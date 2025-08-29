IAA Mobility 2025: „Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten“

Im September startet die IAA Mobility in München. Jens Sulek, Leiter des Automobilbereichs bei der Unternehmensberatung Capgemini in Deutschland, gibt einen Ausblick auf die Messe. Er glaubt: „Von deutschen Herstellern ist ein Modellfeuerwerk zu erwarten.“

Die Premium-Hersteller würden um die Vorherrschaft im gehobenen Elektro-Crossover-Segment wetteifern. „Sie werden aufgewertete Batterietechnik und rekordverdächtig hohe Ladeleistungen präsentieren- in dieser Hinsicht müssen sie sich wirklich nicht mehr verstecken“, so der Branchenexperte.

„Kunden dürfen sich auf ultrakurze Ladezeiten und hohe Reichweiten freuen. Zudem warten einige Hersteller mit gänzlich neuen Plattformen und einer neuen Softwarestruktur auf“, so Sulek.

Mit Blick auf den Wettbewerb aus Asien meint der Berater: „Für die deutschen Premiumhersteller wird sich mit den neuen Modellen entscheiden, ob sie ihren technischen Führungsanspruch und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Elektrozeitalter behaupten können. Die Konkurrenz aus Asien ist immens.“

Allerdings sei bei vielen chinesischen Herstellern mittlerweile Ernüchterung eingekehrt. Ihre ambitionierten Expansionspläne ließen sich in Europa nicht so leicht umsetzen, wie gedacht. Viele der asiatischen Akteure werden laut Sulek in München ihre überarbeiteten Modellpaletten präsentieren und hoffen, dass damit endlich der Durchbruch auf dem europäischen Volumenmarkt gelingt. „Autokunden können sich in jedem Fall über attraktive Preise freuen, da der Verdrängungswettbewerb in vollem Gange ist.“