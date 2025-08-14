VW erhöht Preise für Verbrenner, E-Autos bleiben verschont

Volkswagen erhöht zum 21. August 2025 die Preise für seine Verbrenner-Modelle im Schnitt um 1,5 Prozent. Betroffen ist das aktuelle Modelljahr 2026. Das geht laut der Automobilwoche aus einem internen Schreiben an die Händler hervor. Es handele sich um eine reguläre jährliche Preisanpassung des Konzerns.

Mit der jüngsten Erhöhung bleibt Volkswagen unter der Inflationsrate. Laut Statistischem Bundesamt betrug diese im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat zwei Prozent. Gegenüber dem Vormonat legte sie um 0,3 Punkte zu.

Ausgenommen von der Preissteigerung sind neben dem T-Roc die Elektroauto-Modelle der Submarke ID. Auch im Vorjahr hatte Volkswagen bei einer Preisrunde ausschließlich die Verbrenner verteuert, damals um 2,1 bis 3,2 Prozent.

Neben den Fahrzeugpreisen steigen auch die Kosten für bestimmte Extras: Sowohl bei Verbrennern als bei Elektroautos werden unter anderem Sonderlackierungen sowie Sport-, Design- und Lichtpakete teurer.

Die Konzentration auf E-Modelle erfolgt vor dem Hintergrund, dass den Autoherstellern in der CO₂-Strafzahlungen drohen. Deshalb fördern sie gezielt den Absatz alternativer Antriebe.