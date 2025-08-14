Leapmotor C10: Allrad-Version kommt mit 430 kW und 800 Volt

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Leapmotor stellt mit dem C10 Design 81,9 kWh AWD sein neuestes Modell im Segment der SUV vor. Entwickelt wurde die leistungsstärkste Ausführung der Baureihe laut dem Hersteller für Fahrer, die Wert auf Leistung, Vielseitigkeit und intelligente Steuerung legen.

Der C10 AWD basiert auf einer 800-Volt-Architektur, die bisherigen Versionen nutzen 400 Volt. Das neue Topmodell verfügt über ein Allradsystem sowie ein intelligentes Energiemanagement. Mit einer Systemleistung von 430 kW/585 PS beschleunigt das SUV in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird noch nicht angegeben.

Das Allradsystem reagiere blitzschnell auf wechselnde Fahrbahnbedingungen und gewährleiste jederzeit optimalen Grip – sei es auf nassen Straßen, verschneiten Pässen oder Schotterwegen, wirbt Leapmotor. Das Unternehmen verspricht Fahrdynamik und Präzision, ohne dabei Komfort oder Effizienz zu vernachlässigen.

Ein zentrales Merkmal des C10 AWD ist seine LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) mit 81,9 kWh Speicherkapazität, die sich für ein Akkupaket seiner Art besonders schnell aufladen lassen soll. Der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent dauert den Angaben nach 22 Minuten. Auch bei sehr niedrigen Temperaturen soll das System eine hohe Ladeleistung bieten, ohne vorheriges Vorheizen. Die Effizienz soll auch bei niedrigem Ladestand konstant bleiben. Zur Reichweite gibt es noch keine Angabe.

Der Vertrieb von Leapmotor läuft in Europa über den Kooperationspartner und Investor Stellantis. Den Preis für die künftige Topversion des C10 hierzulande veröffentlichen die Chinesen später. In der zugrunde liegenden Design-Ausstattung kostet der 160 kW starke Elektro-C10 aktuell mindestens 39.100 Euro. Das neue C10-Modell﻿ dürfte aufgrund der 800-Volt-Technik, Allradantrieb und hoher Leistung über 50.000 Euro kosten.

Der rein elektrische C10 wird seit Mai letzten Jahres in Deutschland verkauft. Seit Ende 2024 bietet Leapmotor auch eine Variante mit Verbrennungsmotor an Bord zur Reichweitenverlängerung an.