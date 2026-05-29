BMW iX4: Aktuelle Erlkönigfotos zeigen Elektro-SUV-Coupé

Mit dem kommenden iX4 bereitet BMW den nächsten Schritt seiner elektrischen „Neue Klasse“-Offensive vor. Bevor das Serienmodell offiziell vorgestellt wird, drehen Erlkönige ihre Testrunden auf europäischen Straßen. Die stark getarnten Prototypen geben Hinweise darauf, dass die coupéhafte Variante optisch dynamischer und aerodynamischer als den iX3 positioniert. Während letzteres, schon im März gestartetes Modell als klassisches SUV auftritt, soll der nachfolgende iX4 stärker Design-orientierte Kunden ansprechen.

Optisch orientiert sich der iX4 erkennbar an der neuen Formensprache der „Neue Klasse“. Auffällig sind die flacher gezeichnete Frontpartie, kurze Überhänge und die langgestreckte Dachlinie, die im Heck in ein markantes Fastback ausläuft. Trotz Tarnfolie lassen sich die schmalen Lichtsignaturen und die breite Schulterpartie bereits erkennen. Insgesamt wirkt der Prototyp auf den Erlkönigfotos deutlich dynamischer als der aktuelle iX3 und gleichzeitig weniger massiv als heutige SUV-Coupés der Marke.

Technisch basiert der iX4 auf der mit dem jüngsten iX3 eingeführten vollelektrischen Plattform von BMW, die als „Neue Klasse“ geführt wird. Sie bildet künftig die Grundlage für zahlreiche Vollstromer der Münchner, neben dem iX4 wird als Nächstes eine entsprechende Version der elektrischen Limousinen der 3er-Klasse erwartet. Die Architektur ermöglicht Fortschritte bei Effizienz, Softwareintegration und Ladeleistung. Moderne 800-Volt-Technik und neue Rundzellen-Batterien mit höherer Energiedichte erlauben Reichweiten von weit über 600 Kilometern nach WLTP-Norm.

Beim Antrieb des neuen iX4 dürfte BMW wie beim iX3 mehrere Leistungsstufen einführen. Neben heckgetriebenen Einstiegsvarianten gelten Dual-Motor-Versionen mit xDrive-Allradantrieb als gesetzt. Es wird zudem über ein mögliches M-Performance-Modell spekuliert, das den sportlichen Anspruch des Coupé-SUV zusätzlich unterstreichen könnte. Die Proportionen des Erlkönigs deuten jedenfalls darauf hin, dass der Fokus stärker auf Fahrdynamik und Aerodynamik liegen wird als beim praktischeren iX3.

Die Technologie der Neuen Klasse soll grundsätzlich auch bei elektrischen SUV- und Crossover-Modellen des bayerischen Premiumherstellers „Freude am Fahren auf einem völlig neuen Level“ bringen. Dafür sorge insbesondere der Steuerungscomputer „Heart of Joy“ mit der selbst entwickelten Software „BMW Dynamic Performance Control“. Im Innenraum wird der iX4 wie der iX3 das Anzeige- und Bedienkonzept „BMW Panoramic iDrive“ mit dem neuen Betriebssystem „BMW Operating System X“ zeigen.

Was der iX4 der Neuen Klasse kosten wird, bleibt abzuwarten. Der aktuelle iX3 ist seit März in der Version 50 xDrive ab 70.900 Euro zu haben. Die zweite Version 40 mit nur Heckantrieb soll in Deutschland im Sommer zum Preis von 63.400 Euro starten. BMWs SUV-Coupés sind in der Regel teurer als die klassischen SUV-Modelle.