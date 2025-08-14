Experte: Europa kann Chinas Batterie-Vorsprung noch aufholen

Trotz des aktuell großen Vorsprungs Chinas bei der Batteriezellfertigung sieht der Batterieexperte Professor Simon Lux von der Universität Münster und dem Fraunhofer-Institut FFB weiterhin Chancen für Europa.

Im Gespräch mit Auto Motor und Sport betont Lux, dass Europa in vielen technologischen Bereichen nach wie vor weltweit führend sei. So würden etwa ein Maschinenbauer nahe Münster sowie ein Sensorhersteller aus Süddeutschland erfolgreich Technik an die internationale Batterieindustrie liefern. Problematisch sei jedoch, dass im Westen ein Generalunternehmer fehle, der komplette Batteriefabriken aus einer Hand errichten kann.

Besonders deutlich zeigt sich Chinas Stärke in der Fertigungstechnologie für Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) und bei der künftigen Festkörperbatterie. Während der technologische Vorsprung bei NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Cobalt) laut Lux „nicht wirklich groß“ sei, sei China bei LFP weiter vorn und bei Festkörperzellen sogar „etwa drei bis fünf Jahre“ voraus. In diesem Bereich baue Xiaomi bereits eine kleine Serienproduktion auf – ein Entwicklungsschritt, von dem Europa und die USA noch entfernt seien.

Die Ursache für den chinesischen Vorsprung liege in einer langfristigen und umfassenden Strategie. Diese beginne bei der Rohstoffgewinnung und reiche bis zum fertigen Elektrofahrzeug. Lux erklärt: „Bei den Lithium-Eisenphosphat-Zellen, also bei LFP, kontrollieren chinesische Unternehmen heute 90 Prozent der Wertschöpfungskette.“ Europa hingegen habe das Potenzial dieser Technologie früh unterschätzt und sich stattdessen auf andere Zellchemien konzentriert.

In China hingegen sei die LFP-Technologie über Jahre hinweg weiterentwickelt worden – zunächst für kleinere Fahrzeuge wie E-Scooter und Lkw. Heute sei die Chemie so effizient und kostengünstig, dass sie auch für mittelgroße Elektrofahrzeuge in China die beste Option darstellt﻿. „Wir haben dieses Potenzial zu früh unterschätzt“, sagt Lux.

Trotz dieser Versäumnisse sieht der Experte eine realistische Chance für Europa, den Rückstand aufzuholen. „Ich bin gar nicht so pessimistisch – ich glaube fest daran, dass wir es in Europa noch immer schaffen.“ Die Stärken Europas lägen in den qualifizierten Fachkräften, dem gewachsenen Know-how sowie Weltklasse-Anlagen und Maschinen.

Entscheidend sei jedoch zusätzlich eine klare industriepolitische Unterstützung. Besonders wichtig sei es, Start-ups in der kritischen Phase der Skalierung gezielt zu fördern. Nur so könnten technologische Hürden überwunden und Projekte in marktreife Fertigung überführt werden. Das übergeordnete Ziel müsse der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Batterieindustrie in Europa sein.