Peugeot E-208 soll moderne Technologie und neue Designrichtung einführen

Peugeot bereitet mit dem neuen elektrischen 208 die Einführung eines modernen Kleinwagens vor. Der Mutterkonzern Stellantis hat kürzlich Details zur neuen Fahrzeugarchitektur „STLA One“ sowie zum elektrischen Antriebsstrang und neuen Technologien veröffentlicht. Das neue Modell soll demnach wie Fahrzeuge etwa der Schwestermarke Opel durch fortschrittliche Lenkung, Sprachsteuerung und eine 360-Grad-Sensorik für Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation überzeugen.

Alain Favey, CEO der Marke Peugeot, erklärte auf der jüngsten Investorenkonferenz von Stellantis, dass Peugeot bis 2030 sieben neue Modelle einführen werde. Vier davon basieren auf der neuen STLA-One-Plattform. Eines der ersten dieser Modelle soll im nächsten Jahr in Form des neuen E-208 erscheinen.

Die technologische Basis wurde laut AutoExpress bereits durch das Polygon-Konzept angedeutet. Dieses verfügt über ein „Hypersquare“-Lenkrad mit Steer-by-Wire-Technologie, bei der die mechanische Verbindung zwischen Rädern und Lenkung durch digitale Impulse ersetzt wird. Der nächste Elektro-208 nutzt die Plattform „STLA Brain“, die als erste echte softwaredefinierte Architektur von Stellantis fungieren soll. Diese neue Elektronik- und Softwareplattform bündelt verschiedene Steuereinheiten für Antrieb, Fahrwerk und Infotem zu einer leistungsstarken Rechenplattform.

Laut Ned Curic, Technologiechef bei Stellantis, erhöht die Plattform die Rechenleistung um das Sechsfache und die Bandbreite um das Tausendfache. Dies ermöglicht Funktionen wie Over-the-Air-Updates und eine Künstliche-Intelligenz-gestützte Umgebungserkennung. Das „STLA Smart Cockpit“ wird dem Bericht zufolge die bisherigen separaten Systeme in einer einheitlichen Plattform vereinen, wobei Peugeot als erste Marke eine individuelle Nutzererfahrung mit spezifischen Grafiken und Sprachsteuerungen einführen wird.

Die neue Architektur nutzt für Elektroautos „Cell-to-Body“-Technologie, bei der das Batteriepaket Teil der Bodenstruktur des Fahrzeugs ist. Das wird laut Davide Mele, Leiter der Produktplanung bei Stellantis, Kosten, Gewicht und Komplexität reduzieren. Die STLA-One-Plattform wird 800-Volt-fähig sein, was wettbewerbsfähige Ladezeiten ermöglicht.

Das Design des neuen 208 wird nach Informationen von AutoExpress Elemente des historischen 205 mit moderner Linienführung kombinieren. Peugeot-CEO Favey zufolge wird die horizontale und dreiteilige Lichtsignatur ein Merkmal zukünftiger Modelle der Franzosen sein. Das Ziel für den neuen 208 ist es, kompakte Außenmaße mit einem großzügigen Innenraum zu vereinen, indem beispielsweise durch Steer-by-Wire die Lenksäule eliminiert wird.

Der neue elektrische 208 könnte im Oktober auf der Paris Motor Show 2026 als produktionsnahes Konzept vorgestellt werden, bevor die Produktion im Jahr 2027 beginnen soll. Es wird mit einem Startpreis von umgerechnet etwa 30.000 Euro gerechnet. Die STLA-One-Plattform ist zudem hybridfähig. Während der nächste 208 laut AutoExpress zunächst als reiner Stromer kommt, könnten später Hybridmodelle folgen. Flankierend soll zudem bis auf Weiteres das bisherige Verbrennermodell weiter verkauft werden.