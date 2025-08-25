VW stellt auf der IAA Mobility 2025 neues ID.-Showcar vor

Auf der diesjährigen IAA Mobility wird Volkswagen vier Produktneuheiten vorstellen. Darunter befindet sich laut einer Mitteilung ein neues Showcar der Elektroauto-Submarke ID.

„Auf der diesjährigen IAA Mobility unterstreicht die Marke Volkswagen ihren Anspruch, Mobilität für alle zu bieten“, so die Wolfsburger. Die vier angekündigten Modellneuheiten präsentiert VW auf der frei zugänglichen Eventfläche in der Münchner Innenstadt. Der „Open Space“ ist von Dienstag, 9. September, bis einschließlich Sonntag, den 14. September, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Mit unserem Auftritt auf dem Open Space zeigen wir, wofür Volkswagen heute und morgen steht: für innovative Mobilität, emotionale Produkte und ein klares Bekenntnis zu unseren Kundinnen und Kunden“, sagt Vertriebsvorstand Martin Sander. „Die IAA Mobility ist für uns mehr als eine Messe – sie ist eine Bühne, auf der wir erlebbar machen, wie Volkswagen Mobilität für alle denkt. Der Open Space macht sichtbar, wie wir Zukunft gestalten – zugänglich, vielfältig und mitten im Leben.“

Im Mittelpunkt des VW-Stands auf dem Open Space stehen die Fahrzeuge. Am Odeonsplatz hat ein vollelektrisches Kompakt-SUV seine Weltpremiere. Das Konzeptfahrzeug gibt laut dem Unternehmen einen Ausblick auf ein neues Mitglied der elektrischen VW-ID.-Familie. Seine Serienversion werde die „Electric Urban Car Family“ der Brand Group Core – der Zusammenschluss der Volumenmarken des Volkswagen-Konzerns – komplettieren.

„Das IAA-Showcar vervollständigt die Einstiegsmobilität von Volkswagen für Europa – vollelektrisch und hocheffizient. Bei Design, Qualität, Bedienung und Raumangebot setzt das Showcar Maßstäbe in seiner Klasse. Es ist ein konkreter Ausblick auf ein bezahlbares Elektrofahrzeug in der Klasse des T-Cross. Schon im kommenden Jahr wird das Auto auf den Markt kommen”, so Kai Grünitz, Vorstand für technische Entwicklung der Marke Volkswagen. Es handelt sich voraussichtlich um ein Schwestermodell der kommenden Serienversion des Kleinwagens ID. 2all.

Kurz nach seiner Weltpremiere ist zudem erstmals der neue T-Roc auf dem Open Space zu sehen. Ein weiteres Highlight ist laut VW der elektrische ID.3 GTX FIRE+ICE. Die limitierte Sonderedition ist in München zusammen mit ihrem Vorgänger, dem Golf II Fire and Ice aus den 1990er-Jahren, zu erleben. Nach seiner Weltpremiere beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gastiert auf der IAA Mobility 2025 auch das Jubiläumsmodell Golf GTI Edition 50 – mit 239 kW (325 PS) der bis dato stärkste Serien-GTI.