen

Teslas 2017 vorgestellter E-Lkw kam mit mehreren Jahren Verspätung auf den Markt. Bisher baut der Konzern das Modell Semi nur in geringen Stückzahlen. Im Verlauf des nächsten Jahres will man die Produktion im Werk im US-Bundesstaat Nevada skalieren. Das bekräftigte CEO Elon Musk nun noch einmal.

„Der Tesla Semi wird nächstes Jahr in Volumenproduktion sein“, so Musk auf X (früher Twitter). Er reagierte damit auf einen Beitrag, der auf die Meinung von Bill Gates verwies, dass der Batterieantrieb wohl nie für unter anderem große Elektro-Lastwagen geeignet sein wird.

Neben einem wettbewerbsfähigen Anschaffungspreis stellt Tesla beim Semi dessen Effizienz in den Mittelpunkt. Interessenten können Batterien für 300 oder 500 Meilen Reichweite (ca. 480/800 km) ordern. Der Antrieb umfasst drei Motoren. Auf 70 Prozent der Batteriekapazität soll mit entsprechender Technik in 30 Minuten aufgeladen werden können.

Der US-Logistikkonzern ArcBest hat den Semi kürzlich drei Wochen lang auf typischen Versandwegen in Kalifornien getestet. Während des Pilotprojekts wurden insgesamt 4.494 Meilen zurückgelegt, was etwa 7.232 Kilometern entspricht. Das sind im Schnitt 321 Meilen beziehungsweise 517 Kilometer pro Tag. Die ermittelte Energieeffizienz lag bei 1,55 kWh pro Meile, umgerechnet 0,96 kWh pro Kilometer. Diese Werte unterbieten den bislang bekannten Erfahrungswert von PepsiCo, der bei 1,7 kWh pro Meile lag (ca. 1,1 kWh/km). Tesla selbst gibt an, der Verbrauch liege bei unter 2 kWh pro Meile.

Laut ArcBest bewältigte Tesla Elektro-Lkw auch anspruchsvolle Strecken wie den 7.200 Meter langen Anstieg über den Donner Pass problemlos und erreichte im Allgemeinen die Leistung eines Diesel-Lkw. „Das Fahrerfeedback war positiv. Die Fahrer lobten den Komfort, die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit des Fahrzeugs.“ Das Projekt zeigte ArcBest zufolge jedoch den Bedarf an besserer Ladeinfrastruktur für längere Strecken.

Neben der Produktion treibt Tesla auch den Markteintritt des Semi in Europa voran. Nach dem Hochlauf in den USA sehe man den Kontinent als den nächsten Markt dafür, hieß es 2024. CEO Musk brachte damals bei einem Besuch der Elektroauto-Fabrik von Tesla in Brandenburg das deutsche Werk als Produktionsstandort für den Semi ins Spiel. Konkrete Pläne zur Fertigung hierzulande wurden bisher aber nicht bestätigt.