Leapmotor stellt i C10 für 49.900 Euro vor

Premiere für das neue High-End-Modell der Marke Leapmotor: Die Chinesen zeigen auf der Essen Motor Show den neuen i C10, der in einer 250 Elektroautos umfassenden Sonderserie gemeinsam mit dem deutschen Tuner Irmscher entstanden ist.

Die künftige Spitze des Leapmotor-Portfolios im D-Segment basiert technologisch auf der Allradversion des C10 und bietet entsprechend identische Werte bei Leistung und Reichweite. Neu ist das sportlichere Design und eine straffere Fahrwerkabstimmung, dafür werden 49.900 Euro aufgerufen. Zur Einordnung: Der reguläre C10 kostet hierzulande mit Heckantrieb ab 37.600 Euro, in der Allradversion ab 41.900 Euro.

Der i C10 basiert auf dem C10 ProMax AWD und nutzt wie dieser eine 800-Volt-Architektur sowie einen vollelektrischen Dual-Motor-Allradantrieb und intelligentes Energiemanagement. Mit einer Spitzenleistung von 440 kW (598 PS) und einem maximalen Drehmoment von 720 Nm beschleunigt das Elektroauto von 0 auf 100 km/h in vier Sekunden. „Der i C10 AWD bietet damit ein Fahrerlebnis, das sowohl aufregend als auch sicher ist“, wirbt der Anbieter.

Die 81,9-kWh-LFP-Batterie ermöglicht schnelles DC-Laden: von 30 auf 80 Prozent in 22 Minuten, mit einer Spitzenladeleistung von 180 kW. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt bis zu 437 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus.

Im Innenraum bietet der C10 AWD ein 14,6 Zoll (37,08 cm) messendes 2K-Infotainment-Bildschirm, ein 10,25 Zoll (26,03 cm) großes Digital-Kombiinstrument und ein Soundsystem mit 12 Lautsprechern und 840 W, ein Panorama-Glasdach und bis zu 1.410 Liter Laderaum.

„Das kompakte Leichtbau-Design sorgt für Agilität und Komfort, während das AI Smart Electric Drive-System intelligente Updates über den gesamten Lebenszyklus unterstützt“, heißt es. „Zahlreiche moderne Assistenzsysteme unterstützen Fahrerinnen und Fahrer und sorgen trotz der Sportlichkeit des Modells für sicheres und entspanntes Fahren.“

Im Vergleich zur Basis-Allrad-Version des C10 enthält der i C10 folgende Weiterentwicklungen durch Irmscher:

Integrierter Frontansatz mit Farbelementen

Neu designter Heckspoiler

Überarbeitetes Fahrwerk mit Tieferlegung

Mit dem Fahrwerk abgestimmte Rad-/Reifenkombination

Neu entwickelte 20-Zoll-Räder

Design-Folierung, um die einzelnen Elemente zu verbinden

Eigenständiges Logo am Heck

Velours-Fußmatten mit rotem Akzent

Nummerierte Aluplakette im Innenraum

Ledertasche für den Kartenschlüssel

„Wir freuen uns, dass der i C10 nun da ist und unser Portfolio nach oben abrundet … Der i C10 ist erst der Beginn der Kooperation mit Irmscher, die für noch weitere spannende Projekte stehen wird – man kann gespannt sein“, so Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch. Günther Irmscher, Geschäftsführer der Irmscher Automobilbau GmbH & Co.KG: „Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, der mit diesem spannenden Modell startet. Der i C10 ist ein tolles Fahrzeug, das Performance, Design und Familientauglichkeit in Einklang bringt.