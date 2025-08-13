Polestar 3 stellt Guinness-Reichweitenrekord für Elektro-SUV auf

Das große Elektro-SUV Polestar 3 hat den Guinness-Weltrekord für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke eines elektrischen SUV gebrochen. Mit einer Distanz von 935,44 Kilometern erreichte die kürzlich eingeführte Variante Long Range Single Motor eine neue Bestmarke, freut sich der schwedisch-chinesische Hersteller.
Der Versuch dauerte laut Polestar 22 Stunden und 57 Minuten unter wechselhaften Wetterbedingungen, einschließlich Regen. Der Polestar 3 erzielte dabei einen Verbrauch von 12,1 kWh/100 km. Die „professionellen Effizienzfahrer“ Sam Clarke, Kevin Booker und Richard Parker wechselten sich alle drei Stunden ab, um die Konzentration hochzuhalten.
Der Polestar 3 erreichte seinen offiziellen WLTP-Normwert von 706 Kilometern mit 20 Prozent verbleibender Batteriekapazität. Er legte noch 13 Kilometer zurück, nachdem die Anzeige bereits Null Prozent zeigte, erreichte jedoch rechtzeitig eine Ladesäule.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Polestar-CEO Michael Lohscheller: „Wir sind sehr stolz sagen zu können, dass wir bei Polestar nun einen Weltrekordhalter stellen! Dieser offizielle Guinness-Weltrekord für Reichweite ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Polestar 3 neue Maßstäbe setzt. Wir werden weiterhin die Grenzen von Technologie und elektrischer Performance ausloten.“
Das laut Polestar serienmäßige SUV wurde von einer Guinness-Weltrekord-Richterin überwacht. Webfleet, ein Anbieter von Telematiklösungen, lieferte verifizierte Videoaufnahmen, Kilometerzählerstände, GPS-Daten und Batteriestandsmessungen. „Für den Versuch wurden keinerlei Modifikationen am Fahrzeug vorgenommen“, betont Polestar. Es stand demnach auf serienmäßigen 20-Zoll-Felgen mit den Standardreifen vom Typ Michelin Sport 4 E.
Kommentare
Meiner_Einer meint
40er Schnitt imposant…
Future meint
Bei mir in der Stadt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit sogar nur 35 km/h. Da bin ich dann sogar bei 9,5 kWh im Sommer.
M. meint
Die waren halt sicher nicht in der Stadt unterwegs, sondern schööön gleichmäßig auf Landstraßen.
Da hätte der i3 keine 8 kWh gebraucht.
Future meint
Diese Effizienz bewundere ich immer wieder an dem Auto.
M. meint
Dafür wurde er mit maximalem Aufwand entwickelt – wurde ihm (und dem Hersteller) aber auch oft genug vorgeworfen.
Du kannst bei Gelegenheit ja mal messen, was er bei konstant 40 km/h in der Ebene braucht. Würde mich interessieren.
Yupi meint
Zumindest rostet der ab Werk und der Gammel hinter den Kotflügel sowie das billige Hartplastik im Innenraum sind legendär.
Future meint
Nach 6 Jahren ist das Auto eh auf einen Restwert von Null abgeschrieben. Da spielt Rost doch keine Rolle.
BB meint
Ihr macht mir Spaß. Das Auto gibts seit einem Jahr. Aber ihr wisst ja jetzt schon, wie sich das Auto und der Markt in den nächsten Jahren entwickeln werden.
Rost bei Auslieferung wäre natürlich fatal. Dazu bitte gerne mehr Details. Oder war das nur so daher-geredet?
Dabei gäbe es doch wirklich besseres zu kritisieren.
Wie zum Beispiel: wem bringt so ein schwachsinniger Test etwas?
Der ist völlig aus der Realität abgedriftet.
Um diese Werte zu erreichen muss man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca 40km/h fahren. Und genau das werden sie getan haben. vermutlich auch noch auf einem Rundkurs.
Dieser Wert hat keinen Mehrwert. Außer das man sich darüber lächerlich machen kann.
Autobahnreichweite (bei 130 und evtl anderen Maximalgeschwindigkeiten)
oder kombinierte Reichweite unter Praxisbedingungen wären viel interessanter.
und noch ein Kommentar zu Rost:
Als Österreicher lasse ich sowieso bei jedem Neufahrzeug erstmal Unterboden/Radkästen versiegeln (wenn nicht schon ab Werk oder vom Importeur erledigt).
Sonst hat man mit JEDEM Auto ein Problem nach dem 1. Winter.
Stichwort Calciumchlorid VS normalem Streusalz
M. meint
Spielt real keine Rolle. Wenn ein Auto – gerade ein BEV! – 20 Jahre hält, braucht es nicht nach 6 Jahren verschrottet zu werden. Das ist doch Irrsinn!
Bei einem alten Verbrenner kann ich den Ansatz verstehen, aber auch bei einem BEV kostet das Recycling und der Neubau CO2 – und den Rücksack BEV-neu gegen BEV-alt, den baut das neue Auto vermutlich nie wieder ab. Ganz sicher aber nicht in 6 Jahren.
Soll übrigens nicht heißen, dass ich „Yupi“ bei der Haltbarkeit von Polestar BEV zustimme. Ich habe für eine solche Aussage keine belastbaren Daten.