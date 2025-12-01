Leapmotor stellt i C10 für 49.900 Euro vor

Premiere für das neue High-End-Modell der Marke Leapmotor: Die Chinesen zeigen auf der Essen Motor Show den neuen i C10, der in einer 250 Elektroautos umfassenden Sonderserie gemeinsam mit dem deutschen Tuner Irmscher entstanden ist.
Die künftige Spitze des Leapmotor-Portfolios im D-Segment basiert technologisch auf der Allradversion des C10 und bietet entsprechend identische Werte bei Leistung und Reichweite. Neu ist das sportlichere Design und eine straffere Fahrwerkabstimmung, dafür werden 49.900 Euro aufgerufen. Zur Einordnung: Der reguläre C10 kostet hierzulande mit Heckantrieb ab 37.600 Euro, in der Allradversion ab 41.900 Euro.
Der i C10 basiert auf dem C10 ProMax AWD und nutzt wie dieser eine 800-Volt-Architektur sowie einen vollelektrischen Dual-Motor-Allradantrieb und intelligentes Energiemanagement. Mit einer Spitzenleistung von 440 kW (598 PS) und einem maximalen Drehmoment von 720 Nm beschleunigt das Elektroauto von 0 auf 100 km/h in vier Sekunden. „Der i C10 AWD bietet damit ein Fahrerlebnis, das sowohl aufregend als auch sicher ist“, wirbt der Anbieter.
Die 81,9-kWh-LFP-Batterie ermöglicht schnelles DC-Laden: von 30 auf 80 Prozent in 22 Minuten, mit einer Spitzenladeleistung von 180 kW. Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt bis zu 437 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus.
Im Innenraum bietet der C10 AWD ein 14,6 Zoll (37,08 cm) messendes 2K-Infotainment-Bildschirm, ein 10,25 Zoll (26,03 cm) großes Digital-Kombiinstrument und ein Soundsystem mit 12 Lautsprechern und 840 W, ein Panorama-Glasdach und bis zu 1.410 Liter Laderaum.
„Das kompakte Leichtbau-Design sorgt für Agilität und Komfort, während das AI Smart Electric Drive-System intelligente Updates über den gesamten Lebenszyklus unterstützt“, heißt es. „Zahlreiche moderne Assistenzsysteme unterstützen Fahrerinnen und Fahrer und sorgen trotz der Sportlichkeit des Modells für sicheres und entspanntes Fahren.“
Im Vergleich zur Basis-Allrad-Version des C10 enthält der i C10 folgende Weiterentwicklungen durch Irmscher:
- Integrierter Frontansatz mit Farbelementen
- Neu designter Heckspoiler
- Überarbeitetes Fahrwerk mit Tieferlegung
- Mit dem Fahrwerk abgestimmte Rad-/Reifenkombination
- Neu entwickelte 20-Zoll-Räder
- Design-Folierung, um die einzelnen Elemente zu verbinden
- Eigenständiges Logo am Heck
- Velours-Fußmatten mit rotem Akzent
- Nummerierte Aluplakette im Innenraum
- Ledertasche für den Kartenschlüssel
„Wir freuen uns, dass der i C10 nun da ist und unser Portfolio nach oben abrundet … Der i C10 ist erst der Beginn der Kooperation mit Irmscher, die für noch weitere spannende Projekte stehen wird – man kann gespannt sein“, so Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch. Günther Irmscher, Geschäftsführer der Irmscher Automobilbau GmbH & Co.KG: „Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg, der mit diesem spannenden Modell startet. Der i C10 ist ein tolles Fahrzeug, das Performance, Design und Familientauglichkeit in Einklang bringt.
Kommentare
Futureman meint
Auf der Suche nach einem neuen „Familienmitglied“ haben wir uns gerade sehr intensiv mit dem B10 von Leapmotor beschäftigt. Bei Preis/Leistung und Händlernetz fast unschlagbar.
Da kann der neu vorgestellte C10 nur als Werbemaßnahme gesehen werden. Denn bei dessen Daten gibt es viel Auswahl, gerade bei dem Preis.
MrBlueEyes meint
„von 30 auf 80 Prozent in Minuten“
Da fehlt irgendwie noch eine Zahl… aber egal, wie die ausfällt, allein das „von 30 auf 80“ macht stutzig und ist nicht üblich….
Thorsten 0711 meint
Das habe ich mir auch sofort gedacht. Die Spitzenleistung von 180 kW ist jetzt auch nicht high end. Ich denke das wird bestenfalls eine halbe Stunde von 10 auf 80%.
E.Korsar meint
Ich sehe da: 22.
Thorsten 0711 meint
Korsar, bitte noch mal lesen:
„…DC-Laden: von 30 auf 80 Prozent in 22 Minuten“
Ich schrieb von 10 auf 80%
E.Korsar meint
@Thorsten 0711
Bitte nochmal die Formatierung der Kommentare prüfen.
MrBlueEyes schrieb:
„von 30 auf 80 Prozent in Minuten“
Darauf habe ich geantwortet.
MrBlueEyes meint
Ja, wurde jetzt auch nachträglich korrigiert 👍🏻
Redaktion meint
Aktualisiert!
VG | ecomento.de