Elektrischer Land Rover Defender Sport soll echte „Geländegängigkeit“ bieten

Land Rover plant die Erweiterung seiner Defender-Baureihe um ein neues, vollelektrisches Modell. Der sogenannte Defender Sport soll im kommenden Jahr erscheinen, als kleinstes Modell der Reihe und zugleich als erstes Elektrofahrzeug innerhalb der Modell-Familie. Markenchef Mark Cameron sagte Autocar, das Fahrzeug soll „klassenführend bei den Eigenschaften sein, die einen Defender ausmachen“.

Das Modell, das bereits bei Testfahrten auf britischen Straßen gesichtet wurde, entsteht auf einer neuen Elektroplattform von Jaguar Land Rover (JLR). Es wird kleiner ausfallen als der aktuelle Defender 90 (ca. 4,6 m lang). Cameron bestätigte, dass die Entwicklung „weit fortgeschritten“ sei. Er wollte jedoch weder einen konkreten Marktstart nennen noch den Namen Defender Sport endgültig bestätigen.

Der Defender wird derzeit in den Varianten 90, 110 und 130 angeboten. Hinzu kommen leistungsstärkere oder spezialisierte Versionen wie der Octa sowie der kommerzielle Hardtop. Mit dem neuen Modell verfolgt das Unternehmen eine langfristige Strategie: Cameron erklärte, das Ziel sei es, Defender stärker als „luxuriöse Lifestyle-Marke“ zu positionieren und das Portfolio in den kommenden sieben bis zehn Jahren auszubauen.

Der Defender Sport wird dem Bericht zufolge kein elektrischer Ableger des bestehenden Defender 90, sondern ein vollständig neu entwickeltes Fahrzeug. Grund dafür sind die konstruktiven Unterschiede, was eine speziell entwickelte Elektroplattform erfordert. Das Modell soll etwas über 4,5 Meter lang sein und auf der Plattform EMA (Electrified Modular Architecture) von JLR basieren, die künftig auch andere Elektrofahrzeuge des Konzerns tragen soll – darunter der Range Rover Evoque und der Range Rover Velar.

Ausgeprägte Geländefähigkeiten

Die Plattform mit unterflur montierten Batterien bringt laut Cameron technische Einschränkungen mit sich. So könnten Radfederweg und Verschränkung gegenüber den aktuellen Defender-Modellen reduziert werden. Damit dürfte der Defender Sport nicht ganz das Offroad-Niveau der bestehenden Baureihe erreichen, soll aber weiterhin über ausgeprägte Geländefähigkeiten verfügen. Vier­rad­antrieb bleibt vorgesehen, vermutlich über ein System mit zwei Elektromotoren.

Auch das Design stellt die Entwickler vor Herausforderungen. Die typische Defender-Silhouette mit aufrechter Front, steilen Fensterlinien und kantigem Heck ist aerodynamisch wenig effizient – ein Nachteil für die Reichweite eines Elektroautos. Dennoch betont Cameron, dass diese charakteristischen Eigenschaften erhalten bleiben müssen: „Meine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass wir die Defender-DNA bewahren, sonst werden wir zu einer weiteren SUV-Marke – und davon gibt es bereits viele.“

Langfristig könnte die Modellpalette deutlich wachsen. Cameron bezeichnete das Potenzial der Defender-Familie als „riesig“. Angesichts der komplexen Umstellung auf Elektromobilität plant das Unternehmen jedoch weiterhin mit mehreren Antriebsoptionen. Die Nachfrage nach Elektroautos entwickelt sich langsamer als von Gesetzgebern erwartet, zudem variieren die Märkte stark. In Großbritannien wird der Defender mehrheitlich noch mit Diesel verkauft, während der wichtigste Markt inzwischen die USA sind, wo Elektrifizierung eine geringere Priorität hat.

Daher setzt der Hersteller vorerst auf Flexibilität bei den Antrieben. „Unsere Strategie ist es, so lange wie möglich so viel Auswahl wie möglich anzubieten“, erklärte Cameron. Neben Elektrovarianten sollen deshalb weiterhin Benzin- und Dieselmodelle mit Hybridtechnologien im Angebot bleiben. Parallel arbeitet das Unternehmen an neuen Fahrzeugarchitekturen, die künftig leistungsfähigere elektrifizierte Antriebe ermöglichen sollen.