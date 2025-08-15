Apple Maps: Ladevorgänge können aus der Karten-App gestartet werden

Apple erweitert die Funktionen seiner Karten-App um ein neues Feature für Elektroautofahrer: In Zusammenarbeit mit dem Datendienstleister Cirrantic wird die sogenannte Charging Wallet direkt in Apple Maps integriert. Die Funktion ermöglicht es, den Ladevorgang an unterstützten Ladesäulen direkt aus der App zu starten – zunächst bei einigen Betreibern in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden.
In der Charging Wallet werden verschiedene Preismodelle und Zahlungsmethoden gebündelt. Nutzer können Ad-hoc-Preise pro Kilowattstunde, Roaming-Tarife hinterlegter Anbieter sowie individuell abgeschlossene Lade-Abos oder Sondertarife vergleichen. „Transparente Preisangaben, Echtzeitüberwachung des Ladevorgangs und automatische Abrechnung sorgen für ein erstklassiges Nutzererlebnis“, wirbt Cirrantic.
Die Integration in Apple Maps soll den gesamten Ladeprozess vereinfachen. Nutzer können Tarife vergleichen, Ladesäulen finden und den Ladevorgang starten – ohne zusätzliche Apps oder neue Registrierungen. Unterstützt werden unter anderem Zahlungen via Apple Pay, Kreditkarte oder Mobilfunkabrechnung. Auch zeitlich begrenzte Preisaktionen sind über das Wallet möglich.
Nicht nur die Nutzer sollen von der Neuerung profitieren: Ladepunktbetreiber und Roaming-Anbieter gewinnen laut Cirrantic in der vorinstallierten Karten-App erhöhte Sichtbarkeit. Auch die Umsetzung flexibler oder dynamischer Ladepreise sei über die Charging Wallet realisierbar.
Zum Start ist die Charging Wallet in Apple Maps an Stationen von Citywatt, Jolt Energy, DA emobil und Illwerke VKW in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden verfügbar. Weitere Anbieter sollen folgen.
Kommentare
Holger meint
… ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Ladekarten – so etwas habe ich für andere Produktkäufe doch auch nicht (oder hantiert jemand gern mit Karten von Unilever, Intel, Continental, OBI, ReWe, what-ever?)!
Das sind alles Versuche der Anbieter eine Bindung herzustellen – gern auch intransparent, damit es nicht auffällt.
Future meint
Statt Karten gehen ja auch Apps zum Laden, die man sich aufs Smartphone laden kann. Das sind so kleine Programme, wie man sie auch auf dem Computer hat. Vorteil: Man braucht keinerlei Karten mehr – auch keine Bankkarten. Und mit App gibt‘s sogar Rabatt in den Supermärkten, beispielsweise Rewe. Es ist doch schön, wenn auch mal was billiger wird.
Peter meint
Mit der Rewe-App wird es nicht billiger. Rewe schränkt lediglich den Zugang zu Sonderangeboten auf diejenigen ein, die die App nutzen. Früher (TM) gab’s das Sonderangebot für alle, die in der jeweiligen Angebotswoche einkaufen waren.
McGybrush meint
Mir würde es gefallen wenn man die einzelnen Ladekarten als RFID in der Handy Wallet hinterlegen kann.
Mäx meint
Bitte nicht zu unkompliziert jetzt :D
Ben meint
Was warum das wäre ja ne neu und modern, frag mal den Michael Schmitt der verlangt das alle Ladesäulen mit Münzen bezahlt werden können, bitte keine modernen Lösungen nur nach dem Motto „Haben wir schon immer so gemacht !!!“
Elknipso meint
In Europa lautende Banknoten sind einziges gesetzliches allgemeingüktiges Zahlungsmittel. Öffentliche Stellen, was auch Öffentliche Ladeparks bzw. stastlicher Stromnetzbetreiber wie EnBW mit einschließt, sind zu dessen Annahme verpflichtet. Und erzählt jetzt bitte nicht, dass sei technisch nicht möglich. Jedes Parkhaus hat ein zentrales Bezahlterminal an dem man mit Karte oder Bargeld bezahlen kann. Auf jedem Bahnhof stehen Ticketautomaten bei dem man mit Bargeld oder Karte bezahlen kann.
Der Irsinn mit 100 Ladekartenanbietern in Deutschland lässt im Ausland nur den Kopf schütteln.
Future meint
In Deutschland gilt die Vertragsfreiheit. Das bedeutet, dass Unternehmen grundsätzlich frei entscheiden können, welche Zahlungsarten sie akzeptieren möchten. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, Bargeld anzunehmen. Allerdings muss ein Geschäft seine Kunden klar und deutlich über die ausschließliche Kartenzahlung informieren, bevor der Kauf abgeschlossen wird. Nicht alles ist so früher.
Future meint
An jeder Ladesäule könnte ja ein Wärter positioniert werden, bei dem man dann mit Münzen bezahlen kann. Der passt dann gleichzeitig auch darauf auf, dass die Antifa nichts kaputt macht wegen dem Ökokapitalismus. Man kennt das ja mit den Parkplatzwärtern aus dem Urlaub.