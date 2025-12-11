Porsche: Cayenne Electric im Gelände „viel besser“ als der Verbrenner

Porsche hat im November mit dem ersten rein elektrischen Cayenne das bisher stärkste Serienmodell der Marke vorgestellt. Der Cayenne Electric soll aber nicht nur besonders dynamisch auf der Straße unterwegs sein, sondern vor allem auch im Gelände sehr gut zurechtkommen.

Der Cayenne Electric ist laut dem für die Modellreihe verantwortlichen Manager im Gelände „viel besser” als sein benzinbetriebenes Pendant. Michael Schaetzle, Vizepräsident der Cayenne-Modellreihe, erklärte gegenüber dem australischen Portal Drive, dass das E-Auto die Erwartungen hinsichtlich der Geländegängigkeit bei Simulationen in Deutschland und realen Wüstentests im Nahen Osten übertroffen habe.

Schaetzle betonte die hohe Leistung des exklusiv als Allradler angebotenen Elektro-Cayenne. Damit sei es „so einfach“ etwa in Australien eine Düne hochzufahren und die Leistung „perfekt“ anzupassen. „Das ist viel besser als ein Verbrennungsmotor“.

Das Angebot für den Cayenne Electric umfasst zunächst zwei Modelle: den ab 105.200 Euro kostenden Cayenne Electric und den mindestens 165.500 Euro teuren Cayenne Turbo Electric – beide mit Allradantrieb und somit dem elektronischen Porsche Traction Management (ePTM) ausgestattet. Das Einstiegsmodell Cayenne kommt auf bis zu 325 kW (442 PS) sowie 835 Nm Drehmoment, der Cayenne Turbo Electric bietet bis 630 kW (857 PS) und 1.500 Nm.

Für Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Böschungswinkel und Robustheit gibt es ein Offroad-Paket. Dessen Bugteil mit veränderter Geometrie hilft bei der Bewältigung von unwegsamen Feldwegen, besonders steiler Auf- oder Abfahrten sowie von schwerem Gelände.

Die Anhängelast mit dem Offroad-Paket liegt bei bis zu 3,5 Tonnen und damit auf einem Niveau mit der der weiter angebotenen Verbrenner-Generation. So viel zusätzliches Gewicht beeinflusst allerdings die Effizienz und damit die Reichweite stark. Der Cayenne Electric bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 642 Kilometern. Wie weit man mit Anhänger kommt, hängt von dessen Gewicht, der damit gefahrenen Geschwindigkeit und davon ab, ob man bergauf oder bergab fährt.

Der 4985 Millimeter lange Cayenne Electric selbst hat ein Leergewicht von rund 2,6 Tonnen. Zum Vergleich: Der mit Verbrennungsmotor betriebene Toyota Land Cruiser kommt auf ein ähnliches Gewicht. Schaetzle zufolge fühlt sich das E-Auto aufgrund seines niedrigen Schwerpunkts leichter an. „Das Gewicht der Batterie liegt sehr niedrig. Sie befindet sich unterhalb des Schwerpunkts des Fahrzeugs”, erklärte er. „Die schwere Batterie trägt dazu bei, dass das Auto eine gute Leistung bringt und sich gut fahren lässt. Wir haben neue Reifen, neue Achsen und das Active Ride System. Das Auto fühlt sich leichter an als das Modell mit Verbrennungsmotor.“