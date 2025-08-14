Elektroautos verlieren bei jungen Menschen an Attraktivität

Die Neuzulassungen von Elektroautos steigen nur schleppend. „Mit ihren Angeboten müssen Hersteller stärker auf die verschiedenen Märkte und Regionen eingehen“, sagt Martin Gehring, Senior Partner bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher, im Gespräch mit der Automobilwoche.

Vor allem klassische Einstiegsmodelle fehlten für junge Käufer der Generation Z. Neue Fahrzeugkonzepte oder abgespeckte Basismodelle könnten hier Abhilfe schaffen – doch traditionelle Anbieter gerieten dabei in Zugzwang gegenüber chinesischen Herstellern, die bereits preisgünstige Modelle mit vielen Features anbieten würden.

Eine Einheitsstrategie greift laut Simon-Kucher nicht mehr. Differenzierte Ansätze nach Alter und Preissensibilität seien notwendig. Auch gezielte Garantien sowie transparente Informationen zu gebrauchten E-Autos seien entscheidend, um Vertrauen aufzubauen. Denn laut einer aktuellen Umfrage der Beratung mit über 1000 Teilnehmern geht das Interesse am E-Antrieb insgesamt zurück: Nur noch 54 Prozent der Befragten, die ein Auto kaufen wollen, ziehen einen Stromer in Betracht.

Interesse sinkt über alle Generationen hinweg

Die Abkehr vom Elektroauto zieht sich demnach durch alle Generationen. Bei den Boomern liegt der Anteil der Interessierten nur noch bei 36 Prozent, ein Rückgang um 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Auch Gen X (49 %/-10 Prozentpunkte) und Millennials (56 %/-8 Prozentpunkte) zeigen rückläufiges Interesse. Besonders auffällig ist der Rückgang bei der Gen Z, wo sich nur noch 52 Prozent für ein E-Auto interessieren – 9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Parallel dazu steigen die Zustimmungswerte für Benziner: 65 Prozent der Befragten favorisieren wieder klassische Verbrenner (+2 Prozentpunkte), bei Plug-in-Hybriden wächst das Interesse insbesondere bei der Generation Z auf nun 51 Prozent (+2 Prozentpunkte). „Junge Käufer gehören oft noch nicht zur zahlungskräftigen Zielgruppe“, erklärt Alexander Dietz, Senior Director bei Simon-Kucher. „Verbrenner sind eine sichere Wahl, denn im Gegensatz zu Elektroautos bieten sie stabile Restwerte.“

Dennoch zeigt die junge Zielgruppe grundsätzlich Offenheit für verschiedene Antriebsformen. „Junge Menschen sind noch nicht festgelegt“, so Gehring, kritisiert jedoch, dass Hersteller diese Offenheit bislang nicht nutzen. Vor allem online seien die Erwartungen hoch: Die Gen Z vergleiche Angebote umfassend – nicht nur im Preis, sondern auch im Produkt.

Viele Verbraucher zeigen eine klare Vorliebe für den klassischen Autokauf im stationären Handel: 76 Prozent bevorzugen ein persönliches Gespräch im Autohaus und eine Probefahrt. Nur sieben Prozent lehnen diesen Ansatz ab. Digitale Kaufberatung durch Künstliche Intelligenz überzeugt dagegen nur 45 Prozent. Immerhin 56 Prozent finden Schritt-für-Schritt-Hilfen beim Online-Konfigurator hilfreich.

Trotz hoher Preise befinden sich die Hersteller laut den Beratern in einem Käufermarkt mit viel Wettbewerb. „Das kann kurzfristig eine Rabattschlacht bedeuten“, meint Gehring. Mittelfristig könnten daraus günstigere Angebote für die Kunden entstehen. „Das sehr herausfordernde Marktumfeld trifft auf emanzipierte und selbstbewusste Käufer“, ergänzt Dietz.