Smart ED3: Mercedes soll keine Ersatzakkus mehr haben

Für den vollelektrischen Smart ED3 der Baureihe 451, produziert zwischen 2012 und 2015, gibt es offenbar keine Ersatzakkus mehr. Die damalige alleinige Smart-Mutter Mercedes-Benz verweist stattdessen auf eine Reparatur-Lösung durch einen Drittanbieter.
Der Smart ED3 war eines der ersten serienmäßig hergestellten Elektroautos Europas und das erste vollelektrische Smart-Modell, das regulär auf den Markt kam. Etwa 16.000 Fahrzeuge entstanden im französischen Hambach.
In den Anfangsjahren konnten defekte Akkus noch im Rahmen von Garantie oder dem Mietakku-Programm problemlos ausgetauscht werden, schreibt unter anderem das Portal Electrive. Doch spätestens seit 2019 verbaute Mercedes laut verschiedenen Berichten keine neuen Akkus mehr, sondern nutzte sogenannte Refurbished-Module.
Moritz Leicht vom Fachblog Smart Emotion: „Diese kommen aus Akkus, welche bereits schwache Zellen hatten und von Mercedes komplett ausgetauscht wurden.“ Aus den noch gut funktionierenden Zellen wurden neue Module zusammengesetzt, während die schwachen in Großspeicheranlagen eingesetzt wurden.
Mittlerweile stehen offenbar auch diese wiederaufbereiteten Akkus nicht mehr zur Verfügung. Mercedes-Benz wollte gegenüber Spiegel Online nicht bestätigen, dass es keine Energiespeicher mehr gibt, räumte jedoch ein, dass eine Reparatur-Lösung gemeinsam mit einem externen Dienstleister entwickelt wurde. Laut Berichten könnte es sich um Werkstätten von Bosch handeln. Unabhängig davon bieten auch freie Werkstätten Reparaturen an.
Ein weiteres Problem, das beim ED3 häufig auftrat, war der plötzliche Einbruch der Akkukapazität, so Electrive. Ursache sei häufig eine defekte 12-Volt-Batterie, die das Fahrzeug startet und beleuchtet. Sie könne zur Tiefentladung der Hochvoltbatterie führen, was die Zellen irreparabel beschädigen kann.
Die beim ED3 verwendeten Batteriezellen stammten aus deutscher Produktion: von Li-Tec, einem Joint Venture von Evonik und Daimler, mit Sitz im sächsischen Kamenz. 2014 übernahm Daimler die Produktion vollständig, stellte sie jedoch Ende 2015 ein. Die Einstellung der Zellfertigung gilt als ein möglicher Grund für das Ersatzteilproblem, die Lagerbestände sind offenbar aufgebraucht.
Kommentare
M. meint
Dass das Auto durch das halbe Land transportiert werden soll, ist natürlich eine schlechte Idee.
Ansonsten sehe ich hier keine Nachricht. Ich habe noch die Horrormeldungen im Kopf, was diese Ersatzbatterien kosteten – das ist mehr, als das ganze Auto heute noch wert ist.
Wer würde sowas auf eigene Rechnung machen? Wohl niemand.
Außerdem wären die jüngsten Batterien aus 2015 – nicht nur zwischenzeitlich völlig ver-altet, sondern auch noch kalendarisch ge-altert. Das ist einfach Unsinn.
Da ist eine modernere Reparaturlösung die bessere Idee, die muss nur breiter „verteilt“ werden. Über Bosch-Dienste sollte das grundsätzlich möglich sein. Dann schickt man die Batterie dort hin und baut sie ein.
Future meint
Der Austausch der paar betroffenen Module im Smart ist nicht teuer. Es fehlen halt genügend spezialisierte freie Werkstätten – nicht jeder wohnt in Berlin. Eigenartig urn schwach finde ich aber, dass Mercedes nur komplette Akkus tauschen will und keine einzelnen Module wechseln kann. Bei dem Smart aus der Serie sind die Akkuprobleme ja seit vielen Jahren bekannt.
M. meint
Mercedes tauscht(e) genau genommen die einzelnen Module.
Nur damals nicht im Smart-Center, sondern zentral. Das wird seine Gründe gehabt haben: Ausbildung entsprechender Mitarbeiter (HV Stufe 3) plus Werkstattausrüstung, auf der anderen Seite das Reparaturaufkommen.
Und dann hätte sicher niemand 1 Woche oder länger warten wollen, bis ein passendes Modul zur Verfügung stand – die schickt man nicht mit DHL, und aus der Zentrale wären die auch nicht gekommen – wenn man sie dort nicht ausgebaut hätte. Die kämen von irgendwo her.
So konnte man einen Werkstatttermin machen, sobald die komplette (und geprüfte) Ersatzbatterie zur Verfügung stand.
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex.
Future meint
Warum kriegt das dann heute die EV Clinic als freie Werkstatt hin, was Mercedes nicht mehr hinkriegt?
E.Korsar meint
„Dass das Auto durch das halbe Land transportiert werden soll, ist natürlich eine schlechte Idee.“
Würde ich gar nicht mal sagen. Das geht ja nur um knapp 5000 Autos, die über Jahre, vielleicht mal repariert werden. Das macht nicht viel Sinn dutzende Werkstätten zu schulen, die jeweils eine Hand voll Kunden abkriegen.
Future meint
Die EV Clinic als Beispiel für Elektroautospezialisten macht das doch nicht nur beim Smart. Außerdem gibt es viele andere spezielle Bauteile, die kaputtgehen können. Bei älteren Autos ohne Garantie entsteht damit langsam ein Markt. Der ältere E-Golf macht ja ebenfalls große Probleme.
Couch Kartoffel meint
Bist du hier von der Marketingabteilung der EV Clinic in Berlin oder hast du einen Sprung in der Platte ubd wiederholst dich.
Jeder schreibt dir hier, dass es wirtschaftlich unsinnig ist einen 10 bos 13 Jahre alten Smart mit so einem Defekt reparieren zu lassen, weil es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist und der Restwert mit defektem Akku gegen 0 geht.
Powermax meint
Das war vorhersehbar. Nach nur 10 Jahren ist das Auto wertlos.
Zum Vergleich. Aktuell sind 97% Verbrenner im Bestand. Und davon beträgt das Durchschnittsalter Achtung 10 Jahre! über 40% sind deutlich älter.
Da Eautos in der Anschaffung viel teurer sind und weniger lang genutz werden können kauf die privat fast keiner.
Der Preis muss also drastisch gesenkt werden für ein Wegwerfauto.
Im September fahre ich mit meinem ibiza t-di nun schon zum 11. Mal zum TÜV der wieder Anstandlos gegeben wird. Dank 310Nm ist der Bursche super schnell auch nach über 23 Jahren und mit 5L sparsam.
Favone meint
95 Prozent der privaten Käufe, die rund 30 Prozent der Zulassungszahlen ausmachen, sind Verbrenner (Benzin oder Diesel) oder VerbrennerHybride. Grösster Privatanteit beim privaten Kauf hat in Deutschland Dacia mit 80 Prozent. In Österreich sogar 90 Prozent private Kaufanteil. Geringsten privaten Käuferanteil hat Audi mit 15 Prozent. Automodell mit höchster gewerblichen Zulassung ist VW Passat mit 97 Prozent Anteil gewerblicher Zulassungen. Ein Modell das privat keiner kauft.
Der grösste Anteil an Elektroautozulassungen sind gewerblicher Art über Händler, Leasingfirmen, Unternehmen, öffentliche Hand etc.
Couch Kartoffel meint
Ach und was soll bei einem 10 Jahre alten Smart EV noch repariert werden? Der ist wirtschaftlich abgeschrieben. Die Reparaturkosten des Akkus dürften den Restwert bei weitem überschreiten.
Für den Export nach Afrika ist der nichts. Der geht gleich zum Verwerter auf den Schrottplatz.
Ähnlich sieht es mit 10 bis 15 Jahre alte Elektrofahrzeuge wie dem Nissan Leaf aus. Die nimmt dir auch kein Gebrauchtwagenhändler mit Verstand. Als sie neu waren top zur damaligen Zeit. Nach 10 Jahren hat der Akku eine Restreichweite von 80km. Ersatzakku kostet mit Einbau um die 15k Euro. Restwert des Fahrzeuges ist ca 5 bis 7 k Euro. Da investiert keiner mehr 15 k in solch ein beliebiges Massen E Auto. Kannst gleich mit zum Verwerter fahren. Nicht mal Ali vom Export nimmt den noch zum verschiffen nach Afrika.
M. meint
Wie groß sind die Akkus? 40 kWh?
Wie viele Leafs gibt es heute mit diesem Problem?
Bei den aktuellen Zellpreisen sollte für einen industriellen Anbieter kein Problem sein, eine brauchbare Ersatzbatterie zu entwickeln. Die Leistungswerte sind ja komplett unkritisch.
Ali vom Export nimmt schon lange kaum noch Autos aus Europa, nicht erst, seit darunter BEV sind.
Future meint
Natürlich ist nichts wertlos. Die betroffenen Module können ganz einfach getauscht werden – das ist auch keine teure Reparatur. Mercedes kann das halt nicht machen. Die wenigen spezialisierten feien Werkstätten können das aber machen. Das wird in dem Spiegel Bericht auch so beschrieben. Es braucht endlich mehr freie Werkstätten – aber das wird kommen.
Couch Kartoffel meint
Der Elektrosmart hat vor 10 Jahren 21.940 Euro gekostet. Restwert bei gutem Erhaltungszustand 20 Prozent.
Also Restwert 4400 Euro. Da willst du noch das Fahrzeug durch die halbe Republik fahren zu irgendwelchen Spezialisten? Was kostet die Wekstattstunde des Spezialisten? 200 Euro aufwärts? Transport 500 km zum Spezialisten 1000 Euro?
Ersatzteilen? 2000 Euro? Arbeitszeit 5 Stunden 1000 Euro? Transportierten 1000 Euro? 4000 Euro Reparatur und Transportkosten bei Restwert 4000 Euro? Wer macht das? Hast du zu viel Geld? Mercedes repariert die Teile nicht mehr weil sie abgeschrieben und wirtschaftliche Totalschäden sind.
Future meint
900 Euro kostet die Modul-Reparatur beim Smart in der EV Clinic Berlin.
Dafür kriegt man kein neues Auto und der Akku ist nachher wieder frisch. Deshalb machen das auch die Besitzer so. Das ist steht auch im Artikel auf Spon so.
Couch Kartoffel meint
Das hat man auf der vorgestrigen Pressekonferenz bestätigt und nur beiläufig bemerkt.
Das ein Premium Weltkonzern nach wenigen Jahren keine Ersatzteile mehr liefern kann, -hier in Form des Akkus-, ist abschreckend .
Aber man kann Mercedes verstehen. Man ist den Klotz am Bein, Smart, endlich los und kann auf den neuen chinesischen Eigentümer Geely verweisen.
BMW steht der gleiche Abschied für Mini noch bevor. Wird der Elektro Mini schon nicht mehr in England, sondern vom chinesischen Partner GWM produziert, dessen Basis ein Ora 03 Funky Cat ist, der eine umgedengelte Karosserie als einzigen Unterschied besitzt aber 15 K teurer ist.
Wer noch ganz kräftig sich von toten Marken verabschieden muss ist Stellantis von DS über Lancia bis Chrysler.
Mäx meint
Nach wenigen Jahren…
Das Ding wurde von 2012 bis 2015 gebaut.
Das ist also 10-13 Jahre her.
Verpflichtet ist man Ersatzteile für Autos 7 Jahre bereit zu halten.
Die meisten Hersteller machen daraus 10 Jahre.
Danach kommt das Teil vom Zulieferer oder von ausgeschlachteten Gebrauchtwagen.
Um das mal vergleichbar zu machen: Versuch doch mal einen komplett neuen Motor zu bekommen, der vor 10 Jahren ausgelaufen ist.
Du bekommst vielleicht einzelne Teile aber ansonsten musst du dir das zusammensuchen oder gebrauchte nehmen.
Couch Kartoffel meint
Das habe ich hier bereits geschrieben. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn für ein 10 bos 13 Jahre altes Auto mit Restwert um 4000 Euro, eher weniger, noch eine Akkureparatur durchzuführen. Wer das macht hat entweder zu viel Geld ubd hängt an seinem Liebhaberstück oder kann nicht rechnen.
Future meint
In dem Spiegel-Bericht wird auch beschrieben, was betroffene Smart-Besitzer nun tun müssen: Es gibt in Deutschkand nur eine Handvoll freie Werkstätten, die einzelne Module auswechseln können. Dann ist wieder alles gut mit dem alten Smart. Nachteil: Das Auto muss durch das halbe Land transportiert werden zu einer dieser wenigen Werkstätten.
Für die Gegner der Elektomobilität ist das natürlich wieder in perfektes Argument, wenn ein 10 Jahre altes Auto so schlecht zu reparieren ist.
F. K. Fast meint
Eigentlich wäre es Aufgabe des Herstellers, die Module hin- und herzuschaffen, sodass die eigene Werkstatt die Reparatur durchführen kann.
Jeff Healey meint
Das schürt unnötig das Misstrauen vieler Menschen gegenüber den E-Autos, und ist tatsächlich ein Armutszeugnis für Mercedes Benz.
Powermax meint
Das war vorhersehbar. Nach nur 10 Jahren ist das Auto wertlos.
Zum Vergleich. Aktuell sind 97% Verbrenner im Bestand. Und davon beträgt das Durchschnittsalter Achtung 10 Jahre! über 40% sind deutlich älter.
Da Eautos in der Anschaffung viel teurer sind und weniger lang genutz werden können kauf die privat fast keiner.
Der Preis muss also drastisch gesenkt werden für ein Wegwerfauto.
Im September fahre ich mit meinem ibiza t-di nun schon zum 11. Mal zum TÜV der wieder Anstandlos gegeben wird. Dank 310Nm ist der Bursche super schnell auch nach über 23 Jahren und mit 5L sparsam.
Future meint
Das Auto ist überhaupt nicht wertlos. In dem zitierten Spiegel-Bericht wird doch genau beschrieben, was ein betroffener Besitzer gemacht hat. Einzelne Module wurden für wenig Geld getauscht. Jetzt ist der Smart wie neu.
Das Problem ist, dass Mercedes diese Reperatur nicht machen kann – jedenfalls nicht bei den Autos, die kein Garantie mehr haben. Es gibt zu wenig freie Werkstätten, die das können. Aber es gibt sie und es werden sicherlich mehr in Zukunft.
Couch Kartoffel meint
Nach 10 Jahren ist ein Smart wertlos und mit defekten Akku ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Besitzer kann nicht rechnen und hat in einen wertloses Fass ohne Boden Geld reingebuttert.
Future meint
Bei 900 Euro Reparaturkosten in der EV Clinic Berlin muss man doch keinen Smart wegschmeißen. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Und das macht natürlich auch keiner.
Powermax meint
Nein es wird niemand für diese wenigen alten Eautos extra Akkus oder deren tausch entwickel. Das lohnt sich nicht.
Selbst für die 3% Eautos im Bestand wird sich das später nicht rechnen auch weil in 5-10Jahren echte Volumenmodelle mir 100er Akkus günstig sind.
Was sich lohnt ist aktuell ein geschenkter Firmenwagen der nach 3 Jahren weg kommt.
Couch Kartoffel meint
1000 Euro EV Clinic. Und wie bekommst das Auto aus Stuttgart dorthin? 1000 Transportkosten noch dazu. Weisst du was man mit einem Auto vom Restwert 4000 Euro macht, wenn solche Reparaturen anstehen? Sich von trennen. Du solltest mal BWL 1 Semester lang besuchen oder dich zu wirtschaftlich sinnvollen Reparaturen belesen.