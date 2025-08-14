Tesla nimmt nicht an IAA Mobility 2025 in München teil

Vom 9. bis 14. September findet in München wieder die IAA Mobility statt, die Neuausrichtung der früheren Internationalen Automobil-Ausstellung. Tesla hat entschieden, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Das erklärte laut dem Portal Heise der Veranstalter der Messe, der Verband der Automobilindustrie (VDA), einen Monat vor Beginn der Messe.

Auf der IAA vor zwei Jahren hatte der US-Elektroautopionier unter anderem die Deutschlandpremiere der überarbeiteten Mittelklasselimousine Model 3. Warum das Unternehmen in diesem Jahr keinen Bedarf an einer Präsenz bei der Messe sieht, ist nicht bekannt.

Die IAA Mobility ist die Neuausrichtung der traditionellen IAA, die früher in Frankfurt stattfand. Der Hauptunterschied liegt im Konzept und Standort. Die IAA Mobility findet seit 2021 alle zwei Jahre in München statt und integriert nun auch andere Bereiche der Mobilität, wie Fahrräder, und bietet ein breiteres Spektrum an Erlebnissen und Innovationen.

Anfang Juli hatte die Messe von steigenden Flächenbuchungen und einer verstärkten Internationalität der Aussteller berichtet. Unter anderem sei schon zu diesem Zeitpunkt eine Rekordzahl an chinesischen Unternehmen angemeldet gewesen, schreibt Heise.