Leapmotor und Irmscher arbeiten künftig zusammen

Der chinesische Elektroautobauer Leapmotor startet eine langfristig angelegte Zusammenarbeit mit dem baden-württembergischen Fahrzeug-Veredler Irmscher. Erstes gemeinsames Projekt ist eine auf 250 Fahrzeuge limitierte Sonderserie des neuen Leapmotor-Flaggschiffs C10 mit Allradantrieb. Erste Teaserbilder geben einen Ausblick auf das große SUV.

Der Leapmotor i C101, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, sei das neue Spitzenmodell des Anbieters und werde „technologisch neue Maßstäbe“ für die Marke setzen, heißt es. So bringe der i C10 die 800-Volt-Technologie für Leapmotor nach Europa, und das neue „High-End-Modell“ werde mit 430 kW/585 PS und elektrischem Allradantrieb in Deutschland angeboten.

Der intelligente Dual-Motor-Allradantrieb, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,0 Sekunden ermöglichen soll, biete „ein Fahrerlebnis, das gleichzeitig sicher aber auch aufregend ist“. Der Antrieb des i C10 sorge für optimalen Grip und Stabilität und reagiere sofort auf wechselnde Oberflächen – „ob auf regennassen Straßen, verschneiten Bergpässen oder Schotterwegen“.

Der jüngste Neuzugang des Leapmotor-Portfolios wird eine 81,9 kWh große Batterie an Bord haben. Im Zusammenspiel mit der 800-Volt-Architektur des Elektroautos ermögliche die speziell entwickelte LFP-Batterie „ultraschnelles Laden“ von 30 auf 80 Prozent in 22 Minuten, so Leapmotor.

Weitere Bilder sowie technische Details zum Fahrzeug und Preise sollen Anfang des vierten Quartals bekannt gegeben werden. Die internationale Version des neuen C10 mit Allradantrieb soll im Oktober auf dem Züricher Autosalon erstmals in Europa zu sehen sein.

„Wir freuen uns sehr auf dieses neue Spitzenmodell unserer Marke, das nicht nur im Design, sondern auch technologisch richtungsweisend sein wird. Der i C10 ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage nach größerer Reichweite, schnellerem Laden und überlegener Fahrdynamik ohne Kompromisse bei Komfort oder Effizienz. Mit der Zusammenarbeit mit Irmscher, einem deutschen Traditionsunternehmen, setzen wir den eingeschlagenen Weg fort: Wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen – die Geschwindigkeit und die Technologie eines chinesischen High-Tech-Startups und deutsche Design- und Individualisierungskompetenz“, sagt Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch. „Dieses Projekt ist eine große Chance für uns, die Marke Leapmotor bekannter zu machen und emotional aufzuladen.“

Günther Irmscher, Irmscher-Automobilbau-Geschäftsführer, das bereits seit vielen Jahren ein Partner von Opel und anderen Stellantis-Marken ist: „Die nun gestartete Zusammenarbeit mit Leapmotor als erstem chinesischen Hersteller ist auch für uns ein Meilenstein. Die Partnerschaft wird sicher helfen, die Leapmotor-Modelle noch attraktiver in Szene zu setzen und damit noch interessanter für deutsche Kundinnen und Kunden zu machen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, der mit diesem Projekt startet.“