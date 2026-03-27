Audi erwägt Elektro-Offroader als strategischen Technologieträger

Audi-Chef Gernot Döllner hat erneut angedeutet, dass der Hersteller an einem elektrischen Geländewagen arbeitet, der es mit Modellen wie dem Land Rover Defender und der Mercedes-Benz G-Klasse aufnehmen soll.

Offiziell bestätigt ist das Projekt zwar weiterhin nicht, doch Döllner wich entsprechenden Fragen auf der jährlichen Medienkonferenz nicht aus. Stattdessen betonte er laut Autocar die Bandbreite der Ingolstädter Volkswagentochter und erklärte, „die gute Nachricht ist, dass die Marke Audi alles kann – vom Einstiegs-Elektrofahrzeug bis zu Sportwagen und robusten SUVs“. In Zukunft könne man von Audi viel erwarten.

Bereits seit mehreren Jahren wird offenbar bei der Premiummarke intern über ein Flaggschiff-4×4-Modell nachgedacht, das den Einstieg in ein neues Marktsegment ermöglichen würde. Erste konkrete Hinweise wurden 2023 bekannt, als der damalige Designchef Marc Lichte auf das Potenzial eines solchen Modells verwies. Er argumentierte, es gebe in diesem Segment bislang nur zwei Premiumanbieter und „ich denke, es gibt Platz für einen dritten.“

Ein luxuriöser Offroader würde nicht nur an Audis Quattro-Tradition anknüpfen, sondern auch ein besonders profitables Marktumfeld erschließen, in dem die Marke bislang nicht vertreten ist. Die Spekulationen erhielten zusätzliche Nahrung durch den Wechsel an der Designspitze: Auf Lichte folgte Massimo Frascella, der zuvor bei Jaguar Land Rover maßgeblich am Defender gearbeitet hatte.

Watch out, Mercedes! Audi is working on an electric off-roader to take on the G-Class 👀 https://t.co/Lb2ThvpSpz pic.twitter.com/ofnFamyuRK — Autocar (@autocar) March 21, 2026

Auf den ersten Blick scheint ein solches Modell nicht zur Strategie Döllners zu passen, die Palette zu straffen. Doch der Audi-Chef sieht darin Autocar zufolge keinen Widerspruch. Vielmehr seien Flaggschiffmodelle wichtige Technologieträger, die Innovationen in die Breite der Produktpalette tragen und die Marke stärken können.

Frühere Überlegungen deuten laut dem Bericht darauf hin, dass Audis Offroader technisch mit den neuen Modellen der Volkswagen-Tochter Scout verwandt sein könnte. Genannt werden das SUV Traveler und der Pick-up Terra, die sowohl rein elektrisch als auch mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator in den USA auf den Markt kommen. Eine gemeinsame Produktion im neuen Werk in South Carolina galt zeitweise als möglich.

Dass Audi Offroad-Ambitionen hat, zeigt nicht nur die Teilnahme an der Rallye Dakar. Anfang 2025 wurde zudem der Elektro-Prototyp Q6 e-tron offroad concept (Artikelbild) gezeigt, der mit seiner Gesamtleistung von 380 kW/517 PS und Portalachsen Steigungen von 100 Prozent überwinden kann. Der Wagen gebe damit einen Ausblick auf ein mögliches Fahrzeug im progressiven Offroad-Segment, hieß es von den Ingolstädtern.