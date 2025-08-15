Smart ED3: Mercedes soll keine Ersatzakkus mehr haben

Für den vollelektrischen Smart ED3 der Baureihe 451, produziert zwischen 2012 und 2015, gibt es offenbar keine Ersatzakkus mehr. Die damalige alleinige Smart-Mutter Mercedes-Benz verweist stattdessen auf eine Reparatur-Lösung durch einen Drittanbieter.

Der Smart ED3 war eines der ersten serienmäßig hergestellten Elektroautos Europas und das erste vollelektrische Smart-Modell, das regulär auf den Markt kam. Etwa 16.000 Fahrzeuge entstanden im französischen Hambach.

In den Anfangsjahren konnten defekte Akkus noch im Rahmen von Garantie oder dem Mietakku-Programm problemlos ausgetauscht werden, schreibt unter anderem das Portal Electrive. Doch spätestens seit 2019 verbaute Mercedes laut verschiedenen Berichten keine neuen Akkus mehr, sondern nutzte sogenannte Refurbished-Module.

Moritz Leicht vom Fachblog Smart Emotion: „Diese kommen aus Akkus, welche bereits schwache Zellen hatten und von Mercedes komplett ausgetauscht wurden.“ Aus den noch gut funktionierenden Zellen wurden neue Module zusammengesetzt, während die schwachen in Großspeicheranlagen eingesetzt wurden.

Mittlerweile stehen offenbar auch diese wiederaufbereiteten Akkus nicht mehr zur Verfügung. Mercedes-Benz wollte gegenüber Spiegel Online nicht bestätigen, dass es keine Energiespeicher mehr gibt, räumte jedoch ein, dass eine Reparatur-Lösung gemeinsam mit einem externen Dienstleister entwickelt wurde. Laut Berichten könnte es sich um Werkstätten von Bosch handeln. Unabhängig davon bieten auch freie Werkstätten Reparaturen an.

Ein weiteres Problem, das beim ED3 häufig auftrat, war der plötzliche Einbruch der Akkukapazität, so Electrive. Ursache sei häufig eine defekte 12-Volt-Batterie, die das Fahrzeug startet und beleuchtet. Sie könne zur Tiefentladung der Hochvoltbatterie führen, was die Zellen irreparabel beschädigen kann.

Die beim ED3 verwendeten Batteriezellen stammten aus deutscher Produktion: von Li-Tec, einem Joint Venture von Evonik und Daimler, mit Sitz im sächsischen Kamenz. 2014 übernahm Daimler die Produktion vollständig, stellte sie jedoch Ende 2015 ein. Die Einstellung der Zellfertigung gilt als ein möglicher Grund für das Ersatzteilproblem, die Lagerbestände sind offenbar aufgebraucht.