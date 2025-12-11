Porsche: Cayenne Electric im Gelände „viel besser“ als der Verbrenner

Porsche hat im November mit dem ersten rein elektrischen Cayenne das bisher stärkste Serienmodell der Marke vorgestellt. Der Cayenne Electric soll aber nicht nur besonders dynamisch auf der Straße unterwegs sein, sondern vor allem auch im Gelände sehr gut zurechtkommen.
Der Cayenne Electric ist laut dem für die Modellreihe verantwortlichen Manager im Gelände „viel besser” als sein benzinbetriebenes Pendant. Michael Schaetzle, Vizepräsident der Cayenne-Modellreihe, erklärte gegenüber dem australischen Portal Drive, dass das E-Auto die Erwartungen hinsichtlich der Geländegängigkeit bei Simulationen in Deutschland und realen Wüstentests im Nahen Osten übertroffen habe.
Schaetzle betonte die hohe Leistung des exklusiv als Allradler angebotenen Elektro-Cayenne. Damit sei es „so einfach“ etwa in Australien eine Düne hochzufahren und die Leistung „perfekt“ anzupassen. „Das ist viel besser als ein Verbrennungsmotor“.
Das Angebot für den Cayenne Electric umfasst zunächst zwei Modelle: den ab 105.200 Euro kostenden Cayenne Electric und den mindestens 165.500 Euro teuren Cayenne Turbo Electric – beide mit Allradantrieb und somit dem elektronischen Porsche Traction Management (ePTM) ausgestattet. Das Einstiegsmodell Cayenne kommt auf bis zu 325 kW (442 PS) sowie 835 Nm Drehmoment, der Cayenne Turbo Electric bietet bis 630 kW (857 PS) und 1.500 Nm.
Für Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Böschungswinkel und Robustheit gibt es ein Offroad-Paket. Dessen Bugteil mit veränderter Geometrie hilft bei der Bewältigung von unwegsamen Feldwegen, besonders steiler Auf- oder Abfahrten sowie von schwerem Gelände.
Die Anhängelast mit dem Offroad-Paket liegt bei bis zu 3,5 Tonnen und damit auf einem Niveau mit der der weiter angebotenen Verbrenner-Generation. So viel zusätzliches Gewicht beeinflusst allerdings die Effizienz und damit die Reichweite stark. Der Cayenne Electric bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 642 Kilometern. Wie weit man mit Anhänger kommt, hängt von dessen Gewicht, der damit gefahrenen Geschwindigkeit und davon ab, ob man bergauf oder bergab fährt.
Der 4985 Millimeter lange Cayenne Electric selbst hat ein Leergewicht von rund 2,6 Tonnen. Zum Vergleich: Der mit Verbrennungsmotor betriebene Toyota Land Cruiser kommt auf ein ähnliches Gewicht. Schaetzle zufolge fühlt sich das E-Auto aufgrund seines niedrigen Schwerpunkts leichter an. „Das Gewicht der Batterie liegt sehr niedrig. Sie befindet sich unterhalb des Schwerpunkts des Fahrzeugs”, erklärte er. „Die schwere Batterie trägt dazu bei, dass das Auto eine gute Leistung bringt und sich gut fahren lässt. Wir haben neue Reifen, neue Achsen und das Active Ride System. Das Auto fühlt sich leichter an als das Modell mit Verbrennungsmotor.“
Kommentare
BEV meint
BEV ist in allen Belangen besser, ist doch klar das Ansprechverhalten, Dosierbarkeit, Drehmoment, Verteilen auf die Räder, das geht mit Elektromotoren viel viel besser
ID.alist meint
„Verteilen auf die Räder“ ähh??
Wenn Du vom Drehmoment sprichst, dann ist ein Differenzial dafür zuständig. Es ist ein mechanisches Gerät und hat mit der Antriebsart nichts zu tun.
Manche haben beim BEV versucht den mechanischen Differenzial durch Software und 2-4 Motoren zu ersetzen und alle haben kläglich versagt.
Der einzige Vorteil vom BEV im Gelände ist das Fehlen einer Kupplung, was das Verhalten im Gelände bei niedrigen Geschwindigkeiten viel Einfacher macht.
Jörg2 meint
Ist es nicht eher so, dass das Drehmoment aus Motor/Getriebe kommt, dass Diffenzial eher für den Kurvenradiusausgleich (inneres/äußeres Rad) zuständig ist und im Gelände, auf Eis gesperrt werden muss/sollte um von der Stelle zu kommen?
Wenn dann noch ein Zentraldifferenzial dazukommt, braucht es 3 Sperren.
Beim AWD-BEV braucht es schonmal das Zentraldifferenzial nicht. Die Achsdiffernzialsperre wird durch das ESP simuliert (geht auch beim Verbrenner).
Ansprechverhalten (also Zu- und Abschalten) ist bei der mechanischen Lösung aus der Verbrennerwelt schlechter als es in der BEV-Welt möglich ist.
Elvenpath meint
„Manche haben beim BEV versucht den mechanischen Differenzial durch Software und 2-4 Motoren zu ersetzen und alle haben kläglich versagt.“
Das halte ich für ein Gerücht. Es gibt schon so einige E-Autos mit 2, oder mehr Motoren. Da hat nichts versagt.
Elvenpath meint
Nachtrag: Und selbstverständlich hat es einen enormen Vorteil im Gelände, dass stets das volle Drehmoment abrufbar ist. Gerade wenn es langsam vorwärts geht.
Es ist also nicht nur die Kupplung.
Fred Feuerstein meint
Das ist besonders wichtig, weil der Cayenne seit jeher bekannt dafür ist, dass die Kundschaft damit ständig im Gelände unterwegs ist. 🙄
Futureman meint
Vielleicht wurde gerade deswegen der E-Vorteil für´s Gelände genommen. Ansonsten hätten sie ja sagen müssen, das E-Modell ist insgesamt besser als der Verbrenner. So betrifft der Vorteil nur eine winzig kleine Gruppe von Kunden und der Rest kauft weiter die margenstärkeren Verbrenner.
Andi EE meint
👍 Stell mir das auch grad vor mit 105’000€ plus hat man sicher nur eins im Sinn, den Böschungswinkel auf max. zu testen. 😄
ID.alist meint
Der Interview ist in eine australische Zeitschrift, vielleicht haben die Menschen dort viel mehr Interesse an den Geländefähigkeiten eines Autos als wir im voll-asphaltierten Europa.
brainDotExe meint
Besser haben als brauchen.
Mit dem 911er fahren auch die wenigsten Kunden die ganze Zeit über die Nordschleife, trotzdem ist die Rundenzeit dort relevant.
Michael meint
Ja, tausende machen das, Recherche vor Hochmut steht auch dir gut.
Fred Feuerstein meint
Hunderttausende, ach, was rede ich, Milllionen…