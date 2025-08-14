Tesla nimmt nicht an IAA Mobility 2025 in München teil

Vom 9. bis 14. September findet in München wieder die IAA Mobility statt, die Neuausrichtung der früheren Internationalen Automobil-Ausstellung. Tesla hat entschieden, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Das erklärte laut dem Portal Heise der Veranstalter der Messe, der Verband der Automobilindustrie (VDA), einen Monat vor Beginn der Messe.
Auf der IAA vor zwei Jahren hatte der US-Elektroautopionier unter anderem die Deutschlandpremiere der überarbeiteten Mittelklasselimousine Model 3. Warum das Unternehmen in diesem Jahr keinen Bedarf an einer Präsenz bei der Messe sieht, ist nicht bekannt.
Die IAA Mobility ist die Neuausrichtung der traditionellen IAA, die früher in Frankfurt stattfand. Der Hauptunterschied liegt im Konzept und Standort. Die IAA Mobility findet seit 2021 alle zwei Jahre in München statt und integriert nun auch andere Bereiche der Mobilität, wie Fahrräder, und bietet ein breiteres Spektrum an Erlebnissen und Innovationen.
Anfang Juli hatte die Messe von steigenden Flächenbuchungen und einer verstärkten Internationalität der Aussteller berichtet. Unter anderem sei schon zu diesem Zeitpunkt eine Rekordzahl an chinesischen Unternehmen angemeldet gewesen, schreibt Heise.
Kommentare
EVrules meint
Kann mich da nur anschließen, mit „same old – same old“ ist es eben auch nicht sinnvoll etwas ausstellen zu wollen, wo andere innovativer zu sein scheinen oder neue Modelle vorstellen.
Ernesto meint
Was soll Tesla auch zeigen? Es gibt ja nichts neues. Ich vermisse die gute alte IAA in Frankfurt, waren da immer sehr gern und das Hallenkonzept mochten wir auch sehr gern. Sind viele Jahre nach Frankfurt gefahren. Nach München allerdings fahren wir nicht, mit dem Messekonzept kommen wir leider nicht klar.
Mary Schmitt meint
Man muss mit Respekt sagen, die Macher der Messe haben es geschafft, sie international zu halten. Dass Tesla nicht kommt, unterstreicht nur, dass sie sich schon aufgegeben haben. Was sollen sie auch zeigen? Vaporware kann man nicht zeigen. Im Kern müssen alle Modellreihen neu kommen, entlang der Hauptkundenbedarfe und auf einer Plattform, das Ladenetz muss komplett neu und Unsinn wie CyberTruck, Semi und Roadster muss abmoderiert werden. Das alles wird nicht passieren und die großen Studios schauen deshalb schon langsam im Untergang, wie sie sich die Rechte für Buch und Film sichern. Christian Bale könnte Musk spielen. Kinski ist ja tot.
LMdeB meint
:-)))
Future meint
Ich kann schon verstehen, dass man die Messe in Frankfurt nicht mehr haben wollte. Die Antifa ist ja massiv dagegen vorgegangen. In München ist das was anderes. Da hat man Autos noch gern und möchte nur die störenden Lastenräder in Schwabing loswerden und die Schickeria macht sie gern kaputt.
Mary Schmitt meint
Aber dafür gibt es dort den Paulanergarten, wo sämtliche deiner Geschichten spielen.
Tt07 meint
Mariechen, Du verwechselst die Realität mit den Märchen, die dir Papa in deinem Souterrain-Kinderzimmer vorliest.
Future meint
Ich welcher hübschen kleinen Welt lebt Mary nur?
»Zerstochene Reifen, aufgeschlitzte Planen, geklaute Akkus: Eine Münchner Firma beobachtet regelmäßig Angriffe auf ihre Sharing-Lastenräder.« (27.10.2024: Spon). Münchener Beschaulchkeit halt. Aber ihr gefallen die großen »Studios«
Mary Schmitt meint
Die Verallgemeinerung einer einzigen Drama-Nachricht und dann noch von einem Sharing-Anbieter, dessen Gefährte oft irgendwo im Weg stehen, auf alle Lastenräder und immer, ist hier das Thema. Als wenn du das nicht wüsstest. München, das kann ich dir versichern, ist ein sehr friedliches Pflaster.
PP meint
Nett, was du hier wieder für absurde Ablenkungsmanöver inszenierst. Aber:
Laut einer Studie von linexo by Wertgarantie (mit Statista) berichten rund 17% der Lastenradbesitzer von Vandalismus, während es bei herkömmlichen Fahrrädern und E-Bikes nur 7% sind. Diese Zahlen gelten deutschlandweit.
Der von dir erwähnte Münchner Sharing-Anbieter berichtet von Vandalismus an 10% seiner Lastenräder. Wäre also weit unter Durchschnitt, und München demnach sogar sehr lastenradfreundlich.
Übrigens stellen auf der IAA in München auch zahlreiche namhafte Hersteller ihre Lastenfahrräder aus.
Außerdem findet auf der IAA die Vergabe der International Cargo Bike Awards (CABOTY) für Innovationen im Lastenradbereich statt.
Kriegt man im Paulanergarten halt nicht mit.
Mary Schmitt meint
Man sollte auch sagen, dass das Abstellen eines Long John im öffentlichen Raum oft eine Übergriffigkeit darstellt. Bei uns ist diese Lastradform daher fast völlig verschwunden, zugunsten der Longtails. Die beanspruchen den Verkehrsraum eines normalen Fahrrades und sind bestens gelitten.
Tt07 meint
Marie, übergriffig sind einzig die stolzen SUV-Fahrer, die ihren Haufen Metallschrott für nur 3min auf Geh- und Fahrradwegen parkieren…komischerweise dauern die 3 Minuten oftmals den ganzen Tag… Du scheinst München nur vom Schulatlas zu kennen.
Future meint
Ich höre da mal wieder eine typische Verharmlosung des Vandalismus heraus. Also beschwert euch nicht, wenn die Reifenplattmacher sich mal wieder die SUVs in eurer Stadt vorgenommen haben – auch in München waren die schon aktiv. Aber es trifft doch immer nur ein paar Prozent der Halter – das ist jetzt nicht weiter schlimm.
TomTom meint
Wieso sollten sie?
Es gibt eh nichts neues in dem Laden.
Und die Bühne die Egon Murks für seine (dann eh nicht umsetzbaren) Ankündigungen benötigt kann man auch schnell mal nebenbei anmieten…