Mehr Reichweite oder 440 kW: Leapmotor baut C10-Modellfamilie aus

Die chinesische Automarke Leapmotor öffnet die Bestellbücher für neue Varianten des großen SUV C10 weiter. Das Flaggschiff ist nun auch in einer Longe-Rang-Variante als C10 ProMax verfügbar. Das Elektroauto schafft mit seiner 81,9-KWh-Batterie bis zu 510 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Zyklus – und damit knapp 100 Kilometer mehr als die weiter verfügbare Variante mit Standard-Batterie. Der Verbrauch wird mit 18,5 kWh pro 100 km angegeben.

Der C10 kostet hierzulande ab 37.600 Euro. Das neue Longe-Rang-Modell mit der großen Reichweite ist ab 41.900 Euro erhältlich. Zudem kann nun auch die Allradversion C10 ProMax AWD bestellt werden, die mit 440 kW (598 PS) und 800 Volt-Technologie auf den Markt kommt. Das Modell, das eine WLTP-Reichweite von bis zu 437 Kilometern bietet (20,9 kWh/100 km), kostet ab 44.900 Euro.

Als besonderes Highlight bewirbt Leapmotor den Bestellstart des Irmscher i C10, der in einer 250 Fahrzeuge umfassenden Sonderserie mit dem deutschen Tuner Irmscher entstanden ist. Die neue Speerspitze des Leapmotor-Portfolios basiert technologisch auf der Allradversion des C10 und bietet entsprechend identische Werte bei Leistung und Reichweite. Die Irmscher-Version hebt sich ab mit einem deutlich sportlicheren Design und einer strafferen Fahrwerkabstimmung, dafür sind mindestens 49.900 Euro fällig.

„Mit diesen neuen Varianten des C10 werden wir zukünftig einen noch breiteren Interessentenkreis ansprechen. Wir freuen uns, noch mehr Technologie, Leistung und Reichweite bieten zu können und sind überzeugt, dass uns diese Modelle einen weiteren Schub verleihen werden. Mit den aktuellen Leasingraten – 349 Euro im Monat für die Longe-Range-Variante, 379 Euro im Monat für die Allradversion und 449 Euro für den i C10 – haben wir wieder ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot auf dem Markt“, so Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch.

Leapmotors Europa-Geschäft gehört mehrheitlich zum Autokonzern Stellantis, der auch in das chinesische Mutterunternehmen investiert hat.