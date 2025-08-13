Opel kündigt neue Elektro-Studie für die IAA Mobility 2025 an

Opel kündigt für die IAA Mobility 2025 mit ersten Motiven die Premiere seines neuesten Konzeptfahrzeugs an. Die „aufsehenerregende Studie“ werde ihren ersten öffentlichen Auftritt vom 8. bis zum 14. September in München feiern.
Während der Name des Fahrzeugs vorerst noch ein Geheimnis bleibt, sollen die Bilder verraten: „Das Concept Car wird klar im Zeichen von Opels High-Performance-Submarke GSE stehen und die Weiterentwicklung des charakteristischen Opel Vizor-Markengesichts zeigen.“
Vor Kurzem hat Opel bekannt gegeben, dass der Mokka GSE in Serienproduktion gehen und so zum ersten vollelektrischen „Serien-High-Performance-Modell“ der Marke wird. Das neue GSE-Logo, das auf dem von Rennsportfahrzeugen inspirierten Lenkrad sitzt, soll einen Hinweis darauf geben, dass man die Grenzen „batterie-elektrischer Top-Leistungen“ mit dem neuen Konzeptfahrzeug weiter auslotet. Dies sollen auch die aerodynamisch gestalteten Räder mit ihren dreieckigen Elementen unterstreichen – eine Reminiszenz an Motorsportboliden wie das Rallyefahrzeug Opel Manta 400.
Der futuristisch und minimalistisch designte Leichtbau-Fahrersitz und der deutlich sichtbare Überrollkäfig setzen den Motorsport- und Hochleistungsgedanken fort. Beides zeigt laut Opel: „Das Konzeptfahrzeug wird sich auf der Rennstrecke zuhause fühlen und ein in jeder Hinsicht aufregendes, aber zugleich auch komfortables und sicheres Fahrerlebnis bieten.“
„Unsere neue Studie wird einmal mehr den Herzschlag beschleunigen. Sie wird erste Hinweise auf kommende Modelle geben. Mit ihrem atemberaubenden Design wird sie Automobilfans rund um den Globus begeistern. Weitere Details folgen in Kürze – bleiben Sie gespannt“, so Opel-CEO Florian Huettl.
Kommentare
LMdeB meint
Eine neue Concept Studie … Toll. Namensvorschlag „Espresso Macchiato“ o.ä..
Future meint
Ich bin für den Opel Frog, weil auf den Fotos alles so schön grün ist.
In der Stadt kann man das »r« dann einfach abkleben, damit es auch dort passt.
brainDotExe meint
Bitte kein SUV…
Bitte Limousine oder noch besser Coupé, gerne auch als Zweitürer.
Kirky meint
Coupés, Cabrios, Limousinen, Kombis, Minivans kauft angeblich keiner mehr und wurden von den meisten Herstellern eingestellt. SUVs und Geländewagen haben sich seit 2017 in der Zulassung verdoppelt und haben jetzt einen Marktanteil von rund 45 Prozent. Bei Elektroautos ist der SUV Anteil sogar bei 65 Prozent. Der Trend geht weiter.
brainDotExe meint
Ändert nichts daran, dass es noch lukrative Bauformen sind. Siehe BMW.
Couch Kartoffel meint
Limousinen? In Asien vielleicht in Europa stehen die sich einen Platten. Besonders Kompaktwagen Stufenheck Limousinen sind fast unverkäuflich.
Kombis in Europa verkäuflich. IM Rest der Welt nicht. Und Cabrios hat VW und Mercedes sogar CLK SLK etc alle eingestellt und nicht aufgrund der hohen Nachfrage. Coupes sind ähnlich. Das war aktuell als 4 türige SUV Coupés verkauft werden sind keine.
Halber Akku meint
Ja, bitte! Einfach mal bisschen Mut beweisen. Coupeform, vier vollwertige Sitze, zwei Türen, große Heckklappe das auch bei umgelegten Sitzen was reingeht und eine effiziente Karrosserieform. Würde mir als Alltagsauto zum Pendeln und für die Freizeit vollkommen reichen. Und wenn möglich, einen auf Dauer funktionierenden AC Lader, die jetzt verbauten aus China sind hoffentlich besser als die vorherigen von Mahle…
Elknipso meint
Wow jetzt verzettelt sich Stellantis mit noch einer Submarke.
Wieviel Submarken will man noch? Opel hat dann OPC und GSE als Tuningmarken.
In Frankreich diskutiert Stellantis die Wiederauferstehung von Talbot als Billigmarke in Konkurrenz für Dacia in Europa.
DS eine unbekannte und unprofitable Submarke von Citroën will man und will man nicht einstellen.
In Italien hat man Scheintote wie Lancia und Alfa. Maserati hat 70 Prozent Absatzeinbruch nach Umstellung auf Elektroautos.
Fiat produziert eigentlich auch nur noch 2 Autos den Panda und den 500er/600er
Chrysler produziert gar nichts mehr. Dodge und RAM laufen noch so.
brainDotExe meint
OPC ist faktisch tot.
Opel hat schon länger keine richtigen Topmodelle mehr gebracht und das Feld der Konkurrenz überlassen. Wird mal wieder Zeit für Halo Produkte.
Kirky meint
Und wozu brauche ich dann eine neue Tuningmarke? OPC ist seit über 25 Jahren etabliert.
Abarth löst man ja auch nicht auf und nennt es nun Fiat Tuning.
brainDotExe meint
GSi (woraus GSE ja hervor geht) ist älter als OPC. Davor war es übrigens GTE, GT/E.
Warum sie OPC in den letzten Jahren so stiefmütterlich behandelt haben, keine Ahnung. Vielleicht war PSA/Stellantis schuld.
Man muss sich halt entscheiden ob man OPC wiederbelebt oder eine neue (alte) Marke.
Halber Akku meint
GS/E waren die Opel Commodore B Topmodelle von 1972 bis 1977. Am geilsten damals in Giftgrün mit schwarzem Vinyldach. Könnte ich mir was raussuchen zwischen so einem Teil als und einem gleichalten Porsche 911, ich würde den Commodore in Coupeform nehmen… Da war Opel noch richtig was emotionales.
Elknipso meint
GTEetc stand für Modellbezeichnungen. OPC war eine eigene Abteilung und Bezeichnung. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Trotzdem macht es keinen Sinn. Irmscher Design hat man ja auch noch.