Ferrari-Chef verteidigt Elektroauto Luce und betont großes Kundeninteresse

Ferrari hat vor Kurzem sein erstes Elektroauto vorgestellt. Entworfen wurde der Luce maßgeblich vom früheren Apple-Designer Jony Ive sowie seinem ebenfalls renommierten Design- und Geschäftspartner Marc Newson. Während der auf eine Balance aus digitalen und physischen Elementen setzende hochwertige Innenraum bei vielen durchaus gut ankommt, sorgt das Äußere für eine Welle der Kritik. Dem Kaufinteresse schadet das offenbar nicht.

Der Luce verfolgt eine radikal neue Designsprache für die italienische Luxusmarke: Er setzt auf eine großzügige, fünftürige Karosserie mit coupéhaften Proportionen, einer markanten, gläsernen Kabine und aerodynamisch geformten Flächen. Das gemeinsam mit dem Designstudio LoveFrom von Jony Ive und Marc Newson konzipierte E-Auto kombiniert futuristische Elemente wie flächenbündige Details, gegenläufig öffnende Türen und integrierte Lichtsignaturen mit typischen Ferrari-Merkmalen wie muskulösen Radhäusern und den charakteristischen runden Heckleuchten.

Insgesamt wirkt der 5026 Millimeter lange, 1999 Millimeter breite und 1544 Millimeter hohe Luce weniger aggressiv als klassische Ferrari-Modelle und eher wie ein luxuriöses, technologisch geprägtes Grand-Tourer-Konzept für das Elektrozeitalter. Genau das mögen viele nicht. Der zentrale Vorwurf: Der Luce sieht mehr nach einem Apple- als einem Ferrari-Auto aus. Einigen scheint das Fahrzeug jedoch gut zu gefallen und sie wollen es trotz des hohen Startpreises von 550.000 Euro erwerben.

Ferrari verzeichne „großes Interesse“ seitens neuer und bestehender Kunden, wird CEO Benedetto Vigna von Reuters zitiert. „Das Interesse ist groß, auch seitens neuer Kunden“, sagte er laut der Nachrichtenagentur während einer Automobilveranstaltung im italienischen Modena. „Wir haben bereits Überweisungen erhalten, die Kunden, die dort waren, wollen das Auto.“ Man werde im Juli bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal genaue Zahlen zu den Bestellungen bekannt geben.

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Kritiker sollten sich das Auto ansehen, erklärte Vigna. Er wies Vorwürfe zurück, der Luce sei eine Kopie anderer Elektroautos auf dem Markt, darunter auch chinesischer Modelle. „Wenn man ihn sieht und ausprobiert, versteht man sofort, dass er keine Kopie ist und dass er in Bezug auf Innenausstattung, Äußeres und Leistung nichts mit anderen Elektroautos gemeinsam hat, die man kennt und die von anderen Herstellern produziert werden.“

Der Firmenchef betonte, dass der Luce eine Ergänzung der Ferrari-Modellpalette sei und das Unternehmen weiterhin Modelle mit Benzinmotor und Hybridantrieb anbieten werde. Auf den hohen Preis angesprochen sagte er, es sei fair, für Innovation zu bezahlen. Dass die Italiener nicht markengerecht mit einem Sportwagen in die reine E-Mobilität starten, wurde zuvor mit der dafür noch nicht ausreichend potenten E-Auto-Technologie begründet. Hybrid- und Plug-in-Hybridsysteme setzt Ferrari schon länger ein, um seine Boliden noch potenter zu machen.