Opel kündigt neue Elektro-Studie für die IAA Mobility 2025 an

Opel kündigt für die IAA Mobility 2025 mit ersten Motiven die Premiere seines neuesten Konzeptfahrzeugs an. Die „aufsehenerregende Studie“ werde ihren ersten öffentlichen Auftritt vom 8. bis zum 14. September in München feiern.

Während der Name des Fahrzeugs vorerst noch ein Geheimnis bleibt, sollen die Bilder verraten: „Das Concept Car wird klar im Zeichen von Opels High-Performance-Submarke GSE stehen und die Weiterentwicklung des charakteristischen Opel Vizor-Markengesichts zeigen.“

Vor Kurzem hat Opel bekannt gegeben, dass der Mokka GSE in Serienproduktion gehen und so zum ersten vollelektrischen „Serien-High-Performance-Modell“ der Marke wird. Das neue GSE-Logo, das auf dem von Rennsportfahrzeugen inspirierten Lenkrad sitzt, soll einen Hinweis darauf geben, dass man die Grenzen „batterie-elektrischer Top-Leistungen“ mit dem neuen Konzeptfahrzeug weiter auslotet. Dies sollen auch die aerodynamisch gestalteten Räder mit ihren dreieckigen Elementen unterstreichen – eine Reminiszenz an Motorsportboliden wie das Rallyefahrzeug Opel Manta 400.

Der futuristisch und minimalistisch designte Leichtbau-Fahrersitz und der deutlich sichtbare Überrollkäfig setzen den Motorsport- und Hochleistungsgedanken fort. Beides zeigt laut Opel: „Das Konzeptfahrzeug wird sich auf der Rennstrecke zuhause fühlen und ein in jeder Hinsicht aufregendes, aber zugleich auch komfortables und sicheres Fahrerlebnis bieten.“

„Unsere neue Studie wird einmal mehr den Herzschlag beschleunigen. Sie wird erste Hinweise auf kommende Modelle geben. Mit ihrem atemberaubenden Design wird sie Automobilfans rund um den Globus begeistern. Weitere Details folgen in Kürze – bleiben Sie gespannt“, so Opel-CEO Florian Huettl.