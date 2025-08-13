Polestar 3 stellt Guinness-Reichweitenrekord für Elektro-SUV auf

Das große Elektro-SUV Polestar 3 hat den Guinness-Weltrekord für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke eines elektrischen SUV gebrochen. Mit einer Distanz von 935,44 Kilometern erreichte die kürzlich eingeführte Variante Long Range Single Motor eine neue Bestmarke, freut sich der schwedisch-chinesische Hersteller.

Der Versuch dauerte laut Polestar 22 Stunden und 57 Minuten unter wechselhaften Wetterbedingungen, einschließlich Regen. Der Polestar 3 erzielte dabei einen Verbrauch von 12,1 kWh/100 km. Die „professionellen Effizienzfahrer“ Sam Clarke, Kevin Booker und Richard Parker wechselten sich alle drei Stunden ab, um die Konzentration hochzuhalten.

Der Polestar 3 erreichte seinen offiziellen WLTP-Normwert von 706 Kilometern mit 20 Prozent verbleibender Batteriekapazität. Er legte noch 13 Kilometer zurück, nachdem die Anzeige bereits Null Prozent zeigte, erreichte jedoch rechtzeitig eine Ladesäule.

Polestar-CEO Michael Lohscheller: „Wir sind sehr stolz sagen zu können, dass wir bei Polestar nun einen Weltrekordhalter stellen! Dieser offizielle Guinness-Weltrekord für Reichweite ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Polestar 3 neue Maßstäbe setzt. Wir werden weiterhin die Grenzen von Technologie und elektrischer Performance ausloten.“

Das laut Polestar serienmäßige SUV wurde von einer Guinness-Weltrekord-Richterin überwacht. Webfleet, ein Anbieter von Telematiklösungen, lieferte verifizierte Videoaufnahmen, Kilometerzählerstände, GPS-Daten und Batteriestandsmessungen. „Für den Versuch wurden keinerlei Modifikationen am Fahrzeug vorgenommen“, betont Polestar. Es stand demnach auf serienmäßigen 20-Zoll-Felgen mit den Standardreifen vom Typ Michelin Sport 4 E.