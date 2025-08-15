Apple Maps: Ladevorgänge können aus der Karten-App gestartet werden

Apple erweitert die Funktionen seiner Karten-App um ein neues Feature für Elektroautofahrer: In Zusammenarbeit mit dem Datendienstleister Cirrantic wird die sogenannte Charging Wallet direkt in Apple Maps integriert. Die Funktion ermöglicht es, den Ladevorgang an unterstützten Ladesäulen direkt aus der App zu starten – zunächst bei einigen Betreibern in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden.

In der Charging Wallet werden verschiedene Preismodelle und Zahlungsmethoden gebündelt. Nutzer können Ad-hoc-Preise pro Kilowattstunde, Roaming-Tarife hinterlegter Anbieter sowie individuell abgeschlossene Lade-Abos oder Sondertarife vergleichen. „Transparente Preisangaben, Echtzeitüberwachung des Ladevorgangs und automatische Abrechnung sorgen für ein erstklassiges Nutzererlebnis“, wirbt Cirrantic.

Die Integration in Apple Maps soll den gesamten Ladeprozess vereinfachen. Nutzer können Tarife vergleichen, Ladesäulen finden und den Ladevorgang starten – ohne zusätzliche Apps oder neue Registrierungen. Unterstützt werden unter anderem Zahlungen via Apple Pay, Kreditkarte oder Mobilfunkabrechnung. Auch zeitlich begrenzte Preisaktionen sind über das Wallet möglich.

Nicht nur die Nutzer sollen von der Neuerung profitieren: Ladepunktbetreiber und Roaming-Anbieter gewinnen laut Cirrantic in der vorinstallierten Karten-App erhöhte Sichtbarkeit. Auch die Umsetzung flexibler oder dynamischer Ladepreise sei über die Charging Wallet realisierbar.

Zum Start ist die Charging Wallet in Apple Maps an Stationen von Citywatt, Jolt Energy, DA emobil und Illwerke VKW in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Schweden verfügbar. Weitere Anbieter sollen folgen.