Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey Kit fährt neuen Nürburgring-Rekord in 06:55,533 Minuten

Für viele GT-Modelle von Porsche gibt es bereits ein speziell für die Rundstrecke entwickeltes „Manthey Kit“. Nun bringt Porsche ein solches Kit erstmals auch für einen Elektro-Sportwagen und hebt den Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket damit auf ein höheres Performance-Niveau. Damit wurde bereits ein neuer Rekord auf der Nordschleife eingefahren. Ab Juni ist es als Nachrüstsatz für alle Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket bestellbar.

„Mit dem neuen Manthey Kit bieten wir ein einzigartiges Upgrade für den Taycan Turbo GT an. Dem kleinen, schlagkräftigen Projektteam von Manthey und Porsche ist es gelungen, die Manthey-DNA in ein Kit für Elektrofahrzeuge zu übertragen. Dieser Ansatz gipfelt in einem eindrucksvollen neuen Nordschleifen-Rekord,“ sagt Kevin Giek, Leiter der Modellreihe.

Mit dem Manthey Kit hat Porsche-Entwicklungsfahrer Kern am Steuer eines Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket mit einer Zeit von 6:55,533 Minuten auf der Nordschleife des Nürburgrings eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse erzielt. Zur Einordnung: Porsches elektrifizierte Verbrenner-Oberklasselimousine Panamera Turbo S E-Hybrid benötigte 7:24,172 Minuten, der reine Verbrenner-Porsche-Sportwagen 991 GT2 RS Manthey Performance Kit 6:43.300 Minuten und der aktuelle absolute Rekordhalter Porsche 919 Hybrid Evo 5:19.546 Minuten.

Umfangreiche Aerodynamik-Maßnahmen erhöhen laut den Entwicklern beim Taycan Turbo GT mit Manthey Kit den Abtrieb im Vergleich zum Serienfahrzeug um mehr als das Dreifache. Auch Fahrwerk und Antrieb wurden optimiert: Mit 600 kW/816 PS steht nun eine um 20 kW höhere Systemleistung als im Serienmodell zur Verfügung. Das zehnsekündige Leistungsplus im sogenannten Attack-Mode beträgt jetzt bis zu 130 kW.

Der mit dem Manthey Kit ausgerüstete GT-Elektro-Sportler umrundete den 20,832 Kilometer langen Kurs der Nürburgring-Nordschleife mit Kern am Steuer über neun Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter in der Klasse Elektro-Fahrzeuge der Oberklasse. Zugleich unterbot der Entwicklungsfahrer damit seine eigene, im Oktober 2023 mit einem Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket erzielte Bestmarke um zwölf Sekunden. Ein vor Ort anwesender Notar beglaubigte die Rundenzeit.

„Das Manthey Kit macht den Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket zum ultimativen Tracktool. Auf der Nordschleife spürt man, wie viel mehr Stabilität und Vertrauen das Fahrzeug in schnellen Passagen und beim Anbremsen bietet“, so Kern. „Durch die erheblich verbesserte Aerodynamik, in ihrer Performance nochmals gesteigerte Reifen und eine höhere, auf Knopfdruck abrufbare Overboost-Leistung konnten wir die bisherigen Bestzeiten verbessern.“ So war der Entwicklungsfahrer beispielsweise am Streckenabschnitt „Lauda-Links“ kurz vor dem „Bergwerk“ 14 km/h schneller als bei seiner ursprünglichen Rekordfahrt.

„Unser Ziel war es, die bereits außergewöhnliche Performance des Taycan Turbo GT für den Einsatz auf der Rennstrecke weiter anzuheben. Zusammen mit den Experten von Manthey haben wir insbesondere die Aerodynamik und das Fahrwerk sowie die Rad/Reifen-Kombination konsequent auf maximale Rundstrecken-Performance abgestimmt“, erläutert Christian Müller, Technischer Projektleiter für Taycan-Sonderfahrzeuge bei Porsche.

Rundstrecken-Upgrade: umfangreiches Manthey Kit

Das Performance-Kit bietet einen höheren aerodynamischen Abtrieb, einen stärkeren Antrieb und ein modifiziertes Fahrwerk. Die Fahrdynamiksysteme wurden neu abgestimmt und sind auf den für das Manthey Kit entwickelten Leichtbau-Radsatz mit speziellen Trackreifen (Pirelli P Zero Trofeo RS) ausgelegt. Das neue Manthey Kit wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach und den Manthey-Ingenieuren in Meuspath entwickelt.

Im Mittelpunkt der Modifikationen steht ein umfangreiches Aerodynamik-Update, das den Abtrieb im Vergleich zum Serienfahrzeug deutlich erhöht. Bei 200 km/h steigt der Gesamtabtrieb von 95 auf 310 Kilogramm. Und bei der von 305 auf 310 km/h angehobenen Höchstgeschwindigkeit produziert der Taycan Turbo GT mit Manthey Kit rund 740 Kilogramm Gesamtabtrieb. „Dies ermöglicht höhere Kurvengeschwindigkeiten und sorgt für bestmögliche Fahrzeugstabilität“, heißt es.

Zu den wichtigsten Aerodynamik-Komponenten des Kits zählen ein neuer Heckflügel mit vergrößerten Endplatten, ein optimierter Frontdiffusor, ein leistungsfähiger Heckdiffusor mit verlängerten Finnen sowie vergrößerte Luftleitelemente am Unterboden. Ergänzend verbessern Carbon-Aerodiscs an den Hinterrädern die aerodynamische Effizienz. Über Einstellungen an Heckflügel und Frontdiffusor kann zwischen einem Setup mit wenig, beziehungsweise viel Abtrieb für die Rundstrecke gewählt werden.

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Erstmals beinhaltet das Manthey Kit auch Anpassungen am Antrieb: Optimierungen an Hochvoltbatterie, Steuergerät und Pulswechselrichtern erhöhen den maximalen Entladestrom während der Fahrt von 1100 auf 1300 Ampere. Die Systemleistung wächst dadurch um 20 kW auf 600 kW, das maximale Drehmoment bei Nutzung der Launch Control steigt auf 1270 Nm (plus 30 Nm). Aktiviert der Fahrer den Attack Mode, steht eine kurzzeitige Mehrleistung von bis zu 130 kW zur Verfügung. Die zehnsekündige Leistung liegt zukünftig bei 730 anstatt 700 kW.

Zu dem Paket gehören außerdem neu entwickelte, optimierte 21-Zoll-Aluminium-Schmiedefräsräder im Manthey-Design. Trotz größerer Dimensionen sind sie leichter als die Serienräder. Inklusive der Titan-Radschrauben, die die ungefederten Massen zusätzlich reduzieren, wiegen sie insgesamt über drei Kilogramm weniger als die bereits gewichtsoptimierten Räder des Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket. Serienmäßig werden spezifische Performance-Reifen eingesetzt. Optional sind straßenzugelassene Track-Reifen verfügbar, die an der Vorderachse vier und an der Hinterachse drei Zentimeter breiter sind als beim Turbo GT.

Eine speziell entwickelte Fahrdynamik-Abstimmung für Porsche Active Ride, Vorder- und Hinterachslenkung sowie den Allradantrieb verbessere die Agilität, den Kurvengrip und die Lenkpräzision deutlich, erklären die Entwickler. Die neue Bremsanlage mit größeren Scheiben (440 mm vorne, 410 mm hinten) und Performance-Bremsbelägen sollen bissiger zupacken.

Optisch prägen diverse Anbauteile aus hochwertigem Sicht-Carbon den Motorsport-Charakter des Elektroautos. Dazu gehören beispielsweise die oberen und unteren Radhausentlüftungen, die Kotflügelverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse, die verbreiterten Seitenschweller und der Heckflügel. „Damit folgt das Manthey Kit noch konsequenter dem Porsche Intelligent Perfomance Ansatz zur Optimierung von Quer- und Längsdynamik-Potentialen“, so die Schwaben.