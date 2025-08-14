Elektroautos verlieren bei jungen Menschen an Attraktivität

Die Neuzulassungen von Elektroautos steigen nur schleppend. „Mit ihren Angeboten müssen Hersteller stärker auf die verschiedenen Märkte und Regionen eingehen“, sagt Martin Gehring, Senior Partner bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher, im Gespräch mit der Automobilwoche.
Vor allem klassische Einstiegsmodelle fehlten für junge Käufer der Generation Z. Neue Fahrzeugkonzepte oder abgespeckte Basismodelle könnten hier Abhilfe schaffen – doch traditionelle Anbieter gerieten dabei in Zugzwang gegenüber chinesischen Herstellern, die bereits preisgünstige Modelle mit vielen Features anbieten würden.
Eine Einheitsstrategie greift laut Simon-Kucher nicht mehr. Differenzierte Ansätze nach Alter und Preissensibilität seien notwendig. Auch gezielte Garantien sowie transparente Informationen zu gebrauchten E-Autos seien entscheidend, um Vertrauen aufzubauen. Denn laut einer aktuellen Umfrage der Beratung mit über 1000 Teilnehmern geht das Interesse am E-Antrieb insgesamt zurück: Nur noch 54 Prozent der Befragten, die ein Auto kaufen wollen, ziehen einen Stromer in Betracht.
Interesse sinkt über alle Generationen hinweg
Die Abkehr vom Elektroauto zieht sich demnach durch alle Generationen. Bei den Boomern liegt der Anteil der Interessierten nur noch bei 36 Prozent, ein Rückgang um 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Auch Gen X (49 %/-10 Prozentpunkte) und Millennials (56 %/-8 Prozentpunkte) zeigen rückläufiges Interesse. Besonders auffällig ist der Rückgang bei der Gen Z, wo sich nur noch 52 Prozent für ein E-Auto interessieren – 9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.
Parallel dazu steigen die Zustimmungswerte für Benziner: 65 Prozent der Befragten favorisieren wieder klassische Verbrenner (+2 Prozentpunkte), bei Plug-in-Hybriden wächst das Interesse insbesondere bei der Generation Z auf nun 51 Prozent (+2 Prozentpunkte). „Junge Käufer gehören oft noch nicht zur zahlungskräftigen Zielgruppe“, erklärt Alexander Dietz, Senior Director bei Simon-Kucher. „Verbrenner sind eine sichere Wahl, denn im Gegensatz zu Elektroautos bieten sie stabile Restwerte.“
Dennoch zeigt die junge Zielgruppe grundsätzlich Offenheit für verschiedene Antriebsformen. „Junge Menschen sind noch nicht festgelegt“, so Gehring, kritisiert jedoch, dass Hersteller diese Offenheit bislang nicht nutzen. Vor allem online seien die Erwartungen hoch: Die Gen Z vergleiche Angebote umfassend – nicht nur im Preis, sondern auch im Produkt.
Viele Verbraucher zeigen eine klare Vorliebe für den klassischen Autokauf im stationären Handel: 76 Prozent bevorzugen ein persönliches Gespräch im Autohaus und eine Probefahrt. Nur sieben Prozent lehnen diesen Ansatz ab. Digitale Kaufberatung durch Künstliche Intelligenz überzeugt dagegen nur 45 Prozent. Immerhin 56 Prozent finden Schritt-für-Schritt-Hilfen beim Online-Konfigurator hilfreich.
Trotz hoher Preise befinden sich die Hersteller laut den Beratern in einem Käufermarkt mit viel Wettbewerb. „Das kann kurzfristig eine Rabattschlacht bedeuten“, meint Gehring. Mittelfristig könnten daraus günstigere Angebote für die Kunden entstehen. „Das sehr herausfordernde Marktumfeld trifft auf emanzipierte und selbstbewusste Käufer“, ergänzt Dietz.
Kommentare
Aztasu meint
Der Cupra Raval könnte so ein Einstiegsauto sein, nicht unbedint als Neuwagen, aber als Gebrauchtwagen. Neu dürfte der Einstieg ca. 28k kosten (der ID.2 25k), der Cupra kommt aber mit mehr Leistung und sieht agressiver aus, auch im Innenraum, das sollte jüngere Käuferschichten ansprechen. 28k kostet auch der Einstiegs-Golf.
brainDotExe meint
Denke ich auch. Der Cupra dürfte aufgrund des Designs gerade für jüngere Generationen attraktiv sein. Als Gebrauchtwagen dann in einigen Jahren für 10-15k € wird der sicher gut ankommen.
Future meint
Mein erstes eigenes Auto habe ich mir noch als Schüler gekauft. Natürlich war es ein Gebrauchter und er war günstig. Ein agressives Aussehen war mir dabei vollkommen egal. Aber das ist heute vermutlich anders.
brainDotExe meint
Damals ging es ja hauptsächlich darum von A nach B zu kommen, das ist besonders auf dem Land sehr wichtig.
Bei meinem ersten eigenen Auto habe ich auch lediglich das bekommen, das gerade in der Familie übrig war. Das Auto war zu dem Zeitpunkt so alt wie ich selbst :)
Man muss sagen, in dem Alter habe ich mich auch noch überhaupt nicht für Autos interessiert.
Bei meinem zweiten Auto, also das erste was ich vom eigenen Geld/Ausbildungsvergütung bezahlt habe, sah das schon anders aus. Da war das Interesse für Autos schon stärker ausgeprägt, es wurde auf Optik, Leistung und Ausstattung geachtet.
Beim dritten Auto dann noch stärker, da war dann auch mehr Geld zur Verfügung.
Aztasu meint
Wobei die Preise 2026 für den Golf weiter angehoben werden, auf dann wohl 29k. Ein ID.2, der ein ähnliches Platzangebot im Fond als auch im Kofferraum bieten wird wie der Golf, kostet mit großem Akku vielleicht 32k und kommt dann mit spürbar mehr Leistung daher. Da fragt man sich schon warum man den Golf noch kaufen sollte. Eigentlich nur diejenigen die damit regelmäßig quer durch Deutschland fahren oder in den Urlaub.