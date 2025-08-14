VW erhöht Preise für Verbrenner, E-Autos bleiben verschont

Volkswagen erhöht zum 21. August 2025 die Preise für seine Verbrenner-Modelle im Schnitt um 1,5 Prozent. Betroffen ist das aktuelle Modelljahr 2026. Das geht laut der Automobilwoche aus einem internen Schreiben an die Händler hervor. Es handele sich um eine reguläre jährliche Preisanpassung des Konzerns.
Mit der jüngsten Erhöhung bleibt Volkswagen unter der Inflationsrate. Laut Statistischem Bundesamt betrug diese im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat zwei Prozent. Gegenüber dem Vormonat legte sie um 0,3 Punkte zu.
Ausgenommen von der Preissteigerung sind neben dem T-Roc die Elektroauto-Modelle der Submarke ID. Auch im Vorjahr hatte Volkswagen bei einer Preisrunde ausschließlich die Verbrenner verteuert, damals um 2,1 bis 3,2 Prozent.
Neben den Fahrzeugpreisen steigen auch die Kosten für bestimmte Extras: Sowohl bei Verbrennern als bei Elektroautos werden unter anderem Sonderlackierungen sowie Sport-, Design- und Lichtpakete teurer.
Die Konzentration auf E-Modelle erfolgt vor dem Hintergrund, dass den Autoherstellern in der CO₂-Strafzahlungen drohen. Deshalb fördern sie gezielt den Absatz alternativer Antriebe.
Kommentare
Elknipso meint
2021 kostete der Basisgolf noch 20.700 Euro. 4 Jahre später sind wir bei über 30.000 Euro angelangt
Der ID3 ist in der Zeit im Preis von 40.000 Euro auf jetzt 29.600 Euro gesunken.
Damit zeigt sich der starke Wandel in dem Preissegment der Kompaktwagen.
Ein Suzuki Swift Kleinwagen kostet inzwischen 20800 Euro Basispreis.
MrBlueEyes meint
Richtig, wirklich nur die allerkleinsten Klein(st)wagen starten noch bei unter 20.000€ …und das sind nur noch eine Hand voll…
Aber dann hat man einen Rasenmähermotor und absolute Holzklasse…
Deshalb geht meines Erachtens auch die Diskussion „Wir brauchen unbedingt ein BEV unter 20.000€, sonst wird sich das in der Masse nie durchsetzen“ etwas an der Realität vorbei meines Erachtens…
brainDotExe meint
Volle Zustimmung. So gut wie niemand will absolute Holzklasse und Mini Motörchen, auch nicht bei BEVs.
In Deutschland ist einfach die Kompaktklasse (und deren SUV Derivate) das gefragteste Segment. Hier muss der Preis mittelfristig weiter runter, ohne groß an der Ausstattung zu sparen.
Mäx meint
Ich empfehle dir mal z.B. eUp zu fahren.
Selbst das Motörchen mit 83Ps geht gut vorwärts.
Und weil der Antrieb leise ist und die „Automatik ruckfrei schaltet“ fühlt sich das Fahrzeug eher wie eine Klasse höher an, weil man solchen Komfort eben eher aus Polo oder gar Golf kennt.
Powermax meint
Hat der massive Preisnachlas beim ID3 auswirkungen auf die Verkäufer alter ID3? :)
Future meint
Also ist die ganze Debatte über teure Elektroautos mittlerweile vollkommen unsinnig. In Wirklichkeit sind die Preise für Verbrenner stark gestiegen – aber diese Tatsache wird in der Öffentlichkeit wenig diskutiert. Die Industrie hat natürlich wegen der höheren Marge ein großes Interesse daran, so viele Verbrenner so lange wie möglich zu verkaufen. Das muss halt verhindert werden.